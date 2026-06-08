Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Mabel Matiz'den Açıklama Geldi
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Mayıs ayında başlatılan ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada bu kez gözler Mabel Matiz'e çevrildi. Kamuoyuna yansıyan raporlarda sanatçıyla ilgili pozitif bulgu tespit edildiği öne sürülürken, Mabel Matiz sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını belirterek 'Ortada mutlaka bir yanlışlık var' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin son yıllardaki en başarılı ve en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, kariyeri boyunca daha çok müziğiyle gündeme gelen sanatçılardan biri oldu.
Mabel Matiz açıklamasının devamında sürece ilişkin en net mesajını da verdi.
Matiz'in özel laboratuvarda yaptırdığı testin sonuçları bu şekilde:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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