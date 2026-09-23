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Oyunculuğu Bıraktığını Söyleyen Hülya Koçyiğit'ten Vasiyet Açıklaması!

Oyunculuğu Bıraktığını Söyleyen Hülya Koçyiğit'ten Vasiyet Açıklaması!

Kadir İnanır
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 11:50
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Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra oyunculuk yapmayacağını duyuran usta sanatçı, Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalara da değindi. Sabah'ın haberine göre, kendisine yöneltilen vasiyet sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit yıllara meydan okuyan isimlerden biri.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit yıllara meydan okuyan isimlerden biri.

1963 yılından bu yana sinema, televizyon ve dizi projelerinde yer alan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası' olarak anılıyor. 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen usta oyuncu, katıldığı bir etkinlikte bugüne kadar 200 filmde rol aldığını hatırlatarak bundan sonra oyunculuk yapmayacağını duyurdu. Koçyiğit, 'Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım, arkasında duruyorum' diyerek kararının kesin olduğunu vurguladı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasına da değinen Hülya Koçyiğit vasiyet açıklamasında bulundu.

Kadir İnanır'ın miras kavgasına da değinen Hülya Koçyiğit vasiyet açıklamasında bulundu.

Etkinlikte gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla gündeme gelen miras tartışmasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. 'Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı' diyen usta oyuncu, vasiyet konusundaki hassasiyetini ortaya koydu.

Kendi vasiyeti soruldu, net yanıt verdi!

Kendi vasiyeti soruldu, net yanıt verdi!

Kadir İnanır'ın miras sürecine dair sözlerinin ardından kendisine 'Siz vasiyetname hazırladınız mı?' diye sorulan Hülya Koçyiğit, bu soruya da açık bir yanıt verdi: 'Hayır, hazırlamadım.' Usta sanatçının bu net cevabı, oyunculuğu bırakma kararıyla birlikte günün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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