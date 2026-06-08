Asgari Ücret İçin Ara Zam Beklentisi Vardı: İktidar Kulislerinden Açıklama Geldi
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Asgari ücrete gelen %27'lik zam oranı rakamı 28 bin 75 TL'ye çıkarmıştı. İşçiler ve sendikaları memnun etmeyen bu rakam için Temmuz'da ara zam ihtimali olabileceği iddia edilmişti. İktidara yakın kaynaklar bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Ara zam yapılmayacak.
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İyileştirme talepleri sık sık gündeme geliyor.
"Asgari ücret yıllık belirlenir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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