45 Yaşında Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın Eşinden 32 Gün Sonra Yürek Burkan Paylaşım

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 10:40

Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ardından eşi Hicran Akın’dan ilk paylaşım geldi. Arslan’ın vefatının üzerinden 32 gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, eşiyle birlikte olduğu bir kareyi yayınladı. Paylaşımına yazdığı sözlerle takipçilerini duygulandıran Akın’ın mesajı kısa sürede gündem oldu.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Arslan, 12 Şubat’ta Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan” gibi birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun vefatı sanat camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yaratmıştı.

Arslan’ın 2021 yılında evlendiği eşi Hicran Akın ise eşinin vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arslan’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Akın, yazdığı sözlerle takipçilerini duygulandırdı.

Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki canparem. Göçtüğüne değsin kocam.”

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
