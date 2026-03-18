54 Bin Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak! Avusturya Türkiye’den de İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu

Ülke, ciddi boyutlara ulaşan iş gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli ve yarı nitelikli binlerce çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor. Yayınlanan güncel ilanlara göre özellikle teknik alanlarda görev yapacak personellere yıllık yaklaşık 54 bin euro tutarında bir kazanç vaat ediliyor. Avusturya hükümeti, işçi alımlarında maaşların 'Toplu İş Sözleşmeleri' ile koruma altına alındığını vurgulayarak çalışan haklarının güvence altında olduğunun altını çiziyor.

İstihdam seferberliğinde en çok ihtiyaç duyulan meslek grupları netleşmiş durumda. Listenin başında bilişim ve teknoloji uzmanları yer alırken, sağlık ve sosyal hizmet personelleri ile turizm sektörü çalışanları da yoğun talep görüyor. Özellikle 'mavi ve gri yaka' olarak adlandırılan teknik ve zanaat kollarında 40 ile 50 bin arasında yeni personelin iş başı yapması planlanıyor. Türkiye’den yapılacak başvurularda adayların belirli mesleki kriterleri ve dil yeterliliğini karşılaması bekleniyor.