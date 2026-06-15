Küresel Piyasalarda Tarihi Gün: Orta Doğu'da Barış Rüzgarları Petrolü Düşürdü, Altını Uçurdu!
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Orta Doğu'da aylardır süren gerilimin ardından gelen barış müjdesi, dünya ekonomisinde kartları yeniden dağıttı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın duyurulmasıyla brent petrol fiyatları hızla gerilerken, ons altın tarihi zirvelerinden birini görerek sert yükseldi.
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ABD, İsrail ve İran arasında Şubat ayından bu yana devam eden ve küresel ekonomiyi derinden sarsan askeri çatışmalar, tarafların uzlaşmaya varmasıyla sona eriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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