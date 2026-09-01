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“Ben İyiyim” Deyip Geçen 4 Burç

“Ben İyiyim” Deyip Geçen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 13:12
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İçinde fırtınalar kopsa, hayatı altüst olsa bile tek bir söz etmeden her şeyi kendi başına halledenler vardır. Öyle ki bu kişiler, en zor anlarında bile 'İyiyim' deyip geçerler... Derdini anlatmak yerine susar ve kimseye belli etmeden yoluna devam ederler. 

İşte astrolojiye göre, derdi ne kadar büyük olursa olsun en yakınına dahi belli etmeden kendi içinde yaşayan 4 burç!

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Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu aslında anlatacak çok şeyi olmasına rağmen 'İyiyim' diyebilir. Çünkü karşısındaki insanı üzmek, ortamın havasını değiştirmek ya da kendi derdiyle başkasını meşgul etmek istemez. Bir şey canını sıkmışsa önce kendi içinde büyütür, sonra da karşısına geçip uzun uzun anlatmak yerine 'Yok ya, iyiyim' diyerek konuyu kapatabilir.

Ama Yengeç’in 'iyiyim' demesiyle gerçekten iyi olması arasında bazen ciddi bir fark vardır. Özellikle kırıldığı kişiye neden kırıldığını anlatmak yerine biraz geri çekilmeyi tercih edebilir. Siz konuşmanın bittiğini sanırken o, kafasında o konuşmayı çoktan baştan sona tekrar etmiş olabilir. 

Belki de tam da bu yüzden onun gidişi de ani ve geri dönüşsüz olur! 

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcunun 'Ben iyiyim' cümlesinin arkasında genellikle 'Bunu da kendim hallederim' düşüncesi vardır. Bir sorun yaşadığında hemen birilerine anlatıp destek istemek yerine önce ne yapabileceğine bakar. Çünkü onun için bir problemin çözümünü bulmak, problemin kendisini uzun uzun konuşmaktan çok daha önemlidir.

Bu yüzden morali bozuk olsa bile günlük hayatına devam edebilir, işini yapabilir ve dışarıdan bakıldığında hiçbir şey olmamış gibi görünebilir. 'Bir sorun mu var?' diye sorduğunuzda da fazla düşünmeden 'Yok, iyiyim' der. Oğlak için bazen bu cümlenin anlamı gerçekten 'Merak etme, bunun da üstesinden gelirim'dir. 

Zira kimse onu anlayacak, onun sorununu çözecek ya da ona iyi gelecek kadar iyi değildir! Tabii kendisinden başka. 

Başak

Başak

Başak burcu, hissettiği şeyi hemen karşısındaki kişiye anlatmak yerine önce kendi kafasında çözmeye çalışır. Ne olduğunu, neden olduğunu, nerede yanlış gittiğini ve bundan sonra ne yapması gerektiğini düşünür. Dolayısıyla siz daha 'İyi misin?' diye sorduğunuzda, o çoktan olayın bütün detaylarını zihninde birkaç kez analiz etmiş olabilir.

Bu nedenle Başak’tan gelen 'İyiyim' cevabı bazen konuşmak istemediğinden değil, henüz konuşacak kadar toparlamadığından gelir. Önce kendine bir açıklama bulmak ister. Her şeyi kafasında yerine koyduktan sonra anlatmaya karar verebilir. Hatta bazen siz konuyu çoktan unutmuşken Başak hâlâ nerede ne olduğunu düşünüyordur.

Yani, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp bir çıkış yolu bulmadan kimsenin karşısına geçip “Ben kötüyüm” demek istemez. Çünkü o hep güçlüdür!

Terazi

Terazi

Terazi burcu için ortamın huzuru önemlidir. Bu yüzden canını sıkan bir şey olduğunda, özellikle de karşısındaki kişinin bunun yüzünden kendini kötü hissetmesini istemiyorsa, 'İyiyim' deyip geçebilir. Tartışma çıkmasın, gereksiz bir gerginlik oluşmasın ve konu büyümesin diye kendi rahatsızlığını ikinci plana atabilir.

Üstelik Terazi bunu öyle doğal yapabilir ki gerçekten hiçbir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Oysa bazen 'İyiyim' demesinin asıl nedeni 'Şimdi bunu konuşursak işler daha da büyüyecek' diye düşünmesidir. Fakat mesele tamamen ortadan kalkmış değildir; sadece şimdilik konuşulmamayı seçmiştir.

Tam da bu yüzden o konuştuğunda, yer yerinden oynayabilir! O ise artık sorunları kendi içinde çözmüştür ya da ortamın huzurunun kaçması umurunda değildir. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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