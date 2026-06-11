Çocuğunuza Kodlamayı Sevdirecek Oyunlar
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Çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süreyi sadece içerik 'tüketerek' değil de kendi hayal dünyalarını 'üreterek' geçirebileceklerini söylesem? Kodlama denilince gözünüzün önüne karanlık ekranlarda akan karmaşık yeşil yazılar gelmesin; günümüzde bu iş o kadar eğlenceli ve renkli bir hale geldi ki! Çocuklar oyun oynadıklarını sanırken aslında problem çözme becerilerini geliştiriyor, algoritmik düşünmeyi öğreniyor ve geleceğin dilini söküyorlar.
Gelin, sizin ufaklığın elinden bırakmak istemeyeceği, oynarken 'Anne/Baba bak ne yaptım!' diye heyecanla yanınıza koşacağı o harika oyunlara birlikte göz atalım.
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1. Kodlama dünyasına adım atmak için o meşhur turuncu kediyle tanışmaya hazır mısın?
2. Minecraft Education Edition
3. Code.org
4. Lightbot
5. CodeMonkey
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6. Tynker
7. Kodu Game Lab
8. Roblox Studio
9. Swift Playgrounds
10. Lego Boost
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