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Kayıplar Derneği Yeniden Gündemde: YAKAD Nedir, Dernek Nasıl Kuruldu?

Kayıplar Derneği Yeniden Gündemde: YAKAD Nedir, Dernek Nasıl Kuruldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:23
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Türkiye’de yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelere destek veren Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği kısaca YAKAD, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. 22 Eylül’de X’te yapılan paylaşımlarla derneğin yıllara yayılan hikayesi ve kayıp dosyaları tekrar masaya yatırıldı. Bunun ardından Kayıplar Derneği nedir ve YAKAD ne yapıyor gibi sorular da araştırılmaya başladı. 

Derneğin geçmişinde 1992 yılında kaybolan Abdülhamit Özbilici’den Türkiye’yi dolaşan Umut Otobüsü’ne kadar uzanan oldukça çarpıcı bir hikaye var. Peki YAKAD nasıl kuruldu, kayıp kişilerin bulunması için hangi çalışmalar yapıldı gelin birlikte görelim…

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YAKAD Nedir?

YAKAD Nedir?

YAKAD, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği adının kısaltması. Dernek, yakını kaybolan ailelerin bir araya gelerek arama çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurması amacıyla kuruldu.

YAKAD’ın hikâyesi 6 Eylül 1992’de Abdülhamit Özbilici’nin kaybolmasıyla başladı. Özbilici ailesi, Abdülhamit’i bulmak için Türkiye’nin farklı bölgelerinde ilanlar dağıttı ve arama çalışmaları yaptı. Bu süreçte kendileri gibi yakınını arayan çok sayıda aileyle karşılaşmaları daha sonra derneğin kurulmasına giden yolu açtı. YAKAD’ın kuruluşu ise 1994 yılına uzanıyor.

Abdülhamit Özbilici’nin Kaybolması YAKAD’ın Kuruluşunu Nasıl Başlattı?

Abdülhamit Özbilici, 6 Eylül 1992’de 23 yaşındayken kayboldu. Dönemin haberlerinde zihinsel engeli bulunduğu belirtilen Özbilici’nin evinin önünden bir ticari taksiye bindirildiği ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadığı aktarılıyor.

Babası İsmet Özbilici oğlunu bulabilmek için çok sayıda ilan bastırarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde arama yaptı. Bu arayış sırasında başka kayıp aileleriyle tanışması, ortak hareket etme fikrini doğurdu. İsmet Özbilici 1994’te YAKAD’ı kurdu; daha sonraki yıllarda çalışmaları oğlu Zafer Özbilici sürdürdü.

Umut Otobüsü Nedir?

Umut Otobüsü Nedir?

YAKAD denildiğinde en çok hatırlanan projelerden biri Umut Otobüsü. 1996 yılında yola çıkan otobüsün üzerinde kayıp kişilerin fotoğrafları yer alıyordu. Amaç, ilanları yalnızca belirli şehirlerde bırakmak yerine kayıp yüzlerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde mümkün olduğunca fazla kişiye göstermekti.

Otobüs yıllar boyunca Türkiye’yi dolaştı ve kayıp ailelerinin sesini duyurmasına yardımcı oldu. YAKAD Başkanı Zafer Özbilici’nin geçmişte verdiği bilgilere göre proje yüzlerce kayıp kişinin bulunmasına katkı sağladı.

KayıplarDerneği.com Ne İşe Yarıyor?

KayıplarDerneği.com Ne İşe Yarıyor?

KayıplarDerneği.com, YAKAD’ın çalışmalarının ve kayıp dosyalarının yıllar boyunca internet ortamında görünür kalmasını sağlayan adres olarak kullanılıyor. Sitede kayıp kişilere ilişkin kayıtlar ve fotoğraflar yayımlanarak daha fazla kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

YAKAD yalnızca klasik kayıp ilanlarıyla da sınırlı kalmıyor. Geçmiş yıllarda kayıp çocukların yıllar sonraki olası görünümlerini hazırlamak için yüz güncelleme çalışmaları da yapılıyor.

KayıplarDerneği.com Neden Gündemde?

KayıplarDerneği.com Neden Gündemde?

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği, 22 Eylül 2026’da X’te yeniden konuşulmaya başladı. Paylaşımlarda hem YAKAD’ın kuruluş hikayesi hem de Türkiye’de yıllardır sonuçlanmayan kayıp dosyaları hatırlandı. Özellikle derneğin ortaya çıkmasına neden olan Abdülhamit Özbilici’nin kaybolması ve ailesinin yıllarca süren arayışı yeniden gündeme taşındı.

Sosyal medyadaki ilginin ardından derneğin internet sitesi KayıplarDerneği.com, eski kayıp ilanları ve YAKAD’ın yıllar içinde yaptığı çalışmalar da yeniden merak edilmeye başladı. Derneğin geçmişte kaybolan kişilerin fotoğraflarını geniş kitlelere ulaştırmak için kullandığı Umut Otobüsü de bu hikayenin en bilinen parçalarından biri.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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