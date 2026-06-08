Asgari Ücret İçin Ara Zam Beklentisi Vardı: İktidar Kulislerinden Açıklama Geldi

İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin son değerlendirmeyi yaptı. Edinilen bilgilere göre temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması düşünülmüyor ve bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 liraya çıkarıldığını hatırlatırken, mevcut uygulamada ücret artışlarının yıllık olarak planlandığını ifade etti.