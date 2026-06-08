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Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Mabel Matiz'den Açıklama Geldi

Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Mabel Matiz'den Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.06.2026 - 22:01
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Mayıs ayında başlatılan ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada bu kez gözler Mabel Matiz'e çevrildi. Kamuoyuna yansıyan raporlarda sanatçıyla ilgili pozitif bulgu tespit edildiği öne sürülürken, Mabel Matiz sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını belirterek 'Ortada mutlaka bir yanlışlık var' dedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Aylardır magazin ve gündem dünyasını aynı anda sarsan operasyonlar konuşuluyor.

Aylardır magazin ve gündem dünyasını aynı anda sarsan operasyonlar konuşuluyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncuların, şarkıcıların, televizyon dünyasının tanınan isimlerinin ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ifadeye çağrılmıştı. Operasyonun duyulmasıyla birlikte sosyal medya adeta kilitlenirken, dosyada yer alan isimler günlerce gündemin ilk sıralarında kalmıştı.

Soruşturmanın kamuoyunda bu kadar büyük yankı uyandırmasının en önemli nedeni ise listede yer alan isimlerin Türkiye'nin yakından tanıdığı kişiler olmasıydı. Son olarak mayıs ayının sonuna doğru düzenlenen operasyonda Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Feyza Civelek, Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Niran Ünsal gibi isimlerin de dosyada yer aldığı ortaya çıkmıştı. Şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alınırken dosya inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Sürecin en dikkat çekici taraflarından biri ise sonuçların peyderpey açıklanması oldu. İlk gelen raporlarda Serenay Sarıkaya'nın örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, Mirgün Cabas ve Berkay Şahin'in sonuçlarının da negatif olduğu ortaya çıkmıştı. Buna karşılık oyuncu Onur Tuna'nın örneklerinde pozitif bulgu tespit edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıkmasına rağmen idrar ve kıl örneklerinde pozitif bulgular bulunduğu aktarılırken, Blok3'ün kan ve idrar örneklerinin negatif, kıl örneğinin ise pozitif çıktığı belirtilmişti.

Her yeni raporun açıklanmasının ardından gözler bu kez sonuçları henüz belli olmayan isimlere çevriliyordu. Bu isimlerin başında da Mabel Matiz geliyordu. Operasyonun ilk gününden itibaren adı dosyada yer alan ünlü şarkıcı, süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde kamuoyuna yansıyan yeni haberlerde, Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın test sonucunda pozitif bulgu tespit edildiği öne sürüldü. Gün boyu sosyal medyada konuşulan bu gelişmenin ardından beklenen açıklama da gecikmedi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Türk pop müziğinin son yıllardaki en başarılı ve en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, kariyeri boyunca daha çok müziğiyle gündeme gelen sanatçılardan biri oldu.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en başarılı ve en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, kariyeri boyunca daha çok müziğiyle gündeme gelen sanatçılardan biri oldu.

Gerçek adı Fatih Karaca olan ünlü isim, 'Arafta', 'Gel', 'Sarmaşık', 'Müphem', 'Antidepresan', 'Fan', 'Karakol' ve 'Ya Bu İşler Ne' gibi şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaşarak Türkiye'nin en sevilen müzisyenleri arasına girdi.

Mabel Matiz'in adı birkaç ay önce de çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti. Özellikle 'Perperişan' adlı şarkısının erişime engellenmesi uzun süre konuşulmuş, sanatçı bu süreçte ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yer almıştı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Mabel Matiz, Instagram hesabından uzun bir açıklama yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek takipçilerine doğrudan seslendi.

Mabel Matiz açıklamasında, jandarma nezdinde verdiği ifade ve Adli Tıp Kurumu'ndaki tetkiklerinin ardından aynı gün içerisinde bağımsız bir laboratuvarda da idrar testi yaptırdığını söyledi. Sanatçı, söz konusu test sonucunun negatif çıktığını ifade ederek ortada mutlaka bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var.'

Ünlü şarkıcı ayrıca bağımsız laboratuvarda yaptırdığı testin negatif çıktığını vurgulayarak, henüz sonuçlanmayan kan ve saç tetkiklerinin de bulunduğunu ve onların da negatif çıkacağından hiçbir şüphesi olmadığını da ayrıca belirtti.

Mabel Matiz açıklamasının devamında sürece ilişkin en net mesajını da verdi.

Mabel Matiz açıklamasının devamında sürece ilişkin en net mesajını da verdi.

Mabel Matiz açıklamasının devamında sürece ilişkin en net mesajını da verdi. Ünlü sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini ve ortaya çıkan durumun kısa süre içerisinde netleşeceğine inandığını söyledi.

Paylaşımında, 'Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur' ifadelerini kullanan sanatçı, yaşananların bir yanlışlıktan kaynaklandığını özellikle vurguladı. 

Mabel Matiz'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da sanatçıya destek mesajları gönderdi. Bir yanda kamuoyuna yansıyan raporlar, diğer yanda sanatçının sonuçlara itiraz niteliği taşıyan açıklaması bulunurken, gözler şimdi soruşturmanın resmi sürecine çevrilmiş durumda.

Matiz'in özel laboratuvarda yaptırdığı testin sonuçları bu şekilde:

Matiz'in özel laboratuvarda yaptırdığı testin sonuçları bu şekilde:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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