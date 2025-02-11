Fenerbahçe'nin Efsanesi Oğuz Çetin Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe'nin Efsanesi Oğuz Çetin Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in beyninde pıhtı attığı öğrenildi.
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.
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Hasan Can Aksu, Çetin'in beyninde pıhtı attığını aktardı.
Fenerbahçe ile tarihi başarılara imza atan ismin Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında olduğu belirtildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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