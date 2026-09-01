“Ben İyiyim” Deyip Geçen 4 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçinde fırtınalar kopsa, hayatı altüst olsa bile tek bir söz etmeden her şeyi kendi başına halledenler vardır. Öyle ki bu kişiler, en zor anlarında bile 'İyiyim' deyip geçerler... Derdini anlatmak yerine susar ve kimseye belli etmeden yoluna devam ederler.
İşte astrolojiye göre, derdi ne kadar büyük olursa olsun en yakınına dahi belli etmeden kendi içinde yaşayan 4 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yengeç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlak
Başak
Terazi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın