ABD, Dünya Kupası'nın En Önemli Hakemlerinden Somalili Omar Artan'a Vize Vermedi
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Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada görev yapamayacak.
2025 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yılın en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan'ın, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
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Ülkeye giriş izni verilmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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