Küresel Piyasalarda Tarihi Gün: Orta Doğu'da Barış Rüzgarları Petrolü Düşürdü, Altını Uçurdu!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in aracılığıyla duyurulan ve Washington ile Tahran yönetimleri tarafından da doğrulanan barış kararı, dünya piyasalarında anında karşılık buldu. Savaş döneminde 120 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, resmi açıklamaların ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 82,60 dolar seviyesinin altına indi. Buna karşın güvenli liman arayışındaki yatırımcıların etkisiyle ons altın, yaklaşık yüzde 3'lük bir sıçrama gerçekleştirerek 4 bin 324 dolara ulaştı.

Küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kalkacak olması, enerji piyasalarındaki bu ani düşüşün en büyük tetikleyicisi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, uzlaşmanın sağlanmasıyla birlikte deniz ticaretine yeşil ışık yakarak, dünya genelindeki tüm nakliye gemilerine motorlarını çalıştırma ve petrol akışını yeniden başlatma çağrısında bulundu.

Bölgedeki askeri ablukayı tamamen bitirecek ve kritik su yollarını serbest bırakacak olan nihai imzaların ise 19 Haziran'da İsviçre'de atılması bekleniyor.