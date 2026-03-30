Kadıköy’ün En İyi Kuaförleri - Güncel Liste 2026

Kadıköy’de kuaför seçimi yaparken, gitmek istediğiniz semtin genel atmosferini göz önünde bulundurmalısınız. Zira, sahil hattı daha çok 'bakım ve keyif' odaklıyken, çarşı içi 'hızlı ve efektif' çözümler sunabilir.

Moda ve Sahil Çevresinde Öne Çıkan Kuaförler

- Garage Hair Repair Studio

Doğal güzellik felsefesini temsil eden Garage, özellikle güneşten açılmış gibi duran saçların (Ghost Cut ve Brushlight) öncüsü. Sağlıklı saç yapısını korumaya odaklanan organik içerikli bakımlarıyla fark yaratıyorlar.

Öne Çıkan Özellik: Saçın doğal yapısını bozmadan yapılan ışıltı işlemleri ve saç tamiri.

Stil Notu: Çabasız güzellik anlayışını benimseyen, doğallıktan yana olanlar için.

Adres: Caddebostan Mah. Selin Sokak No:11 İskele Apt. , Kadıköy 34000

Instagram: @garagecaddebostan

- Ali Gür (Selamiçeşme)

Caddenin en köklü markalarından biri olan Ali Gür’ün Selamiçeşme şubesi, klasik kuaförlük disiplinini modern dokunuşlarla birleştiriyor. Özellikle kişiye özel renklendirme ve form koruma odaklı kesimleriyle bölgenin en sadık müşteri kitlesine sahip salonlarından biri.

Öne Çıkan Özellik: Kusursuz servis kalitesi ve tecrübeli uzman kadrosu.

Stil Notu: Şehir hayatının hızına uygun, güvenilir ve yüksek standartlı bir hizmet arayanlar için.

Adres: Feneryolu Mah. Mustafa Mazharbey Sok. 55/B Kadıköy Göztepe/ İstanbul, Turkey 34758

Instagram: @aligurselamicesme

- Erdem Kıramer & Özcan

Şehrin en prestijli duraklarından biri olan salon, Erdem Kıramer ekolünü modern vizyonla birleştiriyor. 'Sessiz lüks' kavramını saça taşıyan ekip, özellikle sofistike kesimlerde ve hatasız sarı tonlarında bölgenin referans noktası.

Öne Çıkan Özellik: Kişiye özel stil danışmanlığı ve yüksek teknik işçilik.

Stil Notu: Klasik şıklığı modern detaylarla harmanlamak isteyen titiz kullanıcılar için.

Adres: Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak Suadiye Park A Blok No: 18/2 İç Kapı No: 5 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @erdemkiramerozcan

Bahariye ve Çarşı İçinde Öne Çıkan Kuaförler

- TM Hair Design Studio

Global bir vizyonu butik bir ruhla sunan TM Hair Design, özellikle renklendirmede sanatçı bakış açısını ön plana çıkarıyor. Tasarladıkları renklerle sadece saça değil, kişinin aurasına da dokunmayı hedefleyen, son derece dinamik bir ekipleri var.

Öne Çıkan Özellik: Yüksek teknik mükemmellik.

Stil Notu: Saçını bir sanat eseri gibi gören ve değişimde profesyonel bir imza arayanlar için.

Adres: Bağdat Cad. Zolagil Apt. No:214/2 Kadıköy / İSTANBUL

Instagram: @tmhairdesign

- Uğurkan Coiffeur

Özellikle değişim videolarıyla dikkat çeken ve bölgenin enerjisini saçlara yansıtan bir durak. Ombre ve sombre gibi geçişli işlemlerdeki başarısı, salonu semtin en popüler noktalarından biri yapıyor.

Öne Çıkan Özellik: Doğal geçişli renklendirme teknikleri ve enerjik atmosfer.

Stil Notu: Modanın kalbinde, trendleri yakından takip eden bir görünüm hedefleyenler için.

Adres: Merdivenköy, Fahrettin Kerim Gökay Cd No:165/B, 34732 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @ugurkancoiffeur

- MOS Kuaför

Türkiye’nin en prestijli kuaför zincirlerinden MOS, yüksek kalite standartlarını müşterisine sunuyor. Özellikle profesyonel makyaj ve saç tasarımı bütünlüğünde sosyal medyada kullanıcılar tarafından en çok önerilen, gelin hazırlıklarının vazgeçilmez adresi.

Öne Çıkan Özellik: Kurumsal kalite standartları ve uzman gelin saçı/makyajı uygulamaları.

Stil Notu: Özel gün hazırlıklarında riske girmek istemeyen ve profesyonel bir ekip arayanlar için.

Adres: Erenköy, Ethem Efendi Cd. 25/A, 34738 Kadıköy/İstanbul/Türkiye

Instagram: @mos.kuafor

- San Kuaför

Mikro kaynak ve iddialı sarı tonları konusundaki uzmanlıklarıyla tanınıyorlar. Geniş ekibi sayesinde aynı anda birçok profesyonel hizmeti kusursuz bir koordinasyonla sunabiliyorlar.

Öne Çıkan Özellik: Mikro kaynak uygulamaları ve radikal saç değişimleri.

Stil Notu: Hacimli, gösterişli ve modern bir stil değişikliği hayal edenler için.

Adres: Acıbadem Mah No 103/1 Kadıköy

Instagram: @sankuafor