Irak Petrolünde Kritik Türkiye Kararı: Anlaşma Sağlandı, 2 Yıldır Kapalı Olan Petrol Hattı Yeniden Açılıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzeyden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Barzani’nin açıklamasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu kritik dönemde enerji ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin refahının artırılması için bir anlaşmaya varmak üzere gösterdikleri çabalarından dolayı Erbil ve Bağdat'a çok teşekkür ederiz” dedi.
Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Barzani'ye yanıt
