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Fenerbahçe'nin Efsanesi Oğuz Çetin Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Efsanesi Oğuz Çetin Hastaneye Kaldırıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 00:09

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in beyninde pıhtı attığı öğrenildi.

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Hasan Can Aksu, Çetin'in beyninde pıhtı attığını aktardı.

Hasan Can Aksu, Çetin'in beyninde pıhtı attığını aktardı.

Fenerbahçe ile tarihi başarılara imza atan ismin Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile tarihi başarılara imza atan ismin Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında olduğu belirtildi.
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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