Fatih Portakal’a Benzeyen Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu!
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Sosyal medyanın bugün yüzümüzü güldüren videosu belli oldu! Bir kullanıcının paylaştığı minik bebeğin yüzü, görenlere nedense fazlasıyla tanıdık geldi. Birkaç saniye sonra beklenen benzetme de yapıldı: Dünyalar tatlısı bebek, Fatih Portakal’a benzetildi! Bir kere benzetmeyi gördükten sonra görmemek ise pek mümkün olmadı. Video kısa sürede viral olurken bebeğin şekerliğine de maşallahlar yağdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Fatih Portakal… Yıllardır kendine has mimikleri, bakışları ve haberleri yorumlama biçimiyle ekranların en tanıdık yüzlerinden biri!
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Fakat Fatih Portakal’ın adı bu kez bugüne kadarki en tatlı benzetmelerden biriyle yan yana geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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