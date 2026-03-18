onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’de Öğretmen Olmanın Şartı Değişti: KPSS Artık Tek Başına Yetmeyecek! 32 Bin TL Maaşla Akademi Başlıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 07:04 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 07:06

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine girişte köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi sistemini hayata geçirdi. 13 Nisan'da 7 ilde başlayacak olan eğitimlerde 10 bin öğretmen adayı yer alacak. Eğitim süresince adaylara aylık 32 bin TL ödeme yapılırken, askerlik erteleme ve sağlık sigortası gibi imkanlar da sağlanacak.

Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde eğitim sistemini temelden değiştirecek yeni "Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte artık sadece üniversite mezunu olmak veya KPSS’de başarı sağlamak öğretmenliğe adım atmak için yeterli olmayacak. Adayların Milli Eğitim Akademisi’nde sıkı bir hazırlık sürecinden geçmesi zorunlu hale getirildi. İlk etapta 10 bin adayın kabul edileceği bu program, 13 Nisan itibarıyla belirlenen 7 farklı merkezde kapılarını açacak. Bakanlık, bu süreçte adayların maddi ve sosyal haklarını da güvence altına alıyor.

Akademiye kabul edilen öğretmen adaylarına eğitimleri boyunca her ay yaklaşık 32 bin TL tutarında bir hazırlık ödemesi yapılacak. Bununla birlikte adayların genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından ödenecek. Eğitim sürecindeki erkek adayların askerlik işlemleri program sonuna kadar ertelenecek, böylece adaylar yalnızca derslerine odaklanabilecek. Ancak kaydını dondurma kararı alan adaylara bu süre zarfında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Konaklama ihtiyacı olan adaylar kendi masraflarını karşılayacak olsa da engelli bireyler, milli sporcular ve sosyal hizmet kapsamındaki adaylara yerleştirmede öncelik hakkı tanınacak.

Eğitim sürecinde devamlılık ve disiplin kuralları da oldukça titiz bir şekilde uygulanacak.

Öğretmen adaylarının dört kez derse geç kalması yarım gün devamsızlık olarak sisteme işlenecek. Sağlık sorunları nedeniyle 20 günden fazla rapor alan adayların kayıtları dondurularak eğitimleri bir sonraki döneme aktarılacak. Evli adayların aile bütünlüğünü korumak adına, kontenjanlar dahilinde eşleriyle aynı şehirde eğitim görmelerine olanak sağlanacak. Zorlu ve kapsamlı eğitim sürecini en yüksek başarı notuyla bitiren adaylar ise 'Akademi Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirilerek meslek hayatlarına ilk adımı atacaklar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın