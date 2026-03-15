YouTube'a Dönüş Videosuyla 24 Saatte 10 Milyon Görüntülenme Alan Enes Batur Bir Günde Ne Kadar Kazandı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.03.2026 - 17:56

Ünlü YouTuber Enes Batur yaklaşık 3 yıl sonra YouTube'da yayınladığı 'Hayattayım' adlı videoyla rekordan rekora koşuyor. İlk 24 saatte 10 milyon görüntülenme alan video sayesinde Enes Batur'un rekor bir ücret kazandığı öğrenildi. Bakalım bağışlar, sponsorluklar ve YouTube sayesinde Enes Batur 24 saatte ne kadar kazandı?

YouTube denince akla gelen ilk isimlerden biri olmasına rağmen Enes Batur, uzun bir süredir video paylaşmıyordu.

Dün YouTube'a dönen Enes Batur'un hayranları hem hediye yağdırdı, hem de 24 saatte 10 milyon görüntülenme almasını sağladı. Enes Batur, “İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım. Aylarca kimseyle konuşmadım ve depresyona girdim. Bu durum beni adeta delirtti. Finalde yalnız kaldım.” gibi samimi açıklamalarda bulundu.

İlk 24 saatte 10 milyon izlenme elde eden Enes Batur'un bu bir günlük sürede ne kadar para kazandığı merak edildi.

İlk 24 saat içinde Enes Batur'un YouTube'dan 10 milyon izlenme karşılığı 2 milyon TL, bağışlar sayesinde 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL olmak üzere tahmini 6 milyon TL kazandığı iddia edildi. Batur'un videosunun izlenmesi hızla artmaya devam ediyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
