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Çocuğunuza Kodlamayı Sevdirecek Oyunlar

etiket Çocuğunuza Kodlamayı Sevdirecek Oyunlar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 10:01
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Çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süreyi sadece içerik 'tüketerek' değil de kendi hayal dünyalarını 'üreterek' geçirebileceklerini söylesem? Kodlama denilince gözünüzün önüne karanlık ekranlarda akan karmaşık yeşil yazılar gelmesin; günümüzde bu iş o kadar eğlenceli ve renkli bir hale geldi ki! Çocuklar oyun oynadıklarını sanırken aslında problem çözme becerilerini geliştiriyor, algoritmik düşünmeyi öğreniyor ve geleceğin dilini söküyorlar. 

Gelin, sizin ufaklığın elinden bırakmak istemeyeceği, oynarken 'Anne/Baba bak ne yaptım!' diye heyecanla yanınıza koşacağı o harika oyunlara birlikte göz atalım.

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1. Kodlama dünyasına adım atmak için o meşhur turuncu kediyle tanışmaya hazır mısın?

Scratch, aslında çocuklar için kodlamanın alfabesi diyebileceğimiz, tamamen ücretsiz ve şahane bir platform. Çocuğunuz rengarenk kod bloklarını tıpkı bir yapboz parçası gibi birbirine geçirerek kendi hikayelerini, animasyonlarını veya oyunlarını yaratabiliyor. Kesinlikle ilk durağınız burası olmalı.

2. Minecraft Education Edition

Sizin evde de sürekli kare bloklarla devasa şatolar inşa eden minik bir mimar var mı? Öyleyse Minecraft'ın sadece zaman geçirilen bir oyun olmadığını öğrenmek sizi epey rahatlatacaktır. Oyunun Eğitim Sürümü veya içindeki 'Redstone' mekanikleri sayesinde çocuklar, elektrik devreleri kurar gibi mantık zincirleri oluşturuyorlar. Kendi kurdukları dünyada bir kapıyı otomatik açmak için komutlar yazdıklarında yüzlerinde oluşan o tatlı gururu mutlaka görmelisiniz.

3. Code.org

3. Code.org

'Biz daha önce bu işlere hiç girmedik, en temelden nasıl başlarız?' diye düşünüyorsanız, içinizi rahatlatacak adres Code.org. Çocuğunuzun ekranda görmeye bayıldığı Angry Birds, Minecraft veya Karlar Ülkesi karakterleriyle dolu harika maceralar sunuyorlar. Ekrandaki karakteri hedefine ulaştırmak için doğru adımları sıraya koydukça aslında kodlamanın temel mantığını kavrıyorlar.

4. Lightbot

4. Lightbot

Bu oyun aslında tam bir zeka bulmacası ve çocukların el-göz koordinasyonuyla mantık yürütme becerisini harika harmanlıyor. Ekranda minik, sevimli bir robotumuz var ve amacımız ona doğru komutları vererek mavi karolardaki ampulleri yakmasını sağlamak. İlk başlarda sadece 'ileri git, sağa dön' gibi basit komutlar varken, ilerledikçe işin içine döngüler ve karmaşık fonksiyonlar giriyor. Çocuğunuz oyunu çözdüğünü sanırken aslında bildiğiniz yazılım mühendislerinin kullandığı döngü mantığını beynine kazımış oluyor.

5. CodeMonkey

5. CodeMonkey

Blokları sürükleyip bırakmak güzel ama 'Benim çocuğum artık gerçek kodlar yazsın' diyorsanız CodeMonkey tam aradığınız kan. Bu oyunda sevimli bir maymunun muzları toplamasına yardım ediyoruz, ancak bunu yaparken gerçek bir programlama dili olan CoffeeScript kullanıyoruz.

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6. Tynker

6. Tynker

Tynker, çocuklara kodlamayı öğretirken işin içine harika bir hikaye anlatıcılığı katmayı başaran nadir platformlardan biri. Platform, çocuğun yaşına ve seviyesine göre zorluğu kendi ayarlıyor, böylece ufaklıklar asla sıkılmıyor veya pes etmiyor. Birlikte oturup bir ejderhaya uçmayı nasıl öğreteceğinizi planlamak akşamlarınızın yeni eğlencesi olabilir.

7. Kodu Game Lab

7. Kodu Game Lab

Microsoft'un geliştirdiği bu harika araç, çocukların karmaşık kod satırları arasında kaybolmadan 3 boyutlu oyunlar yapmasını sağlıyor. Her şey tamamen görsel; ne kelime yazmaları gerekiyor ne de uzun uzun mantık kurmaları, sadece olayları ve sonuçları birbirine bağlıyorlar. Örneğin, 'Eğer elma görürsen, ona doğru git' gibi çok basit neden-sonuç ilişkileri kurarak kendi kurallarını belirliyorlar. Görselliğe önem veren, kendi renkli dünyasını yaratmak isteyen çocuklar için gerçekten biçilmiş kaftan.

8. Roblox Studio

Eğer çocuğunuz biraz daha büyükse ve halihazırda bir Roblox hayranıysa, bu platform onu bir oyuncudan bir 'oyun geliştiricisine' dönüştürebilir. Roblox Studio, çocukların kendi 3 boyutlu oyun dünyalarını yaratmalarına ve Lua adı verilen gerçek bir yazılım diliyle oyunlarına kurallar eklemelerine olanak tanıyor. Kendi yaptığı oyunu arkadaşlarıyla oynayabilme fikri, çocukları kod yazmayı öğrenmek için inanılmaz motive ediyor.

9. Swift Playgrounds

9. Swift Playgrounds

Eğer evde bir iPad'iniz varsa, Apple'ın bu ücretsiz uygulaması kesinlikle cihazınızda yüklü olmalı. 'Byte' isimli tek gözlü, inanılmaz şirin bir karakteri yönlendirerek profesyonellerin kullandığı Swift programlama dilini adım adım öğretiyorlar. Uygulamanın arayüzü o kadar temiz ve anlaşılır ki, çocuğunuz profesyonel bir dil öğrendiğinin farkına bile varmadan seviyeleri hızla geçecek. Yanınızda oturup ciddi ciddi kod yazan çocuğunuzu izlemek size tarifsiz bir gurur verecektir.

10. Lego Boost

10. Lego Boost

Ekrandaki kodların gerçek dünyada bir şeyleri hareket ettirmesi çocuklara her zaman büyüleyici gelmiştir; işte Lego burada devreye giriyor. Çocuğunuz o çok sevdiği Lego parçalarını birleştirip bir robot yapıyor ve ardından tabletten yazdığı kodlarla bu robota yürümeyi, konuşmayı veya etrafı algılamayı öğretiyor. El becerisiyle zihinsel emeğin bu kadar güzel birleştiği çok az oyuncak vardır. Evin ortasında kendi yazdığı kodla size doğru yürüyen bir robot gördüğünüzde bu teknolojiye siz de hayran kalacaksınız.

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miray soysal
miray soysal
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