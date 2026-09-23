Fatih Portakal’a Benzeyen Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu!

Fatih Portakal’ı birkaç kelimeyle anlatmak pek mümkün değil. Muhabirlikten ana haber sunuculuğuna uzanan kariyeri boyunca Türkiye’nin en çok tanınan gazetecilerinden biri olmayı başardı.

Kanal D’de Mehmet Ali Birand’la çalışan Portakal, ardından FOX ekranlarına geçti. Önce sabah haberleriyle, ardından uzun yıllar sunduğu ana haber bülteniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra Sözcü TV’de izleyici karşısına çıkan ünlü gazeteci, Haziran 2025’te sunduğu son bültenin ardından ekranlara veda ettiğini açıkladı.

Fakat Fatih Portakal’ı yalnızca okuduğu haberlerle tanımadık elbette. Haberleri sunarken yaptığı yorumlar, zaman zaman kaşlarını kaldırıp kameraya attığı anlamlı bakışlar ve gündem karşısındaki kendine has tepkileri de yıllar içinde kendisiyle özdeşleşti.

Bazen tek kelime etmeden yalnızca yüz ifadesiyle ne düşündüğünü anlayabildiğimiz Portakal’ın mimikleri, sosyal medyanın da sık sık diline düştü. Kısacası kendisini uzun süredir düzenli olarak televizyon ekranlarında görmesek bile o meşhur ifadeleri hafızalarımızdan kolay kolay silinmedi.