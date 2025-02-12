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Hülya Koçyiğit Ölümden Döndü: AVM’de Düşüp Kafasını Vurdu

Hülya Koçyiğit Ölümden Döndü: AVM’de Düşüp Kafasını Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2025 - 08:18

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Londra’da AVM’de gezerken bir kaza geçirdi. Yere düşerek kafasını vuran Hülya Koçyiğit ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, yaşadıklarını kızı ve torunlarından sakladı. 

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı.

Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre; AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü.

Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre; AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü.

Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.

Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti.

Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit yardıma gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit yardıma gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı.

Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı.

Usta oyuncu, büyük bir olay yaşamasına rağmen ailesini düşünüp bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi.

Usta oyuncu, büyük bir olay yaşamasına rağmen ailesini düşünüp bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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