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Yarın CHP Grup Toplantısında Kimin Konuşacağı Merakla Bekleniyor: İki İsim de Taviz Vermiyor

Yarın CHP Grup Toplantısında Kimin Konuşacağı Merakla Bekleniyor: İki İsim de Taviz Vermiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 20:12
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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle CHP’nin grup toplantısını yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün TBMM’de grup toplantısı yapma girişimi üzerine kararın değiştiğini belirten Özel, CHP Grup Başkanvekillerinin yarınki toplantı için resmi başvuruyu yaptığını söyledi.

Özel açıklamasında, “Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu cephesi ise yazılı olarak meclise başvurdu.

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"Korsan toplantı yapmak istiyorlar."

"Korsan toplantı yapmak istiyorlar."

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın grup toplantısı yapmak istemesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Grup toplantısının yapılabilmesi için gerekli milletvekili sayısının sağlanamayacağını savunan Özel, “Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok” ifadelerini kullandı.

CHP grup iç yönetmeliğine göre toplantının yalnızca grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilebileceğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin planladığı buluşmayı “korsan toplantı” olarak değerlendirdi.

Özel açıklamasında, “Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya sadece toplantı yapılma niyeti var” dedi.

"Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bileceklerdi."

"Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bileceklerdi."

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı sohbeti hatırlatarak Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle grup toplantısı düzenlemeyeceğini daha önce açıkladığını söyledi.

Bir gazetecinin “Haftaya da grup yapacak mısınız?” sorusuna, “Haftaya ayın 9’u Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa’da olacağım. Grup toplantısını 16’sında yapabiliriz” yanıtını verdiğini aktaran Özel, bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin aynı gün TBMM’de grup toplantısı yapmak istediğini öne sürdü.

Özel, “Mecliste Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümüne gitmemden fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız diyorlar” ifadelerini kullandı.

"Yarın ben konuşacağım."

"Yarın ben konuşacağım."

Özgür Özel, “Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım” dedi.

Partililere de çağrıda bulunan Özel, “Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin alternatif bir toplantı yapmak istemesi halinde gerekli milletvekili sayısına ulaşması gerektiğini söyleyen Özel, grup toplantısı için 46 milletvekiline ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun parti organlarına yaptığı başvuru kabul edilmedi, meclise yazı yazıldı.

Kılıçdaroğlu'nun parti organlarına yaptığı başvuru kabul edilmedi, meclise yazı yazıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı yapılmasına yönelik talebinin, CHP Grup Yönetimi tarafından işleme alınmadığı öğrenildi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın bugün Meclis’e giderek toplantı talebine ilişkin yazıyı CHP Grup Amirliği’ne ilettiği belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre yazıda, Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği grup toplantısının saatinin Meclis Başkanlığı’na bildirilmesi talep edildi. Ancak CHP Grup Yönetimi’nin söz konusu yazıyı teamüllere uygun bulmadığı ve bu nedenle Meclis Başkanlığı’na iletilmeyeceğini bildirdiği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu ekibi bunun üzerine TBMM'ye bir yazı yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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