Tüm Dünyanın Konuştuğu Ölüm: Ünlü Fenomen, Canlı Yayın Sırasında Beyin Kanaması Geçirerek Hayatını Kaybetti

Tüm Dünyanın Konuştuğu Ölüm: Ünlü Fenomen, Canlı Yayın Sırasında Beyin Kanaması Geçirerek Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 06:27

Çin’in popüler içerik üreticilerinden 39 yaşındaki Wang Yefei, binlerce takipçisinin izlediği canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 'Sister Wang Zha' ismiyle tanınan ünlü ismin, aşırı çalışma temposu ve uykusuzluk nedeniyle tetiklenen beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Kaynak: https://www.bollywoodlife.com/viral-s...
Çin’de geniş bir kitle tarafından takip edilen ve tekstil ürünleri tanıtımıyla tanınan Wang Yefei, son yayınında geçirdiği beyin sapı kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Çin’de geniş bir kitle tarafından takip edilen ve tekstil ürünleri tanıtımıyla tanınan Wang Yefei, son yayınında geçirdiği beyin sapı kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Çin sosyal medya dünyası, alışveriş yayınlarının tanınan siması Wang Yefei’den gelen acı haberle sarsıldı. 9 Mart sabahı takipçilerine kıyafet tanıtımı yapmak için kamera karşısına geçen 39 yaşındaki fenomen, yayının ortasında aniden şiddetli bir acıyla başını ve boynunu tutarak yere yığıldı. İzleyicilerin bakışları arasında acı içinde yardım çığlığı atan Yefei, ekip arkadaşlarından acil ambulans çağrılmasını istedi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü içerik üreticisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda, binlerce takipçisi bulunan Wang Yefei’nin ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu açıklandı. Trajik kaybın ardından ortaya çıkan detaylar ise genç kadının son dönemde sağlığını ciddi şekilde ihmal ettiğini gözler önüne serdi. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yefei, ürün satışı yapabilmek için günde 10 saate varan yayınlar yapıyor ve her gün sadece 4-5 saat uyuyabiliyordu. Uzun zamandır dinmeyen baş ağrıları çektiği öğrenilen fenomenin, yayını sürdürebilmek için sürekli ağrı kesici kullanarak çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
