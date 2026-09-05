Mesajına Cevap Vermeyip Instagram Hikayeni İzleyen 4 Burç
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Selam, naber, nasılsın... Konuşma akıyor, tam “Akşam bir şeyler yapıyor muyuz?” dedin, konuşma bitiyor! Çünkü mesajına cevap yok! Ama hikayeni izleyenler arasında onu görüyorsun. “Madem telefon elinde, neden bana cevap vermiyorsun?” diye düşündüren bu hareket bazı burçlar için oldukça normal. Tam da bu yüzden onunla ilk buluşmadan önce bilmelisin.
İşte mesajını cevapsız bırakıp hikayeni kaçırmayan o 4 burç.
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Akrep
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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