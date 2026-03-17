Uluslararası Af Örgütü ve UNICEF Acı Tabloyu Gün Yüzüne Çıkardı: 270’ten Fazla Çocuk Hayatını Kaybetti

Uluslararası Af Örgütü'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da süren çatışmaların en ağır bedelini çocukların ödediği belirtildi.

Açıklamada, 'UNICEF’in verilerine ve son raporlara göre, 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi genelinde, çoğu İran ve Lübnan’da olmak üzere 270’ten fazla çocuk öldürüldü. Çok sarsıcı olan ve gittikçe de artan bu sayılar, çatışmaların çocuklar üzerindeki bedelini ortaya koyuyor. Sivillerin korunması zorunluluktur' ifadesi kullanıldı.

UNICEF de 6 Mart tarihinde bir açıklama yapılmıştı. UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının İran'da çocuklar üzerindeki etkilerine işaret edildi.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarının devam ettiği İran'daki duruma ilişkin açıklamada, 'UNICEF, İran'da devam eden askeri çatışmaların çocuklar üzerindeki ölümcül etkisinden derin endişe duymaktadır. Raporlar, yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının yaralandığını göstermektedir.' ifadeleri kullanıldı.

İran'da yaşamını yitiren çocukların 168'inin yaşları 7 ile 12 arasında değişen, 28 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Minab kentinde ders işlendiği sırada bombalanan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi. ABD-İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'ın 5 farklı bölgesindeki diğer okullarda da 12 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulandı. Çocukların hayatını kaybetmesinin savaşın vahşeti ve çocuklara karşı işlenen şiddetin acımasızlığı ile aileleri nesiller boyu etkilemesini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'Uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocuklar ve okullar korunmalı ve güvenli sığınaklar olmalıdır.' ifadesine yer verildi. Saldırıların devam etmesiyle çocukların daha fazla şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, sivil altyapının etkilenmesi de çocukların güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 'Raporlar, İran'da en az 20 okul ve 10 hastanenin hasar gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum çocukların eğitime ve temel sağlık hizmetlerine erişimini aksatmaktadır.' ifadeleri kullanıldı. Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını üstlenme ve sivillerin korunmasının sağlanması çağrısı yapıldı.