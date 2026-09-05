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Mesajına Cevap Vermeyip Instagram Hikayeni İzleyen 4 Burç

Mesajına Cevap Vermeyip Instagram Hikayeni İzleyen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 10:31
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Selam, naber, nasılsın... Konuşma akıyor, tam “Akşam bir şeyler yapıyor muyuz?” dedin, konuşma bitiyor! Çünkü mesajına cevap yok! Ama hikayeni izleyenler arasında onu görüyorsun. “Madem telefon elinde, neden bana cevap vermiyorsun?” diye düşündüren bu hareket bazı burçlar için oldukça normal. Tam da bu yüzden onunla ilk buluşmadan önce bilmelisin.

İşte mesajını cevapsız bırakıp hikayeni kaçırmayan o 4 burç.

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Akrep

Akrep

Akrep mesajına cevap vermiyorsa bunu büyük ihtimalle farkında olmadan yapmıyordur. Ama gel gör ki o asla merakına engel olamaz. Bu yüzden hikayene bakar, ne yaptığını görür, kimlerle olduğunu fark eder fakat sana tek bir emoji bile göndermez. Çünkü seni takip ettiğini belli etmek istemez... Tabii senden de tamamen habersiz kalamaz!

Özellikle aranızda bir kırgınlık varsa bu davranışı daha da belirginleşebilir. Sana mesaj atmayabilir, konuşmayı başlatmayabilir ama gün içinde ne yaptığını öğrenmenin bir yolunu mutlaka bulur. Hatta bazen hikayeni izlediğini görmeni özellikle önemsemez; onun için önemli olan senin hayatında neler olup bittiğini bilmesidir. Akrep için merakını belli etmek başka, merakını gidermek bambaşkadır.

İkizler

İkizler

İkizler burcunda işler biraz daha karışık. Çünkü sana cevap vermediği için mutlaka bir sebep aramak gerekmeyebilir. Birkaç saat önce seninle uzun uzun konuşmak istemiş olabilir, sonra ruh hali değişmiş ve bir anda başka bir şeye odaklanmış olabilir. Mesajını görür, cevap vermeyi düşünür, hatta kafasında ne yazacağını bile kurar... Sonra o an konuşma isteği gider ve mesaj öylece kalır.

Fakat bu sırada Instagram'a girip hikayeni izlemesine hiçbir engel yoktur. Çünkü İkizler için o an mesajlaşmak fazla efor gerektiren bir şey gibi gelirken, hikayelere bakmak çok daha kolay olabilir. Üstelik seni merak ediyorsa hikayene bakmadan da duramaz. Bir bakmışsın mesajın üç gündür cevapsız fakat attığın her hikaye görülmüş. İkizler'in olayı biraz da budur: İletişim kuracak ruh halinde olmasa da hâlâ merak edecek kadar ilgileniyordur.

Başak

Başak

Başak sana cevap vermediyse bunun sebebi her zaman ilgisiz olması değildir. Onun hayatında her şeyin bir öncelik sırası vardır ve mesajlaşmak, o anda yapılması gereken işlerin önüne geçmeyebilir. İş, sorumluluklar, planlar, yetişmesi gereken şeyler derken sana cevap vermeyi erteleyebilir. Özellikle sana alelacele, yarım yamalak bir cevap vermek istemiyorsa “Sonra düzgünce dönerim” diye düşünüp telefonu bırakabilir.

Sonra Instagram'a girer ve hikayeni görür. Çünkü birkaç saniyede hikayene bakmak ile oturup seninle uzun bir konuşmaya girmek onun gözünde aynı şey değildir. Hatta bazen hikayene bakıp seni merak ettiğini gidermiş olur ama mesajına cevap vermeyi yine sonraya bırakır. Başak'ın farkı burada ortaya çıkar: Her şeyi aynı anda yapmak yerine, kafasındaki sıraya göre ilerlemeyi tercih eder. Sen “Telefonu elinde, bana neden cevap vermiyor?” diye düşünürken onun kafasında sadece “Şu işimi bitireyim, sonra dönerim” vardır.

Yay

Yay

Yay için mesajına cevap vermemek ile senden haberdar olmak arasında hiçbir çelişki yoktur. Mesajını görür, “Sonra cevaplarım” der ve hayatına devam eder. Sonra Instagram'a girer, hikayeni görür, bir sonrakine geçer... Ama mesaj hâlâ oradadır. Çünkü Yay bunu kişisel bir mesele olarak bile görmeyebilir.

Onun kafasında “Cevap vermedim” ile “Seni merak etmiyorum” aynı şey değildir. Hatta hikayene bakarken mesajına cevap vermesi gerektiğini yeniden hatırlayıp yine de o an başka bir şeye dalabilir. Eğer bir de aranızda rahat bir iletişim varsa, sana neden cevap vermediğini açıklama ihtiyacı bile hissetmeyebilir. Birkaç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden konuşmaya devam etmesi de oldukça mümkündür. Sen “Üç gündür mesajıma cevap vermedi” diye düşünürken Yay'ın kafasında konu çoktan “Sonra konuşuruz” klasörüne kaldırılmış olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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