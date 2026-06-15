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Küresel Piyasalarda Tarihi Gün: Orta Doğu'da Barış Rüzgarları Petrolü Düşürdü, Altını Uçurdu!

Küresel Piyasalarda Tarihi Gün: Orta Doğu'da Barış Rüzgarları Petrolü Düşürdü, Altını Uçurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 07:51
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Orta Doğu'da aylardır süren gerilimin ardından gelen barış müjdesi, dünya ekonomisinde kartları yeniden dağıttı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın duyurulmasıyla brent petrol fiyatları hızla gerilerken, ons altın tarihi zirvelerinden birini görerek sert yükseldi.

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ABD, İsrail ve İran arasında Şubat ayından bu yana devam eden ve küresel ekonomiyi derinden sarsan askeri çatışmalar, tarafların uzlaşmaya varmasıyla sona eriyor.

ABD, İsrail ve İran arasında Şubat ayından bu yana devam eden ve küresel ekonomiyi derinden sarsan askeri çatışmalar, tarafların uzlaşmaya varmasıyla sona eriyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in aracılığıyla duyurulan ve Washington ile Tahran yönetimleri tarafından da doğrulanan barış kararı, dünya piyasalarında anında karşılık buldu. Savaş döneminde 120 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, resmi açıklamaların ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 82,60 dolar seviyesinin altına indi. Buna karşın güvenli liman arayışındaki yatırımcıların etkisiyle ons altın, yaklaşık yüzde 3'lük bir sıçrama gerçekleştirerek 4 bin 324 dolara ulaştı.

Küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kalkacak olması, enerji piyasalarındaki bu ani düşüşün en büyük tetikleyicisi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, uzlaşmanın sağlanmasıyla birlikte deniz ticaretine yeşil ışık yakarak, dünya genelindeki tüm nakliye gemilerine motorlarını çalıştırma ve petrol akışını yeniden başlatma çağrısında bulundu. 

Bölgedeki askeri ablukayı tamamen bitirecek ve kritik su yollarını serbest bırakacak olan nihai imzaların ise 19 Haziran'da İsviçre'de atılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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