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Burçların Söylediği Başka, Düşündüğü Başka: İşte 12 Burcun Söylenmeyenleri!

Burçların Söylediği Başka, Düşündüğü Başka: İşte 12 Burcun Söylenmeyenleri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 11:52
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Bazı sözler, her şeyin yolunda olduğunu düşündürebilir. 'Tamam', 'sorun değil', 'sen bilirsin', 'karar senin', 'iyiyim'... Oysa bazı burçların söylediğiyle aklından geçirdiği arasında büyük bir fark vardır.

Astrolojiye göre kimi tartışmamak için susar, kimi kırıldığını belli etmez. Kimilerimiz ise hiçbir şey söylemeden çoktan kararını vermiştir. Peki burçlar ne söylüyor, aslında içlerinden ne geçiriyor?

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Koç

Koç

Söylediği: “Tamam, sorun değil.”

Şimdi o “sorun değil” dedi diye her şeyin gerçekten yolunda olduğunu zannedebilirsiniz. Ancak Koç’un sakinliği bazen fırtınadan hemen önceki sessizliktir. Özellikle başkalarının yanında tartışmak istemiyorsa öfkesini içine atabilir, konuyu o an kapatabilir. Fakat bu, yaşananları unuttuğu anlamına gelmez. Sadece haklıyken haksız durumuna düşmemek için öfkesini kontrol etmeye çalışıyordur.

Aslında düşündüğü ise “Sorun değil demedim ki, sadece şimdi kavga etmek istemiyorum.”

Boğa

Boğa

Söylediği: “Ben gelmeyeyim, siz eğlenin.”

Aman ha, bir Boğa burcu bunu söyledi diye gerçekten gelmek istemediğini düşünmeyin. Bazen ortamın kalabalığından, bazen de o günkü ruh halinden dolayı geri çekilebilir. Fakat siz “Tamam, görüşürüz” deyip konuyu kapatırsanız, beklediği ilgiyi göremediği için biraz bozulabilir. Çünkü Boğa için mesele sadece davet edilmek değildir; gerçekten istendiğini hissetmektir. Biraz ısrar edildiğinde fikrinin bir anda değişmesi de hiç şaşırtıcı olmaz.

Kısacası, aslında düşündüğü: “Beni biraz daha ikna edin, belki gelirim.”

İkizler

İkizler

Söylediği: “Yok ya, takılmadım.”

İkizler bunu söylerken yüzünde gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi görünebilir. Konuşmaya devam eder, hatta konuyu değiştirir. Siz de meselenin kapandığını düşünürsünüz. Fakat biraz sonra aynı konuşmadaki bir kelimeyi, ses tonunuzu ya da neden öyle bir cümle kurduğunuzu düşünmeye başlayabilir. İkizler bazen olayın kendisine değil, olayın arkasında ne olduğunu çözmeye takılır.

Aslında düşündüğü mü? Tabii ki “Takılmadım ama o cümleyi neden öyle söylediğini çözmeye çalışıyorum.” gibi bir şeydir!

Yengeç

Yengeç

Söylediği: “İstersen git.”

Yengeç bu cümleyi kurduğunda sakın bavulunuzu hazırlamaya başlamayın! Çünkü kırıldığı anda “Beni bırakma” demek yerine karşısındakine alan açıyormuş gibi davranabilir. Gururu, duygularının önüne geçtiğinde özellikle bunu yapar. Siz gerçekten giderseniz de arkanızdan bakıp hiçbir şey söylemeyebilir. Sonra da neden gitmeyi seçtiğinizi uzun uzun düşünebilir. İşte bu düşüncelerin sonu pek de hayırlı olmayabilir! 

Aslında düşündüğü ise “Gitme. Bunu gerçekten yapmanı istemiyorum ama bunu sana söyleyecek kadar da kırılgan görünmek istemiyorum.”

Aslan

Aslan

Söylediği: “Benim için fark etmez.”

Aslan’ın “fark etmez” dediği şeyin gerçekten fark etmediğini düşünmek biraz riskli. Özellikle kendisini geri planda bırakan bir durum varsa bunu hemen dile getirmeyebilir. Size kızdığını söylemek yerine kendi köşesine çekilip tavrını değiştirebilir. Bir süre sonra da neden soğuduğunu sorduğunuzda “Yok bir şey” diyebilir. Çünkü bazen Aslan’ın beklentisi, ne hissettiğini anlatmak değil, değer verdiği kişinin bunu kendiliğinden fark etmesidir.

Tam da bu yüzden “Fark ediyor, hem de fazlasıyla. Bakalım sen bunu kendin anlayacak mısın?” diye düşünüyordur.

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Başak

Başak

Söylediği: “Nasıl istersen, sen karar ver.”

Başak bunu söylediğinde karar gerçekten size kaldı sanıyorsanız, vay halinize! Fakat ortada bir plan, organizasyon ya da yanlış gitme ihtimali olan bir iş varsa zihninde çoktan birkaç alternatif oluşmuştur. Size karışmamasının sebebi ise fikri olmaması değil, aynı şeyi ikinci veya üçüncü kez anlatmak istememesidir. Tabii bir de sonuç beklediği gibi çıkmadığında da uzun bir ‘Ben demiştim’ konuşması yapmak yerine sadece size bakması yeterli olacaktır; o da bunun farkındadır!

Aslında düşündüğü ise “Karar senin ama beş dakika sonra neden böyle yapmaman gerektiğini anlayacaksın.”

Terazi

Terazi

Söylediği: “Bana uyar, sen seç.”

Terazi’nin bu cümlesi kulağa bir hayli rahat gelse de işin aslı biraz farklı. Çünkü seçim yapmanın yükünü başkasına bırakmak bazen gerçekten kararsızlıktan, bazen de karşısındakini kırıp huzuru bozmak istememesinden kaynaklanır.

Peki sonrası mı? Her şey bitip eve dönerken artık “Aslında başka bir şey istiyordum” demesi son derece olası. Zira mesele öylesine seçim yapmak değil, seçiminizle onun mutlu olacağı şeyi bulmanız! 

Aslında düşündüğü: “Sen seç ama lütfen benim de seveceğim bir şey seç, yoksa pişman olurum.”

Akrep

Akrep

Söylediği: “Yok, hiç merak etmedim.”

Akrep’in merak etmediğini söylediği bir konuda gerçekten hiçbir şey bilmediğini düşünmek büyük hata olur. Çünkü özellikle bir şeylerin ters gittiğini hissederse soru sormak yerine gözlem yapmayı tercih eder. Kim ne dedi, kim nerede, neden geç cevap verdi... Hepsini tek tek birleştirebilir. Üstelik siz daha hiçbir şey anlatmadan hikayenin önemli kısmını kafasında tamamlamıştır. Yani artık merak etmesine gerek kalmamıştır! 

Aslında düşündüğü ise “Kimle olduğunu, nerede olduğunu ve neden geç kaldığını zaten biliyorum.”

Yay

Yay

Söylediği: “Boş ver, hayat kısa.”

Yay burcunun bu cümlesi gerçekten yaşananları geride bırakmak istediğini gösterir. Bir tartışmayı saatlerce analiz etmek, kimin neyi neden söylediğini tekrar tekrar konuşmak ona göre değildir. Canını sıkan şeyi bir süre kafasına takar, sonra arkadaşından gelen bir mesajla kendini başka bir planın içinde bulabilir. Bu yüzden rahat görünür. İçinden geçen ise çoğu zaman daha basittir: Hayatında yer açmak istediği şey, canını sıkan konudan daha büyüktür.

Aslında düşündüğü: “Tamam, sinirlendim ama bunun için bütün günümü mahvetmeyeceğim. Hatta başka bir şey yapmaya karar verdim bile.”

Oğlak

Oğlak

Söylediği: “Sonra konuşuruz.”

Oğlak burcunun 'sonrasını' basit bir erteleme olarak görmeyin. Bazen gerçekten sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardır, bazen de konuşmanın bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğine bakıyordur. Özellikle aynı davranış daha önce de yaşandıysa, bu kez sözlerden çok yaptıklarınızı izler. Siz “Nasıl olsa sonra konuşacağız” diye düşünürken o çoktan kendi içinde bir değerlendirme yapmaya başlamıştır. Ve Oğlak’ın asıl sürprizi, konuşmaya karar verdiği anda değil, artık konuşmaya gerek görmediği anda gelir.

Kısacası aslında düşündüğü: “Şimdi konuşmanın anlamı yok. Zira artık seni hayatımdan çıkarma planını yapıyorum.”

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Kova

Kova

Söylediği: “Ben iyiyim.”

Kova burcunun size bütün duygularını anlatmaya hazır olduğuna sahiden inanıyor musunuz? Zira çoğu zaman hissettikleri hakkında konuşmak yerine kendi başına kalmayı tercih eder. Hatta siz peş peşe “Ne oldu?” diye sorarsanız, o daha fazla içine kapanabilir. Çünkü yaşadığı şeyi önce kendi kafasında anlamlandırmak ister. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi gelip sizinle normal konuşması bile mümkündür; bu, yaşananları unuttuğu için değil, kendi içinde çözdüğü için olabilir.

Oysa düşündüğü: “İyi değilim ama bunu anlatmaya çalışırsam daha da yorulacağım ve anlamayacaksın!”

Balık

Balık

Söylediği: “Önemli değil.”

Bir Balık burcunun “önemli değil” dediği şey çoğu zaman sandığınızdan çok daha önemlidir. Bir sözünüzü, bakışınızı ya da o anki tavrınızı içine atıp konuyu kapatabilir. Hatta sizi üzmemek için kendi kırgınlığını küçültebilir. Siz ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranırken onun aklında o konuşmanın bir ayrıntısı hâlâ duruyor olabilir. Çünkü Balık için bazı şeyler yaşandığı anda değil, yalnız kaldığında anlam kazanır.

Aslında düşündüğü: “Önemliydi. Hem de sandığından çok daha fazla. Sadece bunu bilmeni istemedim.”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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