Burçların Söylediği Başka, Düşündüğü Başka: İşte 12 Burcun Söylenmeyenleri!

Bazı sözler, her şeyin yolunda olduğunu düşündürebilir. 'Tamam', 'sorun değil', 'sen bilirsin', 'karar senin', 'iyiyim'... Oysa bazı burçların söylediğiyle aklından geçirdiği arasında büyük bir fark vardır.

Astrolojiye göre kimi tartışmamak için susar, kimi kırıldığını belli etmez. Kimilerimiz ise hiçbir şey söylemeden çoktan kararını vermiştir. Peki burçlar ne söylüyor, aslında içlerinden ne geçiriyor?