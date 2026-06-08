Rahmi Koç'un Fıkrasına Güldüğü İçin Eleştirilen Binali Yıldırım'dan Açıklama Geldi: "Ne Dediğini Anlamamıştım"
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Eski Başbakan Binali Yıldırım, Rahmi Koç'un Kürt kadınlarıyla ilgili tepki çeken fıkrasına güldüğü görüntüler hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, eleştirilerin ardından yaptığı değerlendirmede, 'Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm' ifadelerini kullandı.
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Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.
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Barolardan Rahmi Koç'a suç duyuruları yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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