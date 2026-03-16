İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’i Rusya mı Kurtardı?

NTV’nin i24News’ten aktardığına göre İran’ın yeni dini lideri seçilen ancak hiçbir şekilde görüntü vermeyen Mücteba Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in araya girmesiyle Rusya’da tedavi edildi.

Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in öldüğü 28 Şubat’taki ilk saldırıda ağır yaralandığı iddia ediliyordu.

İngiliz basınından The Sun ise Mücteba Hamaney’in Rusya’ya ait askeri bir uçakla gizli bir operasyon sonucunda Moskova’ya getirildiğini ve bizzat Putin’in doktorları tarafından tedavi edildiğini iddia etti.

Mücteba Hamaney, savaş başladığından beri kameraların karşısına geçmedi. Yeni dini liderin ilk açıklamaları İran Devlet Televizyonu’nda yazılı olarak duyurulmuştu.