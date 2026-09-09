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Venüs Akrep Geçişi ve Retrosunun 12 Burca Kadersel Etkileri: Venüs Retro Ne Zaman Başlıyor?

Venüs Akrep Geçişi ve Retrosunun 12 Burca Kadersel Etkileri: Venüs Retro Ne Zaman Başlıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 16:06
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Astrolojik anlamda bir hayli hareketli geçen 2026, sonbahara da aynı hızla giriyor! Yeni Ay'ın etkisi, Ay Düğümleri derken, sıra şimdi de Venüs'ün Akrep burcuna geçişine geliyor. Üstelik bu geçiş bir de retro ile taçlanıyor ve sıradan 'eski sevgili dönüyor' klişesinin çok ötesini işaret ediyor. Akrep'in gizemli dünyasından Terazi'nin adaletli ellerine uzanan bu gerileme, ilişkileri tümüyle değiştiriyor. Dahası ruhsal sözleşmeleri yenilemek ve sahte değer algılarını yıkmak için de güçlü bir enerji taşıyor. Yani şimdi hem aşk hem iş ilişkileri yenileniyor! Peki, burçlar Venüs retrosundan nasıl etkilenecek?

İşte detaylar!

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Venüs Akrep Geçişi ve Retro Takvimi

Venüs Akrep Geçişi ve Retro Takvimi

Venüs'ün hayatımızı etkileyecek hareketi Eylül ayından itibaren başlıyor. Sürecin en majör kırılma noktaları ise Ekim'de yaşanıyor. 

  • 10 Eylül 2026: Venüs'ün Akrep burcuna geçişi, krizleri mayalayacak dönüşümün ayak seslerini işaret ediyor.

  • 3 Ekim 2026: Asıl zorlu sınavı tetikleyecek olan ise Venüs retrosunun (geri hareketinin) Akrep burcunda başlaması oluyor.

  • 24 Ekim 2026: Venüs-Güneş alt kavuşumu (Cazimi). Venüs'ün Akşam Yıldızı formundan çıkıp Sabah Yıldızı olarak doğduğu, kalbin sıfırlandığı o büyük kırılma anını da takvimlerinize kaydedin! 

  • 25 Ekim 2026: Retro hareketine devam eden Venüs'ün Terazi burcuna gerilemesi ise odağı derin yüzleşmelerden karmik adalet arayışına kaydırıyor.

  • 13 Kasım 2026: Toplam 40 gün sürecek olan bu geri hareket Terazi burcunda sona eriyor.

Venüs'ün Akrep Yolculuğu: Yüzleşme ve Dönüşüm

Venüs'ün Akrep Yolculuğu: Yüzleşme ve Dönüşüm

Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerde yüzeyde görünenin ötesine geçilen, bastırılmış duyguların ve gizli kalmış meselelerin açığa çıktığı bir dönem başlıyor. 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda retro hareketine başlayan Venüs, aşk hayatında yalnızca 'Eski sevgili geri dönecek mi?' sorusunu değil; kiminle neden bağ kurduğumuzu, ilişkilerde ne kadar güç verdiğimizi ve uğruna nelerden vazgeçtiğimizi sorgulatacak. Akrep'in derin, sezgisel ve dönüştürücü doğası nedeniyle bu süreçte yüzeysel cevaplar yetmeyecek.

Venüs'ün Akrep yolculuğunun en önemli teması ise değer verdiğimiz şeylerle aramızdaki gerçek bağı yeniden tanımlamak olacak. 

İlişkilerdeki güç savaşları, kıskançlıklar, bağımlılıklar, güven sorunları ve üzeri örtülen duygular görünür hale gelirken ortak para, borçlar ve maddi paylaşımlar da aynı sorgulamanın içine çekilebilir.

Venüs Fazı Değişiyor: Sabah Yıldızı Doğuyor

Sürecin en majör kırılma anı ise 24 Ekim'de yaşanacak. Venüs'ün Güneş'in kalbine girmesiyle, dışarıdan onay bekleyen 'Akşam Yıldızı' formu sona erecek; kendi değerini kendi içinden üreten 'Sabah Yıldızı' doğacak. 

İşte bu tarih, 'Başkaları beni ne kadar seviyor?' arayışından 'Ben kendi değerimi ne kadar biliyorum?' gücüne geçişi simgeler.

Terazi'ye Dönüş: İlişkilerde Denge Sınavı

Venüs, 25 Ekim'de retro hareketine devam ederken Terazi burcuna geri dönecek. Yani Akrep'teki yıkımın ardından, Terazi fazında konu ilişkilerdeki denge, adalet ve karşılıklılık meselesine taşınır. 

Burada kendimize soracağımız soru ise şu: 'Bu ilişkide gerçekten eşit miyiz?' Fedakarlık adı altında verilen tavizlerin bedeli ödenecek. Görünen o ki hem iş hem aşk hayatında huzur bozulmasın diye susulan gerçekler cesurca dile getirilecek.

10 Eylül'den İtibaren Dikkat: 2026 Venüs Retrosu'nun 12 Burca Etkileri

10 Eylül'den İtibaren Dikkat: 2026 Venüs Retrosu'nun 12 Burca Etkileri

  • Koç: Ortak finans ve mahremiyet alanınız sarsılıyor. Birine maddi ya da manevi ne kadar bağımlı olduğunuzu fark edip başkasının gücünü kendi gücünüz sanma yanılgısından uyanacaksınız. Şimdi gücü kendinizde toplama zamanı! 

  • Boğa: İkili ilişkilerde halı altına süpürülen kırgınlıklar açığa çıkıyor. Birlikteliği sürdürmek adına kendinizden ne kadar vazgeçtiğinizle yüzleşip sınırlarınızı net olarak çizeceksiniz. Şimdi önce 'Ben' deme vakti!

  • İkizler: Sizi yoran iş ilişkileri ve günlük rutinler mercek altında. Sırf alışkanlıktan sürdürdüğünüz zehirli çalışma düzenlerini geride bırakıp neyin size gerçekten hizmet ettiğini ayırt ediyorsunuz. Şimdi kendi yolunuzu çizebilirsiniz! 

  • Yengeç: Eski aşklar kapıyı çalabilir ama asıl mesele dönmek değil; o yaralı kalpte neden hâlâ ısrar ettiğinizi anlamak olacak. Geçmiş yaranın peşinden gitmeyi bırakmalısınız. Şimdi yeni bir aşka yelken açmanın tam sırası!

  • Aslan: Aileden devraldığınız, size ait olmayan değer yargılarını yıkma vakti. Geçmişten taşıdığınız duygusal yükleri bırakarak içsel aidiyet duygunuzu yeniden tanımlıyorsunuz. Şimdi, bir yol çizebilirsiniz: Tümüyle size ait ve heyecan verici!

  • Başak: Zihninizdeki o acımasız yargıcın sesini kısmayı öğreniyorsunuz. Yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle kurduğunuz, sürekli 'veren' tarafta olduğunuz dengesiz karmik kontratları feshediyorsunuz. Şimdi kendinize iyi gelmenin tam zamanı!

  • Terazi: 'Başkaları ne der?' hapishanesinden kaçış operasyonu başlıyor... Sahte nezaket maskesini çıkarıp kendi öz değerinizi kimsenin onayına sunmadığınız daha gerçek bir kimliğe bürünüyorsunuz. Şimdi bambaşka biri olabilirsiniz, tam da hayal ettiğiniz gibi özgür!

  • Akrep: Hayatta kalmak için ördüğünüz o kalın duvarların artık sizi boğduğunu fark edeceksiniz. İlişkilerdeki kontrolcülüğünüz parçalanırken, gerçek teslimiyetin gücünü öğreneceksiniz. Şimdi yükleri omzundan atma zamanı, bırakın gitsin!

  • Yay: Bilinçaltınızın en karanlık odalarına fener tutuluyor. Hiç yaşanmamış ama zihinde büyümüş platonik bağlar çözülüyor; cevapları dışarıda aramak yerine içinizde bulacaksınız. Şimdi kendinize dürüst olmalısınız! 

  • Oğlak: Toplumsal statü illüzyonunun sevginin yerini tutmadığını göreceksiniz. Yalnızca çıkar, statü veya alışkanlık uğruna tuttuğunuz kişileri hayatınızdan tamamen çıkarıyorsunuz. Şimdi gerçek bağlar kurma, belki de iş yerine aşkı seçme vakti!

  • Kova: Başarı uğruna kimlerin onayını almak için kendinizi değiştirdiğinizi fark ediyorsunuz. Eski bir iş fırsatı doğabilir ancak o eski yorucu koşullara asla boyun eğmeyeceksiniz. Şimdi kendi işinizi kurmaya ne dersiniz? Kuralları siz koyun.

  • Balık: Geçmişte size doğru gelen bir ilişki, insan ya da yaşam felsefesi artık aynı anlamı taşımayabilir. Bir yolculuk, eğitim ya da uzaklardan gelen biri eski bir meseleyi yeniden açabilir ama siz önünüze bakın! Şimdi kendi doğrularınızı yeniden belirlemeniz gerekecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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