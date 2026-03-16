İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’i Rusya mı Kurtardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 09:52

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 28 Şubat’ta başlamış ve ilk gün düzenlenen saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda yaralandığı iddia edilen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in, ülkenin yeni dini lideri olduğu açıklanmıştı.

NTV’nin aktardığına göre saldırıda ciddi şekilde yaralanan Mücteba Hamaney, Rusya’ya ait askeri bir uçakla Moskova’ya götürüldü ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin’in doktorları tarafından ameliyat edildi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail basını Rusya ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

NTV’nin i24News’ten aktardığına göre İran’ın yeni dini lideri seçilen ancak hiçbir şekilde görüntü vermeyen Mücteba Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in araya girmesiyle Rusya’da tedavi edildi.

Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in öldüğü 28 Şubat’taki ilk saldırıda ağır yaralandığı iddia ediliyordu.

İngiliz basınından The Sun ise Mücteba Hamaney’in Rusya’ya ait askeri bir uçakla gizli bir operasyon sonucunda Moskova’ya getirildiğini ve bizzat Putin’in doktorları tarafından tedavi edildiğini iddia etti.

Mücteba Hamaney, savaş başladığından beri kameraların karşısına geçmedi. Yeni dini liderin ilk açıklamaları İran Devlet Televizyonu’nda yazılı olarak duyurulmuştu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
