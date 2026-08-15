En Pahalı Evlerin Olduğu İl Belli Oldu: İstanbul'a Büyük Fark Attı
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Türkiye'de ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.
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Ev almanın en pahalı olduğu kent belli oldu.
İllerde konut fiyatları: Metrekare fiyatında en pahalı il Muğla.
İstanbul'da bir yıllık fark 1,3 milyon lirayı buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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