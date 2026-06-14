24 Yıl Sonra Çocukluğum Uyandı

24 yılın yorgunluğunu üstümüzden silkelemek için aynı duyguların şemsiyesi altında toplanmaya çok ihtiyacımız var. Ondan değil midir, “eskisi gibi olalım”, “nerede o eski bayramlar?” en sık iç geçirdiğimiz konulardır. Aslında şimdi 15 yaşında olmak istemem. İstediğim, geçmişteki duygularımı bugünümün gerçekliğinde tekrar hissetmektir.

Beklemek de bu sevdaya dahil, doğru. Dünya Kupası heyecanıyla uyanabilmemizin ve ülkenin dört bir yanında maçın birlikte izlenmesi görüntülerini uzun süredir beklediğimiz şeylerin geri dönüşüne bir işaret olarak almak istiyorum.

Durun turnuva yeni başladı ama…

Matematik problemini çözme yolundan puan bekleyen öğrenci gibiyiz. Paslaşma, oyun yüzdesi, 28 gol girişimi, 8 kez çerçeveyle buluşma… Evet hepsini birlikte izledik. Ne yazık ki puanlar skorlara göre veriliyor.