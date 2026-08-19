Görenler Korkuyordu: Meşhur Müzede Tepkilerin Ardından Büyük Değişikliğe Gidildi

Oda TV'nin aktardığı habere göre, gelen tepkilerin ardından müze yönetimi, fıstık hasadının farklı aşamalarını canlandıran ve ziyaretçiler yaklaştığında sensörler vasıtasıyla hareket eden sekiz silikon heykelin mekanik sistemini durdurdu. Ayrıca heykellerin bakış yönlerinde ve hareketlerinde de ayarlamalar yapıldı.

Müze Müdürü Murat Dağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Belki açarız, belki açmayız ama şimdilik durdurduk' dedi.