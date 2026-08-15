En Pahalı Evlerin Olduğu İl Belli Oldu: İstanbul'a Büyük Fark Attı

'Temmuz 2026 Konut Değer Raporu' yayımlandı. Emlakjet tarafından Endeksa verlierine göre, Türkiye genelindeki ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL seviyesine ulaştı. Ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL olarak kaydedildi. Türkiye genelinde konut metrekare değerlerinin son bir yıllık periyotta nominal olarak yüzde 23,3 oranında arttığı görüldü. Ancak aynı dönemde enflasyondan arındırılmış yıllık değişim eksi yüzde 6,6 oldu.

Aylık grafiklerde ise sınırlı bir toparlanma gözlemlendi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya kıyasla nominal bazda yüzde 1,9, reel bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Haziran ayında eksi yüzde 0,2 olan aylık reel değişimin artıya geçmesi piyasa adına olumlu bir hareketlilik olarak değerlendirildi.