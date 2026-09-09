Venüs Akrep Geçişi ve Retrosunun 12 Burca Kadersel Etkileri: Venüs Retro Ne Zaman Başlıyor?

Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerde yüzeyde görünenin ötesine geçilen, bastırılmış duyguların ve gizli kalmış meselelerin açığa çıktığı bir dönem başlıyor. 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda retro hareketine başlayan Venüs, aşk hayatında yalnızca 'Eski sevgili geri dönecek mi?' sorusunu değil; kiminle neden bağ kurduğumuzu, ilişkilerde ne kadar güç verdiğimizi ve uğruna nelerden vazgeçtiğimizi sorgulatacak. Akrep'in derin, sezgisel ve dönüştürücü doğası nedeniyle bu süreçte yüzeysel cevaplar yetmeyecek.

Venüs'ün Akrep yolculuğunun en önemli teması ise değer verdiğimiz şeylerle aramızdaki gerçek bağı yeniden tanımlamak olacak.

İlişkilerdeki güç savaşları, kıskançlıklar, bağımlılıklar, güven sorunları ve üzeri örtülen duygular görünür hale gelirken ortak para, borçlar ve maddi paylaşımlar da aynı sorgulamanın içine çekilebilir.

Venüs Fazı Değişiyor: Sabah Yıldızı Doğuyor

Sürecin en majör kırılma anı ise 24 Ekim'de yaşanacak. Venüs'ün Güneş'in kalbine girmesiyle, dışarıdan onay bekleyen 'Akşam Yıldızı' formu sona erecek; kendi değerini kendi içinden üreten 'Sabah Yıldızı' doğacak.

İşte bu tarih, 'Başkaları beni ne kadar seviyor?' arayışından 'Ben kendi değerimi ne kadar biliyorum?' gücüne geçişi simgeler.

Terazi'ye Dönüş: İlişkilerde Denge Sınavı

Venüs, 25 Ekim'de retro hareketine devam ederken Terazi burcuna geri dönecek. Yani Akrep'teki yıkımın ardından, Terazi fazında konu ilişkilerdeki denge, adalet ve karşılıklılık meselesine taşınır.

Burada kendimize soracağımız soru ise şu: 'Bu ilişkide gerçekten eşit miyiz?' Fedakarlık adı altında verilen tavizlerin bedeli ödenecek. Görünen o ki hem iş hem aşk hayatında huzur bozulmasın diye susulan gerçekler cesurca dile getirilecek.