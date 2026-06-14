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Türkiye’nin Avustralya Yenilgisi Sonrasında Eleştiri Okları Montella’ya Çevrilmiş Durumda

etiket Türkiye’nin Avustralya Yenilgisi Sonrasında Eleştiri Okları Montella’ya Çevrilmiş Durumda

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 14:05
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrasında Milli Takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın tercihleri eleştiriliyor. İlk 11’de Kenan Yıldız’a yer vermeyen, forvette Kerem’i tercih eden Montella’nın oyuna yaptığı hamleler de çok konuşuldu. Spor yorumcularının da hedefinde Montella vardı. Sinan Engin'in “Haftaya Kenan’ı oynatma bakalım” sözleri dikkat çekerken, Yağız Sabuncuoğlu’nun 2 Haziran’da yaptığı, “Montella milli takımdan sıkılmış vaziyette” açıklaması da yeniden gündem oldu.

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A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın, 2-0 biten Avustralya maçındaki tercihleri tartışılıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın, 2-0 biten Avustralya maçındaki tercihleri tartışılıyor.

Montella, ilk 11’de Kenan Yıldız’a yer vermezken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu’nu kullanması da kafaları karıştırdı. Montella’nın oyuncu tercihlerine tepkiler de gecikmedi.

“Asist Analiz” isimli YouTube kanalında konuşan Sinan Engin, “Kenan’ı haftaya oynatma bakalım, göreyim... Santrforda da Can, Deniz ya da Barış Alper. %100 iddiaya girerim. Kerem’i oynatırsa paramparça yaparlar Montella’yı.” ifadelerini kullandı.

Aynı programda açıklamalarda bulunan Tümer Metin ise, “Patron sensin kabul ama bizim takımımızda Barış önde, solda Kenan, sağda Yunus, arkasında Arda oynar. Orkun, İsmail ve Hakan yan yana oynayınca üretim durur.” ifadelerini kullandı.

“O an hocanın sınıfta kaldığı an”

“O an hocanın sınıfta kaldığı an”

“Kontratak” isimli YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci ise İtalyan teknik adamın oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

“Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın bende sınıfta kaldığı andır. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. ‘Ne oluyor?’ dedim. Bu kadarını beklemiyordum. Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı.”

“Kerem sudan çıkmış balığa döndü”

“Kerem sudan çıkmış balığa döndü”

“Htalks” isimli YouTube kanalında konuşan Hasan Arda Kaşıkçı da yenilginin yüzde 100 Montella’ya yazacağını söyledi. 

Montella’nın Kerem tercihini eleştiren Kaşıkçı, “Maç %100 Vincenzo Montella’ya yazar. Kerem Aktürkoğlu’na reytingi düşük diye laf mı söyleyeceğiz? Kerem’i üç tane iki metrelik stoperin arasına koymuşsun. Adam ne yapacağını bilmiyor. Sudan çıkmış balığa döndü.” ifadelerini kullandı.

“Montella milli takımdan sıkıldı”

“Montella milli takımdan sıkıldı”

Sosyal medyada konuşulan bir diğer olay ise Yağız Sabuncuoğlu’nun 2 Haziran’da yaptığı açıklama oldu. 

Gazeteci Sabuncuoğlu, Montella’nın milli takımı çalıştırmaktan sıkıldığını ve en kısa zamanda milli takımdan ayrılarak bir kulüp takımına geçeceğini iddia etmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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