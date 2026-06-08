Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Mabel Matiz'den Açıklama Geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncuların, şarkıcıların, televizyon dünyasının tanınan isimlerinin ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ifadeye çağrılmıştı. Operasyonun duyulmasıyla birlikte sosyal medya adeta kilitlenirken, dosyada yer alan isimler günlerce gündemin ilk sıralarında kalmıştı.

Soruşturmanın kamuoyunda bu kadar büyük yankı uyandırmasının en önemli nedeni ise listede yer alan isimlerin Türkiye'nin yakından tanıdığı kişiler olmasıydı. Son olarak mayıs ayının sonuna doğru düzenlenen operasyonda Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Feyza Civelek, Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Niran Ünsal gibi isimlerin de dosyada yer aldığı ortaya çıkmıştı. Şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alınırken dosya inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Sürecin en dikkat çekici taraflarından biri ise sonuçların peyderpey açıklanması oldu. İlk gelen raporlarda Serenay Sarıkaya'nın örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, Mirgün Cabas ve Berkay Şahin'in sonuçlarının da negatif olduğu ortaya çıkmıştı. Buna karşılık oyuncu Onur Tuna'nın örneklerinde pozitif bulgu tespit edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıkmasına rağmen idrar ve kıl örneklerinde pozitif bulgular bulunduğu aktarılırken, Blok3'ün kan ve idrar örneklerinin negatif, kıl örneğinin ise pozitif çıktığı belirtilmişti.

Her yeni raporun açıklanmasının ardından gözler bu kez sonuçları henüz belli olmayan isimlere çevriliyordu. Bu isimlerin başında da Mabel Matiz geliyordu. Operasyonun ilk gününden itibaren adı dosyada yer alan ünlü şarkıcı, süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde kamuoyuna yansıyan yeni haberlerde, Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın test sonucunda pozitif bulgu tespit edildiği öne sürüldü. Gün boyu sosyal medyada konuşulan bu gelişmenin ardından beklenen açıklama da gecikmedi.