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Berber Koltuğunda 10 Yıl Gençleşen Yaşlı Adamın Saç ve Sakal Kesimi Sonrası Yaşadığı İnanılmaz Değişim

Berber Koltuğunda 10 Yıl Gençleşen Yaşlı Adamın Saç ve Sakal Kesimi Sonrası Yaşadığı İnanılmaz Değişim

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.09.2026 - 15:42

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Erkek bakımında doğru saç ve sakal şekillendirmesi, kişinin imajını baştan aşağı yenileyen en etkili unsurlardan biri. Yanlış saç modeli veya bakımsız sakal insanı olduğundan çok daha yorgun ve yaşlı gösterebiliyor. Doğru dokunuşlar yapıldığında ise sonuç şaşırtıcı seviyelere ulaşabiliyor. Berber koltuğunda gerçekleşen bu değişimler, estetik müdahaleye gerek kalmadan imaj tazelemenin en doğal yolunu sunuyor desek yeridir.

Berber koltuğunda gerçekleşen değişim videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Bana 10 yılımı geri ver' notuyla paylaşılan videoda adam 10 yıl değil neredeyse 20 yıl gençleşti. O değişim izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdkSWN...
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Doğru saç kesimi ve şekillendirme işlemi yüzün tüm anatomik yapısı dikkate alındığında, kişiyi bambaşka birine dönüştürebiliyor.

Doğru saç kesimi ve şekillendirme işlemi yüzün tüm anatomik yapısı dikkate alındığında, kişiyi bambaşka birine dönüştürebiliyor.

Saç ve sakal şekillendirmenin bir erkeğin görünümünde ne kadar büyük bir fark yarattığı her zaman konuşulur, ancak bu değişim sınırları zorlayan türden. Bakımsız, kırlaşmış ve formunu kaybetmiş saçlarla berber koltuğuna oturan yaşlı adamın geçirdiği dönüşüm izleyenlerin adeta nefesini kesti. Uzman berberin modern saç kesimi, sakal düzeltme ve özel saç şekillendirici kil uygulamasıyla gerçekleştirdiği dokunuşlar, adamın yüz hatlarını ve tüm ifadesini baştan aşağı değiştirdi. Ameliyatsız veya estetik müdahalesiz bir şekilde yalnızca doğru kesim teknikleriyle bir insanın nasıl 10 yıl gençleşebileceği gözler önüne serildi.

Peki, doğru saç ve sakal stili seçimi bir erkeğin imajını neden bu kadar doğrudan etkiliyor?

  • Yüz Hatlarını Dengeleme: Yüz tipine uygun olarak yapılan saç ve sakal kesimi, çene hattını keskinleştirir, elmacık kemiklerini öne çıkarır ve yüzdeki sarkık görüntüyü gizler.

  • Bakımlı ve Dinamik Görünüm: Doğru şekillendirilmiş ve nemlendirilmiş saçlar, mat ve bakımsız görüntüyü yok ederek kişiye daha enerjik, taze bir hava katar.

  • Özgüven ve İfade Değişimi: Kişinin kendini aynada çok daha genç ve şık görmesi, duruşuna ve gülümsemesine anında yansır. Tıpkı bu değişimde olduğu gibi.

İşlemin sonunda gözlüklerini takıp poz veren adamın özgüvenli gülümsemesi, bakımlı olmanın yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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