Kura Yok, İkamet Şartı Yok: TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Satışını Başlattı! TOKİ Evleri Başvuru Şartları Netleşti

Türkiye genelinde 64 farklı ilde yer alan yaklaşık 20 bin yeni konut, 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alıcılarını bekliyor. Vatandaşların bütçelerine uygun ev sahibi olmalarını kolaylaştıracak projenin fiyat listeleri ve başvuru detayları netleşti.

Geleneksel TOKİ projelerinin aksine bu büyük kampanyada herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti talep edilmeyecek. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek olan süreçte, bankaya ilk müracaat eden kişiler doğrudan konut satın alma hakkı elde edecek. Açık satış yöntemiyle sunulan bu projede gelir sınırı aranmadığı gibi, konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ya da eşi üzerine tapuda kayıtlı bir evin olmaması yeterli sayılıyor. Suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla, her hane halkı adına yalnızca tek bir konut satışı gerçekleştirilecek.