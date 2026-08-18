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YKS Türkiye Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu

YKS Türkiye Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 12:25
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite tercih sonuçları da açıklandı. Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan, TYT'de birincilik elde eden Miraç Koşar'ın da tercih sonuçları belli oldu.

Peki TYT birincisi Miraç Koşar, hangi üniversiteye yerleşti?

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TYT birincisi Miraç Koşar'ın yerleştiği üniversite belli oldu.

TYT birincisi Miraç Koşar'ın yerleştiği üniversite belli oldu.

Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olan Miraç Koşar, TYT alanında 2 milyon 425 bin 627 adayın arasında birincilik elde etti. Şanlıurfa yerel basınının aktardığı habere göre Koşar, yaptığı tercihler sonucunda istediği tıp fakültesine yerleşmeyi başardı.

Miraç Koşar, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne yerleşti. 

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavlarına giren Miraç Koşar, TYT'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. AYT sınavında ise 2 yanlışla Türkiye 85'incisi olmuştu. 

Başarı hikayesini anlatan Koşar, disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekmiş ve ailesinin desteğinin de hiçbir zaman eksik olmadığını anlatmıştı. Türkiye birincisi olduğunu sabah saatlerinde annesinden öğrendiğini belirten Koşar, “Sabah uyuyordum. Birinci olduğum haberini annemden aldım. O an yaşadığım mutluluğu tarif etmek gerçekten zor. Bu başarı sadece bana ait değil. Ailem, öğretmenlerim, okulum ve dershanemle birlikte yürüttüğümüz uzun bir emeğin sonucu” ifadelerini kullanmıştı.

'Bulduğum her boşlukta çalıştım.' diyen Koşar, 'Çalışmak için uyudum, çalışmak için uyandım. Bunun sihirli bir formülü yok; düzenli ve istikrarlı çalıştım.' diyerek sınava girecek olan diğer öğrencilere de tavsiyelerde bulunmuştu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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