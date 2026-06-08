ABD, Dünya Kupası'nın En Önemli Hakemlerinden Somalili Omar Artan'a Vize Vermedi

FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada görev yapamayacak.

Le Parisien'in haberine göre, vize sürecinde sorun yaşayan Artan, engeli aşabilmek amacıyla Nairobi'deki Somali Büyükelçiliği'nin desteğiyle diplomatik pasaport temin etti. Ancak bu girişim de sonuç vermedi. Amerikan makamlarının Somalili hakemin ülkeye girişine izin vermediği ve kendisini geri gönderdiği belirtildi.