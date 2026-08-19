Görenler Korkuyordu: Meşhur Müzede Tepkilerin Ardından Büyük Değişikliğe Gidildi
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Gaziantep'de bulunan Fıstık Müzesi, dünyada bu alanda kurulan ilk ve tek müze olma özelliğini taşıyor. Fakat Fıstık Müzesi'nin gündemimize gelme sebebi, pek de olumlu değil. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Fıstık Müzesi'ndeki heykellerin hareketleri 'korkunç' bulunmuştu.
'Korku evi' benzetmeleri yapılan yorumlardan sonra müze yönetimi harekete geçti.
Kaynak: Oda TV
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Gaziantep'teki Fıstık Müzesi'nin heykelleri 'korkunçlukları' nedeniyle gündem olmuştu.
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Fıstık Müzesi'ndeki heykellerin hareketlerini izleyebilirsiniz:
Müze yönetimi harekete geçti ve heykelleri durdurma kararı aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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