Rahmi Koç'un Fıkrasına Güldüğü İçin Eleştirilen Binali Yıldırım'dan Açıklama Geldi: "Ne Dediğini Anlamamıştım"

Hakkında soruşturma açıldığı öğrenilen Rahmi Koç'un kamuoyundan özür dilediği aktarılırken, Binali Yıldırım da uzun süren sessizliğini sonunda bozdu.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre Yıldırım, yakın çevresindeki isimlere şunları söyledi: 'Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam.'