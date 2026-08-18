YKS Türkiye Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu

Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olan Miraç Koşar, TYT alanında 2 milyon 425 bin 627 adayın arasında birincilik elde etti. Şanlıurfa yerel basınının aktardığı habere göre Koşar, yaptığı tercihler sonucunda istediği tıp fakültesine yerleşmeyi başardı.

Miraç Koşar, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne yerleşti.

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavlarına giren Miraç Koşar, TYT'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. AYT sınavında ise 2 yanlışla Türkiye 85'incisi olmuştu.

Başarı hikayesini anlatan Koşar, disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekmiş ve ailesinin desteğinin de hiçbir zaman eksik olmadığını anlatmıştı. Türkiye birincisi olduğunu sabah saatlerinde annesinden öğrendiğini belirten Koşar, “Sabah uyuyordum. Birinci olduğum haberini annemden aldım. O an yaşadığım mutluluğu tarif etmek gerçekten zor. Bu başarı sadece bana ait değil. Ailem, öğretmenlerim, okulum ve dershanemle birlikte yürüttüğümüz uzun bir emeğin sonucu” ifadelerini kullanmıştı.

'Bulduğum her boşlukta çalıştım.' diyen Koşar, 'Çalışmak için uyudum, çalışmak için uyandım. Bunun sihirli bir formülü yok; düzenli ve istikrarlı çalıştım.' diyerek sınava girecek olan diğer öğrencilere de tavsiyelerde bulunmuştu.