Kayıplar Derneği Yeniden Gündemde: YAKAD Nedir, Dernek Nasıl Kuruldu?
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Türkiye’de yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelere destek veren Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği kısaca YAKAD, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. 22 Eylül’de X’te yapılan paylaşımlarla derneğin yıllara yayılan hikayesi ve kayıp dosyaları tekrar masaya yatırıldı. Bunun ardından Kayıplar Derneği nedir ve YAKAD ne yapıyor gibi sorular da araştırılmaya başladı.
Derneğin geçmişinde 1992 yılında kaybolan Abdülhamit Özbilici’den Türkiye’yi dolaşan Umut Otobüsü’ne kadar uzanan oldukça çarpıcı bir hikaye var. Peki YAKAD nasıl kuruldu, kayıp kişilerin bulunması için hangi çalışmalar yapıldı gelin birlikte görelim…
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YAKAD Nedir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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