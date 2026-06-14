Türkiye’nin Avustralya Yenilgisi Sonrasında Eleştiri Okları Montella’ya Çevrilmiş Durumda
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrasında Milli Takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın tercihleri eleştiriliyor. İlk 11’de Kenan Yıldız’a yer vermeyen, forvette Kerem’i tercih eden Montella’nın oyuna yaptığı hamleler de çok konuşuldu. Spor yorumcularının da hedefinde Montella vardı. Sinan Engin'in “Haftaya Kenan’ı oynatma bakalım” sözleri dikkat çekerken, Yağız Sabuncuoğlu’nun 2 Haziran’da yaptığı, “Montella milli takımdan sıkılmış vaziyette” açıklaması da yeniden gündem oldu.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın, 2-0 biten Avustralya maçındaki tercihleri tartışılıyor.
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“O an hocanın sınıfta kaldığı an”
“Kerem sudan çıkmış balığa döndü”
“Montella milli takımdan sıkıldı”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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