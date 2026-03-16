Tüm Dünyanın Konuştuğu Ölüm: Ünlü Fenomen, Canlı Yayın Sırasında Beyin Kanaması Geçirerek Hayatını Kaybetti

Çin sosyal medya dünyası, alışveriş yayınlarının tanınan siması Wang Yefei’den gelen acı haberle sarsıldı. 9 Mart sabahı takipçilerine kıyafet tanıtımı yapmak için kamera karşısına geçen 39 yaşındaki fenomen, yayının ortasında aniden şiddetli bir acıyla başını ve boynunu tutarak yere yığıldı. İzleyicilerin bakışları arasında acı içinde yardım çığlığı atan Yefei, ekip arkadaşlarından acil ambulans çağrılmasını istedi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü içerik üreticisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda, binlerce takipçisi bulunan Wang Yefei’nin ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu açıklandı. Trajik kaybın ardından ortaya çıkan detaylar ise genç kadının son dönemde sağlığını ciddi şekilde ihmal ettiğini gözler önüne serdi. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yefei, ürün satışı yapabilmek için günde 10 saate varan yayınlar yapıyor ve her gün sadece 4-5 saat uyuyabiliyordu. Uzun zamandır dinmeyen baş ağrıları çektiği öğrenilen fenomenin, yayını sürdürebilmek için sürekli ağrı kesici kullanarak çalışmaya devam ettiği belirtildi.