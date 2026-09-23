Oyunculuğu Bıraktığını Söyleyen Hülya Koçyiğit'ten Vasiyet Açıklaması!

1963 yılından bu yana sinema, televizyon ve dizi projelerinde yer alan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası' olarak anılıyor. 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen usta oyuncu, katıldığı bir etkinlikte bugüne kadar 200 filmde rol aldığını hatırlatarak bundan sonra oyunculuk yapmayacağını duyurdu. Koçyiğit, 'Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım, arkasında duruyorum' diyerek kararının kesin olduğunu vurguladı.