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Görenler Korkuyordu: Meşhur Müzede Tepkilerin Ardından Büyük Değişikliğe Gidildi

Görenler Korkuyordu: Meşhur Müzede Tepkilerin Ardından Büyük Değişikliğe Gidildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 09:43
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Gaziantep'de bulunan Fıstık Müzesi, dünyada bu alanda kurulan ilk ve tek müze olma özelliğini taşıyor. Fakat Fıstık Müzesi'nin gündemimize gelme sebebi, pek de olumlu değil. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Fıstık Müzesi'ndeki heykellerin hareketleri 'korkunç' bulunmuştu. 

'Korku evi' benzetmeleri yapılan yorumlardan sonra müze yönetimi harekete geçti.

Kaynak: Oda TV

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Gaziantep'teki Fıstık Müzesi'nin heykelleri 'korkunçlukları' nedeniyle gündem olmuştu.

Gaziantep'teki Fıstık Müzesi'nin heykelleri 'korkunçlukları' nedeniyle gündem olmuştu.

Fıstık Müzesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Gastronomi Festivalinde açıldı. Müze, alanında dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip. İçerisinde fıstığın tarihçesi, aşılaması, hasadı, çeşitleri ve kullanım alanlarının yanı sıra hareket eden heykellerle fıstık kültürü anlatılıyor. 

Müzedeki hareket eden heykeller, son zamanlarda sosyal medyada viral oldu ve çeşitli benzetmeler yapıldı. 'Korku evi' ve 'The Walking Dead Antep' gibi yorumların yapıldığı heykellerin hareketi korkunç bulundu.

Fıstık Müzesi'ndeki heykellerin hareketlerini izleyebilirsiniz:

Müze yönetimi harekete geçti ve heykelleri durdurma kararı aldı.

Müze yönetimi harekete geçti ve heykelleri durdurma kararı aldı.

Oda TV'nin aktardığı habere göre, gelen tepkilerin ardından müze yönetimi, fıstık hasadının farklı aşamalarını canlandıran ve ziyaretçiler yaklaştığında sensörler vasıtasıyla hareket eden sekiz silikon heykelin mekanik sistemini durdurdu. Ayrıca heykellerin bakış yönlerinde ve hareketlerinde de ayarlamalar yapıldı.

Müze Müdürü Murat Dağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Belki açarız, belki açmayız ama şimdilik durdurduk' dedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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