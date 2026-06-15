Kura Yok, İkamet Şartı Yok: TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Satışını Başlattı! TOKİ Evleri Başvuru Şartları Netleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dar ve orta gelirli vatandaşlar için gayrimenkul piyasasını rahatlatmayı hedefleyen TOKİ, 64 şehirde yer alan yaklaşık 20 bin konutu kurasız ve gelir şartsız olarak doğrudan satışa sundu. Bugün başlayan ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek olan tarihi kampanyada, 'başvuru önceliği' esasına göre 3 farklı cazip ödeme modeli uygulanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut piyasasındaki arz dengesini sağlamak ve fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek amacıyla dev bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Alternatifli Esnek Ödeme Modelleri
Fiyat Listeleri ve Teslimat Süreçleri
Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın