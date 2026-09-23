Kayıplar Derneği Yeniden Gündemde: YAKAD Nedir, Dernek Nasıl Kuruldu?

Türkiye’de yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelere destek veren Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği kısaca YAKAD, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. 22 Eylül’de X’te yapılan paylaşımlarla derneğin yıllara yayılan hikayesi ve kayıp dosyaları tekrar masaya yatırıldı. Bunun ardından Kayıplar Derneği nedir ve YAKAD ne yapıyor gibi sorular da araştırılmaya başladı.

Derneğin geçmişinde 1992 yılında kaybolan Abdülhamit Özbilici’den Türkiye’yi dolaşan Umut Otobüsü’ne kadar uzanan oldukça çarpıcı bir hikaye var. Peki YAKAD nasıl kuruldu, kayıp kişilerin bulunması için hangi çalışmalar yapıldı gelin birlikte görelim…