İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’i Rusya mı Kurtardı?
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 28 Şubat’ta başlamış ve ilk gün düzenlenen saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda yaralandığı iddia edilen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in, ülkenin yeni dini lideri olduğu açıklanmıştı.
NTV’nin aktardığına göre saldırıda ciddi şekilde yaralanan Mücteba Hamaney, Rusya’ya ait askeri bir uçakla Moskova’ya götürüldü ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin’in doktorları tarafından ameliyat edildi.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail basını Rusya ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
