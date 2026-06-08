Bakanlık Servis Ücreti Alan Restoranları Son Kez Uyardı
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Ticaret Bakanlığı, “servis ücreti” alan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere gerekli idari yaptırımların ve cezaların uygulanacağını bildirdi.
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Bakanlık denetimlerin sürdüğünü hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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