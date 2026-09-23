Oyunculuğu Bıraktığını Söyleyen Hülya Koçyiğit'ten Vasiyet Açıklaması!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra oyunculuk yapmayacağını duyuran usta sanatçı, Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalara da değindi. Sabah'ın haberine göre, kendisine yöneltilen vasiyet sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.
Kaynak: Sabah
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Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit yıllara meydan okuyan isimlerden biri.
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Kadir İnanır'ın miras kavgasına da değinen Hülya Koçyiğit vasiyet açıklamasında bulundu.
Kendi vasiyeti soruldu, net yanıt verdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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