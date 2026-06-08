Yarın CHP Grup Toplantısında Kimin Konuşacağı Merakla Bekleniyor: İki İsim de Taviz Vermiyor
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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle CHP’nin grup toplantısını yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün TBMM’de grup toplantısı yapma girişimi üzerine kararın değiştiğini belirten Özel, CHP Grup Başkanvekillerinin yarınki toplantı için resmi başvuruyu yaptığını söyledi.
Özel açıklamasında, “Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu cephesi ise yazılı olarak meclise başvurdu.
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"Korsan toplantı yapmak istiyorlar."
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"Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bileceklerdi."
"Yarın ben konuşacağım."
Kılıçdaroğlu'nun parti organlarına yaptığı başvuru kabul edilmedi, meclise yazı yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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