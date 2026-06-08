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Rahmi Koç'un Fıkrasına Güldüğü İçin Eleştirilen Binali Yıldırım'dan Açıklama Geldi: "Ne Dediğini Anlamamıştım"

Rahmi Koç'un Fıkrasına Güldüğü İçin Eleştirilen Binali Yıldırım'dan Açıklama Geldi: "Ne Dediğini Anlamamıştım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 23:09
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Eski Başbakan Binali Yıldırım, Rahmi Koç'un Kürt kadınlarıyla ilgili tepki çeken fıkrasına güldüğü görüntüler hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, eleştirilerin ardından yaptığı değerlendirmede, 'Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm' ifadelerini kullandı.

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Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.

Hakkında soruşturma açıldığı öğrenilen Rahmi Koç'un kamuoyundan özür dilediği aktarılırken, Binali Yıldırım da uzun süren sessizliğini sonunda bozdu.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre Yıldırım, yakın çevresindeki isimlere şunları söyledi: 'Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam.'

Barolardan Rahmi Koç'a suç duyuruları yapıldı.

Barolardan Rahmi Koç'a suç duyuruları yapıldı.

Öte yandan Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barolarının ortak kaleme aldığı açıklamada, Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sözlerinin kabul edilemezliği vurgulandı. Söz konusu baroların olayla ilgili suç duyurusuna gittiği de öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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