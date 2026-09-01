“Ben İyiyim” Deyip Geçen 4 Burç

İçinde fırtınalar kopsa, hayatı altüst olsa bile tek bir söz etmeden her şeyi kendi başına halledenler vardır. Öyle ki bu kişiler, en zor anlarında bile 'İyiyim' deyip geçerler... Derdini anlatmak yerine susar ve kimseye belli etmeden yoluna devam ederler.

İşte astrolojiye göre, derdi ne kadar büyük olursa olsun en yakınına dahi belli etmeden kendi içinde yaşayan 4 burç!