Türkiye’nin Avustralya Yenilgisi Sonrasında Eleştiri Okları Montella’ya Çevrilmiş Durumda

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrasında Milli Takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın tercihleri eleştiriliyor. İlk 11’de Kenan Yıldız’a yer vermeyen, forvette Kerem’i tercih eden Montella’nın oyuna yaptığı hamleler de çok konuşuldu. Spor yorumcularının da hedefinde Montella vardı. Sinan Engin'in “Haftaya Kenan’ı oynatma bakalım” sözleri dikkat çekerken, Yağız Sabuncuoğlu’nun 2 Haziran’da yaptığı, “Montella milli takımdan sıkılmış vaziyette” açıklaması da yeniden gündem oldu.