YKS Türkiye Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite tercih sonuçları da açıklandı. Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan, TYT'de birincilik elde eden Miraç Koşar'ın da tercih sonuçları belli oldu.
Peki TYT birincisi Miraç Koşar, hangi üniversiteye yerleşti?
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TYT birincisi Miraç Koşar'ın yerleştiği üniversite belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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