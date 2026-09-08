Burçların Söylediği Başka, Düşündüğü Başka: İşte 12 Burcun Söylenmeyenleri!
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Bazı sözler, her şeyin yolunda olduğunu düşündürebilir. 'Tamam', 'sorun değil', 'sen bilirsin', 'karar senin', 'iyiyim'... Oysa bazı burçların söylediğiyle aklından geçirdiği arasında büyük bir fark vardır.
Astrolojiye göre kimi tartışmamak için susar, kimi kırıldığını belli etmez. Kimilerimiz ise hiçbir şey söylemeden çoktan kararını vermiştir. Peki burçlar ne söylüyor, aslında içlerinden ne geçiriyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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