Venüs Akrep Geçişi ve Retrosunun 12 Burca Kadersel Etkileri: Venüs Retro Ne Zaman Başlıyor?
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Astrolojik anlamda bir hayli hareketli geçen 2026, sonbahara da aynı hızla giriyor! Yeni Ay'ın etkisi, Ay Düğümleri derken, sıra şimdi de Venüs'ün Akrep burcuna geçişine geliyor. Üstelik bu geçiş bir de retro ile taçlanıyor ve sıradan 'eski sevgili dönüyor' klişesinin çok ötesini işaret ediyor. Akrep'in gizemli dünyasından Terazi'nin adaletli ellerine uzanan bu gerileme, ilişkileri tümüyle değiştiriyor. Dahası ruhsal sözleşmeleri yenilemek ve sahte değer algılarını yıkmak için de güçlü bir enerji taşıyor. Yani şimdi hem aşk hem iş ilişkileri yenileniyor! Peki, burçlar Venüs retrosundan nasıl etkilenecek?
İşte detaylar!
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Venüs Akrep Geçişi ve Retro Takvimi
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Venüs'ün Akrep Yolculuğu: Yüzleşme ve Dönüşüm
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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