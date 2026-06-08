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ABD, Dünya Kupası'nın En Önemli Hakemlerinden Somalili Omar Artan'a Vize Vermedi

etiket ABD, Dünya Kupası'nın En Önemli Hakemlerinden Somalili Omar Artan'a Vize Vermedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 22:16
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Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada görev yapamayacak.

2025 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yılın en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan'ın, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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Ülkeye giriş izni verilmedi.

Ülkeye giriş izni verilmedi.

FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada görev yapamayacak.

Le Parisien'in haberine göre, vize sürecinde sorun yaşayan Artan, engeli aşabilmek amacıyla Nairobi'deki Somali Büyükelçiliği'nin desteğiyle diplomatik pasaport temin etti. Ancak bu girişim de sonuç vermedi. Amerikan makamlarının Somalili hakemin ülkeye girişine izin vermediği ve kendisini geri gönderdiği belirtildi.

Kararın ardında Trump'ın kararları yer alıyor.

Kararın ardında Trump'ın kararları yer alıyor.

Omar Artan'ın ABD'ye alınmaması kararının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı göç ve seyahat kısıtlamalarının bulunduğu öne sürüldü. Somali'nin, ABD'nin seyahat ve göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülke arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Afrika futbolunun son yıllarda yükselen hakemleri arasında gösterilen Artan, geçtiğimiz yıl Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi rövanş finalinde düdük çalmıştı. Deneyimli hakem ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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