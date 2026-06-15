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Kura Yok, İkamet Şartı Yok: TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Satışını Başlattı! TOKİ Evleri Başvuru Şartları Netleşti

Kura Yok, İkamet Şartı Yok: TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Satışını Başlattı! TOKİ Evleri Başvuru Şartları Netleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 09:09
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Dar ve orta gelirli vatandaşlar için gayrimenkul piyasasını rahatlatmayı hedefleyen TOKİ, 64 şehirde yer alan yaklaşık 20 bin konutu kurasız ve gelir şartsız olarak doğrudan satışa sundu. Bugün başlayan ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek olan tarihi kampanyada, 'başvuru önceliği' esasına göre 3 farklı cazip ödeme modeli uygulanıyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut piyasasındaki arz dengesini sağlamak ve fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek amacıyla dev bir adım attı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut piyasasındaki arz dengesini sağlamak ve fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek amacıyla dev bir adım attı.

Türkiye genelinde 64 farklı ilde yer alan yaklaşık 20 bin yeni konut, 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alıcılarını bekliyor. Vatandaşların bütçelerine uygun ev sahibi olmalarını kolaylaştıracak projenin fiyat listeleri ve başvuru detayları netleşti.

Geleneksel TOKİ projelerinin aksine bu büyük kampanyada herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti talep edilmeyecek. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek olan süreçte, bankaya ilk müracaat eden kişiler doğrudan konut satın alma hakkı elde edecek. Açık satış yöntemiyle sunulan bu projede gelir sınırı aranmadığı gibi, konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ya da eşi üzerine tapuda kayıtlı bir evin olmaması yeterli sayılıyor. Suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla, her hane halkı adına yalnızca tek bir konut satışı gerçekleştirilecek.

3 Alternatifli Esnek Ödeme Modelleri

3 Alternatifli Esnek Ödeme Modelleri

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 daire tipleri için alıcılara bütçelerine göre seçebilecekleri üç farklı finansman kolaylığı sağlanıyor:

  • Peşin Alım Avantajı: Konut bedelinin tamamını peşin olarak ödemeyi tercih eden vatandaşlara net %25 oranında indirim uygulanıyor.

  • Vadeli ve İndirimli Model: Toplam tutarın yarısını peşin ödeyen alıcılara, kalan bakiye için 72 ay vade imkanı tanınırken, ayrıca %8 oranında fiyat indirimi desteği veriliyor.

  • Kademeli Peşinat Sistemi: %50 peşinat yükümlülüğünün yarısı sözleşme imzalama aşamasında tahsil ediliyor. Peşinatın kalan diğer yarısı ise 12 ay sonra, yani 30 Haziran 2027 tarihine kadar ertelenebiliyor. Kalan bakiye için ise 60 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Fiyat Listeleri ve Teslimat Süreçleri

Fiyat Listeleri ve Teslimat Süreçleri

Vatandaşlar, ilgilendikleri illerdeki konutların güncel fiyat listelerine ve detaylı proje bilgilerine TOKİ’nin resmi internet sayfası olan [https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/](https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/) adresi üzerinden ulaşabiliyor. 

Harita üzerinden seçilen şehre tıklanarak tüm daire fiyatları şeffaf bir şekilde görüntülenebiliyor.

Satış listesindeki konutların önemli bir kısmı hemen taşınmaya uygun hazır projelerden oluşuyor. İnşaat süreci devam eden diğer konutların ise sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde hak sahiplerine anahtar teslim edilmesi planlanıyor. Kampanya kapsamındaki başvurular 17 Temmuz tarihine kadar kabul edilmeye devam edecek.

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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