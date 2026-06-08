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Bakanlık Servis Ücreti Alan Restoranları Son Kez Uyardı

Bakanlık Servis Ücreti Alan Restoranları Son Kez Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 21:47
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Ticaret Bakanlığı, “servis ücreti” alan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere gerekli idari yaptırımların ve cezaların uygulanacağını bildirdi.

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Bakanlık denetimlerin sürdüğünü hatırlattı.

Bakanlık denetimlerin sürdüğünü hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden “servis ücreti” tahsil eden işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi isim altında ve hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti alınmasının kaldırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca servis ücreti tahsil etmeyi sürdüren işletmelere yönelik denetimlerin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

274 bin lira cezası var.

274 bin lira cezası var.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimlerde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde “servis ücreti” tahsil edildiği tespit edildi.

Açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye 274 bin 137 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca işletmede satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş bölümündeki menüde yer almadığının belirlendiği, bu nedenle işletmeye 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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