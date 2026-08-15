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En Pahalı Evlerin Olduğu İl Belli Oldu: İstanbul'a Büyük Fark Attı

En Pahalı Evlerin Olduğu İl Belli Oldu: İstanbul'a Büyük Fark Attı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 09:58
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Türkiye'de ev almanın en pahalı olduğu il belli oldu. Ortalama konut fiyatının 11 milyon TL'yi geçtiği kent, İstanbul'a büyük fark attı. Öte yandan 2026 verilerine göre metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu şehir, 87 bin 244 TL ile Muğla olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.

Türkiye'de ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.

'Temmuz 2026 Konut Değer Raporu' yayımlandı. Emlakjet tarafından Endeksa verlierine göre, Türkiye genelindeki ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL seviyesine ulaştı. Ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL olarak kaydedildi. Türkiye genelinde konut metrekare değerlerinin son bir yıllık periyotta nominal olarak yüzde 23,3 oranında arttığı görüldü. Ancak aynı dönemde enflasyondan arındırılmış yıllık değişim eksi yüzde 6,6 oldu. 

Aylık grafiklerde ise sınırlı bir toparlanma gözlemlendi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya kıyasla nominal bazda yüzde 1,9, reel bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Haziran ayında eksi yüzde 0,2 olan aylık reel değişimin artıya geçmesi piyasa adına olumlu bir hareketlilik olarak değerlendirildi.

Ev almanın en pahalı olduğu kent belli oldu.

Ev almanın en pahalı olduğu kent belli oldu.

En çok konut satışının gerçekleştiği 30 il dikkate alındığında, yıllık bazda metrekare fiyatı en çok yükselen şehir yüzde 32,4’lük artışla Ordu oldu. Yıllık fiyat artış hızında Ordu’yu sırasıyla şu kentler izledi:

Enflasyondan arındırılmış reel değişim performansında da Ordu pozitif ayrıştı. Haziran ayında analiz edilen 30 ilin tamamında reel değişim negatifken, Temmuz ayında yüzde 0,4 reel artış yakalayan Ordu, pozitif bölgeye geçebilen tek il unvanını aldı. Reel değer kaybının en sınırlı kaldığı diğer iller ise eksi yüzde 2,5 ile Ankara ve eksi yüzde 2,6 ile Kocaeli şeklinde sıralandı.

İllerde konut fiyatları: Metrekare fiyatında en pahalı il Muğla.

İllerde konut fiyatları: Metrekare fiyatında en pahalı il Muğla.

Raporun en göze çarpan verilerinden biri de Türkiye'nin en pahalı konut pazarına sahip şehri oldu. Temmuz 2026 verilerine göre metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu şehir, 87 bin 244 TL ile Muğla olarak kayıtlara geçti. Konut başına düşen ortalama satış fiyatında da 11 milyon 341 bin 720 TL seviyesine ulaşan Muğla, açık ara liderliğini korudu. B

Metrekare ve ortalama konut fiyatında öne çıkan diğer kentler şu şekilde listelendi:

  • İstanbul: Metrekare fiyatı 65 bin 78 TL | Ortalama konut fiyatı 7 milyon 158 bin 580 TL

  • Antalya: Metrekare fiyatı 55 bin 495 TL | Ortalama konut fiyatı 6 milyon 104 bin 450 TL

  • İzmir: Metrekare fiyatı 53 bin 974 TL | Ortalama konut fiyatı 6 milyon 476 bin 880 TL

  • Çanakkale: Metrekare fiyatı 53 bin 387 TL | Ortalama konut fiyatı 6 milyon 192 bin 892 TL

  • Aydın: Ortalama konut fiyatı 6 milyon 894 bin 720 TL

İstanbul'da bir yıllık fark 1,3 milyon lirayı buldu.

İstanbul'da bir yıllık fark 1,3 milyon lirayı buldu.

Metropol şehirler arasında yapılan incelemede, İstanbul'daki fiyat artışı dikkat çekti. Temmuz 2025'te 5 milyon 864 bin 958 TL olan İstanbul'daki ortalama konut fiyatı, Temmuz 2026'da 7 milyon 158 bin 580 TL'ye çıktı. Bu tablo, megakentte ortalama bir konutun değerinin 12 ayda nominal olarak 1,3 milyon TL arttığını gösterdi.

Beş büyükşehir ölçeğinde yıllık fiyat artışında yüzde 28,7 ile Ankara başı çekerken; İstanbul yüzde 26,5, Antalya yüzde 25,8, Bursa yüzde 21,7 ve İzmir yüzde 21 artış kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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