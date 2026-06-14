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24 Yıl Sonra Çocukluğum Uyandı

etiket 24 Yıl Sonra Çocukluğum Uyandı

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
14.06.2026 - 13:56
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Pazar sabahı 06:29’da alarmsız uyananlar burada mı? Evet! Tam 24 yıl… Çoğumuzun kişisel hayatlarıyla da ölçebileceği 24 yıl geçti, Dünya Kupası büyüsü geçmedi. Arda Güler’in 21 yaşında olduğu bu dünyada şimdi aynı duygular 24 yılın yamasını yapıyor. Arayı birlikte kapatıyoruz.

2002’de 15 yaşındaydım. Edirne’de 3 kız arkadaş toplanıp beraber izliyorduk. Bir maçta elektrik kesildiğinde nasıl delirdiğimizi dün gibi hatırlıyorum. Bu sabah yine çoğumuzu uyandıran çocukluk anılarımızdı.

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Aynı duyguları hissetmeye çok ihtiyacımız var

Aynı duyguları hissetmeye çok ihtiyacımız var

24 yılın yorgunluğunu üstümüzden silkelemek için aynı duyguların şemsiyesi altında toplanmaya çok ihtiyacımız var. Ondan değil midir, “eskisi gibi olalım”, “nerede o eski bayramlar?” en sık iç geçirdiğimiz konulardır. Aslında şimdi 15 yaşında olmak istemem. İstediğim, geçmişteki duygularımı bugünümün gerçekliğinde tekrar hissetmektir.

Beklemek de bu sevdaya dahil, doğru. Dünya Kupası heyecanıyla uyanabilmemizin ve ülkenin dört bir yanında maçın birlikte izlenmesi görüntülerini uzun süredir beklediğimiz şeylerin geri dönüşüne bir işaret olarak almak istiyorum.

Durun turnuva yeni başladı ama…

Matematik problemini çözme yolundan puan bekleyen öğrenci gibiyiz. Paslaşma, oyun yüzdesi, 28 gol girişimi, 8 kez çerçeveyle buluşma… Evet hepsini birlikte izledik. Ne yazık ki puanlar skorlara göre veriliyor.

Çok isteyen değil plana sadık kalan kazanıyor

Çok isteyen değil plana sadık kalan kazanıyor

Avustralya oyuncuları langırttaki figürler gibi yerlerinde durdu, görevlerini yaptı ve kazandı. Bizim fazlasıyla paslaşmamız ve uzun süre kapanmamız da onların sakin planını etkilemedi. Demek ki takım oyunu duyguları yönetip herkesin aynı anda görevini yapmasıyla şiir gibi okunuyor. Avustralya kendi planına sadık kaldığı için ne kadar da tatmin hissediyordur. Henüz ilk maçtan Paraguay maçının tamam mı devam mı maçı haline gelmesi gerçekten umutlarımızın üzerine gölge ediyor.

Tüm bu başlangıç heyecanına biraz hayal kırıklığı serptik. Hatırlayalım, Dünya Kupası şimdi başlıyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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