article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Portakal’a Benzeyen Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu!

Fatih Portakal’a Benzeyen Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 11:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyanın bugün yüzümüzü güldüren videosu belli oldu! Bir kullanıcının paylaştığı minik bebeğin yüzü, görenlere nedense fazlasıyla tanıdık geldi. Birkaç saniye sonra beklenen benzetme de yapıldı: Dünyalar tatlısı bebek, Fatih Portakal’a benzetildi! Bir kere benzetmeyi gördükten sonra görmemek ise pek mümkün olmadı. Video kısa sürede viral olurken bebeğin şekerliğine de maşallahlar yağdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Portakal… Yıllardır kendine has mimikleri, bakışları ve haberleri yorumlama biçimiyle ekranların en tanıdık yüzlerinden biri!

Fatih Portakal… Yıllardır kendine has mimikleri, bakışları ve haberleri yorumlama biçimiyle ekranların en tanıdık yüzlerinden biri!

Fatih Portakal’ı birkaç kelimeyle anlatmak pek mümkün değil. Muhabirlikten ana haber sunuculuğuna uzanan kariyeri boyunca Türkiye’nin en çok tanınan gazetecilerinden biri olmayı başardı.

Kanal D’de Mehmet Ali Birand’la çalışan Portakal, ardından FOX ekranlarına geçti. Önce sabah haberleriyle, ardından uzun yıllar sunduğu ana haber bülteniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra Sözcü TV’de izleyici karşısına çıkan ünlü gazeteci, Haziran 2025’te sunduğu son bültenin ardından ekranlara veda ettiğini açıkladı. 

Fakat Fatih Portakal’ı yalnızca okuduğu haberlerle tanımadık elbette. Haberleri sunarken yaptığı yorumlar, zaman zaman kaşlarını kaldırıp kameraya attığı anlamlı bakışlar ve gündem karşısındaki kendine has tepkileri de yıllar içinde kendisiyle özdeşleşti.

Bazen tek kelime etmeden yalnızca yüz ifadesiyle ne düşündüğünü anlayabildiğimiz Portakal’ın mimikleri, sosyal medyanın da sık sık diline düştü. Kısacası kendisini uzun süredir düzenli olarak televizyon ekranlarında görmesek bile o meşhur ifadeleri hafızalarımızdan kolay kolay silinmedi.

Fakat Fatih Portakal’ın adı bu kez bugüne kadarki en tatlı benzetmelerden biriyle yan yana geldi!

Sosyal medyada paylaşılan dünyalar tatlısı bir bebeğin videosu, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti.

Minik bebeğin yüz ifadesi ve kameraya attığı bakışlar görenlere oldukça tanıdık geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının bebeği Fatih Portakal’a benzetmesiyle birlikte taşlar da yerine oturdu!

Bir kere benzerliği gördükten sonra görmemek pek mümkün olmadı tabii… Bebeğin ciddi ifadesi, bakışları ve yüz hatları gerçekten de yıllarca ana haber ekranlarında izlediğimiz Fatih Portakal’ı hatırlatıyordu.

Video kısa sürede dolaşıma girerken benzetmeye katılanlardan eğlenceli yorumlar peş peşe geldi. Minik bebeğin tatlılığına ise maşallahlar eksik olmadı.

Elbette benzerlik biraz sosyal medya kullanıcılarının hayal gücü, biraz da o an yakalanan ifadeyle ilgiliydi. Fakat kabul edelim, ortaya oldukça sevimli ve yüzümüzü güldüren bir benzetme çıktı.

Fatih Portakal benzerliği işin tuzu biberi oldu; dünyalar tatlısı minik bebeğimiz zaten tek başına günümüzü güzelleştirmeye yetti. Allah nazarlardan saklasın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın