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Asgari Ücret İçin Ara Zam Beklentisi Vardı: İktidar Kulislerinden Açıklama Geldi

Asgari Ücret İçin Ara Zam Beklentisi Vardı: İktidar Kulislerinden Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 21:23
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Asgari ücrete gelen %27'lik zam oranı rakamı 28 bin 75 TL'ye çıkarmıştı. İşçiler ve sendikaları memnun etmeyen bu rakam için Temmuz'da ara zam ihtimali olabileceği iddia edilmişti. İktidara yakın kaynaklar bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ara zam yapılmayacak.

Ara zam yapılmayacak.

İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin son değerlendirmeyi yaptı. Edinilen bilgilere göre temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması düşünülmüyor ve bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 liraya çıkarıldığını hatırlatırken, mevcut uygulamada ücret artışlarının yıllık olarak planlandığını ifade etti.

İyileştirme talepleri sık sık gündeme geliyor.

İyileştirme talepleri sık sık gündeme geliyor.

Enflasyonla mücadelede üç yılı aşkın süredir istenilen sonucun alınamaması ve fiyat artışlarının yüksek seviyesini koruması, sabit gelirli vatandaşların alım gücündeki kaybı daha da derinleştirdi. Yaşanan ekonomik tablo nedeniyle ücretler ve maaşlarda iyileştirme talepleri yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Asgari Ücret İnisiyatifi de bu kapsamda İstanbul Sultançiftliği’nde bir eylem düzenledi. Grup, hükümetin geçim krizini gizlemeye çalıştığını savunurken, asgari ücretin yanı sıra tüm maaşlar ve emekli aylıkları için ara zam yapılması çağrısını yineledi.

"Asgari ücret yıllık belirlenir."

"Asgari ücret yıllık belirlenir."

Milyonlarca çalışanın gündemindeki asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili ANKA Haber Ajansı, iktidar ve ekonomi çevreleriyle görüştü. Edinilen bilgilere göre temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması düşünülmüyor ve bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Ekonomi çevreleri ise asgari ücretin ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, ücret artışlarının yıllık sistem üzerinden planlandığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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