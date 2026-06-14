24 Yıl Sonra Çocukluğum Uyandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pazar sabahı 06:29’da alarmsız uyananlar burada mı? Evet! Tam 24 yıl… Çoğumuzun kişisel hayatlarıyla da ölçebileceği 24 yıl geçti, Dünya Kupası büyüsü geçmedi. Arda Güler’in 21 yaşında olduğu bu dünyada şimdi aynı duygular 24 yılın yamasını yapıyor. Arayı birlikte kapatıyoruz.
2002’de 15 yaşındaydım. Edirne’de 3 kız arkadaş toplanıp beraber izliyorduk. Bir maçta elektrik kesildiğinde nasıl delirdiğimizi dün gibi hatırlıyorum. Bu sabah yine çoğumuzu uyandıran çocukluk anılarımızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı duyguları hissetmeye çok ihtiyacımız var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok isteyen değil plana sadık kalan kazanıyor
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video