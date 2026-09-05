Mesajına Cevap Vermeyip Instagram Hikayeni İzleyen 4 Burç

Akrep mesajına cevap vermiyorsa bunu büyük ihtimalle farkında olmadan yapmıyordur. Ama gel gör ki o asla merakına engel olamaz. Bu yüzden hikayene bakar, ne yaptığını görür, kimlerle olduğunu fark eder fakat sana tek bir emoji bile göndermez. Çünkü seni takip ettiğini belli etmek istemez... Tabii senden de tamamen habersiz kalamaz!

Özellikle aranızda bir kırgınlık varsa bu davranışı daha da belirginleşebilir. Sana mesaj atmayabilir, konuşmayı başlatmayabilir ama gün içinde ne yaptığını öğrenmenin bir yolunu mutlaka bulur. Hatta bazen hikayeni izlediğini görmeni özellikle önemsemez; onun için önemli olan senin hayatında neler olup bittiğini bilmesidir. Akrep için merakını belli etmek başka, merakını gidermek bambaşkadır.