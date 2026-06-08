Yarın CHP Grup Toplantısında Kimin Konuşacağı Merakla Bekleniyor: İki İsim de Taviz Vermiyor

Özgür Özel, “Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım” dedi.

Partililere de çağrıda bulunan Özel, “Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin alternatif bir toplantı yapmak istemesi halinde gerekli milletvekili sayısına ulaşması gerektiğini söyleyen Özel, grup toplantısı için 46 milletvekiline ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum” diye konuştu.