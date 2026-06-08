Bakanlık Servis Ücreti Alan Restoranları Son Kez Uyardı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden “servis ücreti” tahsil eden işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi isim altında ve hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti alınmasının kaldırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca servis ücreti tahsil etmeyi sürdüren işletmelere yönelik denetimlerin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.