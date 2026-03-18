Türkiye’de Öğretmen Olmanın Şartı Değişti: KPSS Artık Tek Başına Yetmeyecek! 32 Bin TL Maaşla Akademi Başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte artık sadece üniversite mezunu olmak veya KPSS’de başarı sağlamak öğretmenliğe adım atmak için yeterli olmayacak. Adayların Milli Eğitim Akademisi’nde sıkı bir hazırlık sürecinden geçmesi zorunlu hale getirildi. İlk etapta 10 bin adayın kabul edileceği bu program, 13 Nisan itibarıyla belirlenen 7 farklı merkezde kapılarını açacak. Bakanlık, bu süreçte adayların maddi ve sosyal haklarını da güvence altına alıyor.

Akademiye kabul edilen öğretmen adaylarına eğitimleri boyunca her ay yaklaşık 32 bin TL tutarında bir hazırlık ödemesi yapılacak. Bununla birlikte adayların genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından ödenecek. Eğitim sürecindeki erkek adayların askerlik işlemleri program sonuna kadar ertelenecek, böylece adaylar yalnızca derslerine odaklanabilecek. Ancak kaydını dondurma kararı alan adaylara bu süre zarfında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Konaklama ihtiyacı olan adaylar kendi masraflarını karşılayacak olsa da engelli bireyler, milli sporcular ve sosyal hizmet kapsamındaki adaylara yerleştirmede öncelik hakkı tanınacak.