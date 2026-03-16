İstanbul’da Hedef Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçiş

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 08:33

İstanbul Valiliği’nin yürüttüğü çalışmalar sonrasında kent genelinde tam gün eğitime geçen okulların sayısı yüzde 88’e yükseldi. Megakentte bulunan 186 okulda ise yenileme ve inşaat çalışmaları sürüyor. Valiliğin projesinin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul’daki tüm okullarda tam gün eğitime geçilecek ve sabahçı-öğlenci sistemi sona erecek.

İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda okullardaki yenileme ve yeniden inşa süreci devam ediyor.

Haber 7’de yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2023 yılında yüzde 35 seviyelerinde olan ikili eğitim oranı, hizmete giren yeni dersliklerle birlikte yüzde 22'ye kadar geriledi. İnşaatı süren 186 okulun hizmete alınmasıyla birlikte kent genelinde tüm okullar tam gün eğitime geçmiş olacak.

Çok daha konforlu okullar inşa ediliyor

İstanbul'daki eğitim-öğretimde çığır açacak çalışmaların finansman süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi, İPKB, YİKOB ve hayırseverlerin katkıları önemli rol oynuyor.

Yıkılıp yeniden yapılan okulların kapasitesine de değinen Vali Gül, “Yıktığımız okullara kıyasla derslik sayımız yüzde 88 arttı. Kullanılan metrekare alan ise yüzde 200 daha fazla. Eskiden derslikler küçüktü; atölye, spor salonu ve konferans salonu yoktu. Yeni yapılan okullarla bu eksiklikler giderilmiş oldu.” sözleriyle yeni okulların öğrenciler için daha konforlu hale geldiğini de vurgulamıştı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
