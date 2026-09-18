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En İyi Tereyağı Markaları

En İyi Tereyağı Markaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 07:31
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Sütaş, Pınar, İçim ve Kebir gibi markaların yanı sıra Kars Bakkaliyesi, LadiKars ve URFARM gibi yöresel üreticiler de tereyağı pazarında farklı seçenekler sunuyor. 2026'da artan fiyatlarla birlikte tereyağı alırken yalnızca markaya değil, ürünün gramajına ve kilogram fiyatına da bakmak gerekiyor. Peki hangi tereyağı ne kadar? İşte markalara göre güncel fiyatlar ve tereyağı seçerken dikkat edilmesi gerekenler.

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Tereyağı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Tereyağı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Tereyağı, insanlık tarihinin bilinen en eski konsantre hayvansal yağ formlarından biri olmakla birlikte, kimyasal bileşimi, üretim tekniği, mikrobiyolojik florası ve hammadde kalitesi bakımından son derece kompleks bir su-içinde-yağ (water-in-oil) emülsiyonudur. Modern gıda endüstrisinde doğru tereyağını seçmek; yalnızca damak tadı veya mutfak alışkanlıkları ile ilgili basit bir tercih değil, aynı zamanda regülatif mevzuatlara hakimiyeti ve gıda biyokimyasını anlamayı gerektiren çok boyutlu bir süreçtir. 2026 yılı pazar koşullarında artan maliyetler sebebiyle taklit, tağşiş ve ürün kalitesinde standardizasyon sapmaları gibi risklerin tırmanması, tüketicilerin ve gastronomi profesyonellerinin belirli teknik ve kimyasal kriterlere mikroskobik bir dikkatle odaklanmasını zorunlu kılmıştır.

Süt Yağı Oranı: Gerçek Tereyağını Ayırt Eden En Net Kriter

Tereyağının kalitesini, yapısal bütünlüğünü, termal stabilitesini ve ticari değerini belirleyen en temel ve mutlak unsur süt yağı oranıdır. Süt yağı, yüzlerce farklı trigliserit yapısından oluşan, palmitik, oleik, miristik ve butirik asit gibi yağ asitlerinin son derece karmaşık bir matrisidir ve ürüne o karakteristik, damakta eriyen pürüzsüz hissiyatı veren yegane bileşendir. 2025 yılında güncellenen ve pazar dengelerini yeniden şekillendiren Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (2025/9), ürün içeriklerindeki yasal sınırları kesin ve tavizsiz hatlarla yeniden çizmiştir. Bu regülasyona göre, tuz ilave edilmeyen (tuzsuz) standart bir tereyağının ağırlıkça en az %82 oranında süt yağı içermesi yasal bir zorunluluktur. Bu %82'lik bariyer, uluslararası Codex Alimentarius süt ürünleri normlarıyla tam bir paralellik göstermekte olup, ürünün ısıl işlemlerdeki performansını garanti altına alan temel spesifikasyondur.

Düzenlemenin endüstri açısından en dikkat çekici inovasyonu ise çeşnili ve tuzlu tereyağları kategorisinde yaşanmıştır. Regülasyon, tuz ilave edilen veya doğal çeşnili maddelerle harmanlanan tereyağları için asgari süt yağı oranını minimum %80 olarak tescillemiştir. Eski tebliğ normlarında çeşnili tereyağında aranan asgari süt yağı oranı %75 düzeyindeyken, yeni düzenleme ile bu alt sınırın %80 seviyesine yükseltilmesi, sektördeki düşük kaliteli ikame maddelerinin kullanımını engellemeye ve tağşiş boşluklarını kapatmaya yönelik stratejik bir hamledir. Çeşnili tereyağlarında taklit ve tağşişe sebebiyet verecek nitelikte sentetik aroma veya yapılandırıcı maddelerin kullanılması da kesin bir dille yasaklanmıştır.

Süt yağı dışındaki geriye kalan bileşen sınırları ise emülsiyonun çökmesini (faz ayrışmasını) ve mikrobiyolojik üremeyi engellemek amacıyla standardize edilmiştir. Her iki ürün tipi için de ağırlıkça en fazla %2 yağsız süt kuru maddesi (süt proteinleri, laktoz ve inorganik mineraller) ve en fazla %16 oranında su bulunmasına müsaade edilmektedir. Su oranının %16 sınırını aşması, serbest su aktivitesini (aw) artırarak patojenik bakteri oluşumu ve küflenme hızını ivmelendirir, böylece raf ömrünü drastik biçimde aşağı çeker. Buna ek olarak, üretim bandından çıkan ürünlerin peroksidaz testine negatif reaksiyon vermesi regülatif bir şart koşulmuştur; peroksidaz enziminin inaktif olması, çiğ sütün doğru ve yeterli normlarda pastörize edildiğinin ve enzimatik bozulma yollarının kapatıldığının tartışmasız kimyasal kanıtıdır. Ayrıca tebliğ, teknoloji gereği ilave edilmesi gereken hiçbir maddenin süt bileşenlerinin yerini alamayacağını vurgulayarak sentetik katkıların önünü tamamen kesmiştir.

Tuzlu mu, Tuzsuz mu? Kullanım Amacına Göre Doğru Tercih

Tereyağında sodyum klorür (tuz) kullanımı, endüstriyel soğutma sistemlerinin ve soğuk zincir lojistiğinin bulunmadığı tarihsel çağlarda elzem bir koruyucu bariyer olarak ortaya çıkmışken, günümüz modern gıda teknolojisinde tamamen gastronomik fonksiyonlar ve raf ömrü stabilizasyonu ekseninde şekillenen bir üretim parametresi halini almıştır. Mevcut Türk Gıda Kodeksi mevzuatı uyarınca, ticari formülasyonlarda tereyağlarına ağırlıkça en fazla %2 oranında tuz ilave edilebilmektedir. Regülasyonun analitik değerlendirme kriterlerinde, tuzdan gelen kuru madde miktarının, doğal süt yağsız kuru madde miktarından kesinlikle ayrı olarak analiz edilmesi ve raporlanması gerektiği belirtilmektedir. İlginç bir paralellik olarak, süt ürünleri tebliğinin ayran gibi diğer fermente ürünler ayağında da tuza yönelik kısıtlamalar mevcuttur; örneğin ayrandaki maksimum tuz oranı %1'den %0.8'e düşürülerek genel halk sağlığında sodyum alımının azaltılması hedeflenmiştir.

Tuzlu ve tuzsuz tereyağı arasındaki seçim, mutfak kimyası ve reçete mühendisliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Yasal sınır olan %82 süt yağı içeren tuzsuz tereyağı, özellikle üst düzey pastacılık, fırıncılık ve hassas sos emülsiyonlarında (örneğin Hollandaise veya Beurre Blanc) profesyonellerin birincil ve vazgeçilmez tercihidir. Bu tercihin altında yatan biyokimyasal neden, şeflerin ve formülatörlerin reçetedeki sodyum klorür miktarını miligram düzeyinde kontrol edebilme arzusu ve ürünün doğal, tatlı krema aromasının (sweet cream) hamur işlerindeki Maillard reaksiyonunu ve karamelizasyon süreçlerini daha saf bir şekilde desteklemesidir.

Öte yandan, bünyesinde maksimum %2 oranında tuz barındıran tuzlu tereyağı, sofra tüketimi, geleneksel Türk kahvaltı kültürü ve genel tencere yemekleri için formüle edilmiş bir üründür. Bu %2'lik sodyum klorür oranı, tereyağının içindeki %16'lık su fazında çözünerek ozmotik basıncı artırır ve mikroorganizmaların suyu kullanmasını zorlaştırarak (su aktivitesini düşürerek) oksidatif acılaşmayı ve mikrobiyolojik bozulmayı geciktirir. Ayrıca tuz, dildeki sodyum reseptörlerini uyararak süt yağından gelen doğal diasetil aromasının algılanmasını güçlendiren bir lezzet amplifikatörü görevi görür. Bununla birlikte, tuz molekülleri tereyağının bünyesindeki serbest suyu güçlü bir şekilde bağladığı için, yüksek dereceli kızartma işlemlerinde (örneğin tavada yumurta veya et mühürleme) suyun buharlaşma dinamiğini değiştirerek sıçrama (splattering) eğilimini bir miktar farklılaştırabilir.

İnek, Koyun ve Manda Tereyağı: Süt Türünün Lezzete Etkisi

Tereyağının biyokimyasal haritası, yapısal reolojisi ve duyusal (organoleptik) profili; ürünün elde edildiği hayvanın biyolojik taksonomisine, mevsimsel beslenme rejimine, meradaki bitki florasına ve dolayısıyla sütünün yağ asidi kompozisyonuna doğrudan ve ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. 2025/9 sayılı Tebliğ, tereyağı ve sadeyağın inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden elde edilen katı yağ emülsiyonu olarak tanımlandığını net bir biçimde ifade ederek pazarın bu biyolojik çeşitliliğini yasal bir çerçeveye oturtmuştur. Bu türlerin her biri, sütteki lipid globüllerinin boyutu ve yağ asidi zincir uzunlukları farklı olduğu için son ürüne tamamen farklı bir gastronomik kimlik, erime profili ve aroma spektrumu kazandırmaktadır.

İnek sütünden üretilen tereyağı, pazarın ölçek ekonomisi gereği tartışmasız endüstriyel standardını ve hacimsel omurgasını oluşturur. İnek tereyağının kendine has altın veya sarımtırak rengi, büyükbaş hayvanın tükettiği taze çayır ve meralardaki bitkisel beta-karotenin metabolize edilmeden doğrudan süt yağına transfer edilmesiyle oluşur. Karotenoid pigmentlerinin bu doğal transferi, inek tereyağına hafif, tatlı ve geniş tüketici kitlelerinin damak hafızasına en uygun olan evrensel aromayı sağlar.

Buna karşın, koyun tereyağı çok daha spesifik, kompleks, keskin ve ağır bir aroma profiline ev sahipliği yapar. Koyun sütü, isimlerini doğrudan bu hayvandan alan kaproik, kaprilik ve kaprik asit gibi kısa ve orta zincirli uçucu yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bu kısa zincirli lipidler, koyun tereyağında yoğun bir hayvansal koku, rustik bir lezzet ve düşük bir erime noktası yaratır. Görsel yapı olarak koyun tereyağı, karoteni kendi sindirim sisteminde parçalayıp renksiz A vitaminine dönüştürme fizyolojik yeteneği nedeniyle inek tereyağına kıyasla çok daha soluk ve beyaz bir renge sahiptir.

Manda tereyağı ise Türkiye süt ekosisteminin tartışılmaz premium sınıfını ve lüks segmentini temsil etmektedir. Manda (su mandası) sütünün doğal yağ oranı, inek sütüne göre yaklaşık iki kat daha fazla olup %7 ile %9 arasında dalgalanır. Bu muazzam lipid zenginliği ve protein yapısı, manda tereyağını son derece kıvamlı, pürüzsüz, yapısal olarak sert ve kusursuz bir kar beyazı renge büründürür. Yüksek yağ içeriği, oksidasyona karşı doğal direnci ve yoğun, kremamsı aroması sayesinde özellikle gurme kahvaltı sofralarında ve geleneksel ağır şerbetli tatlı yapımında aranılan, katma değeri en yüksek bileşen olmasını sağlamaktadır.

En İyi Tereyağı Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Tereyağı Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

Türkiye'deki tereyağı pazarı, günlük binlerce ton süt işleyen ulusal endüstriyel holdinglerden, sadece belirli vadilerdeki otlarla beslenen hayvanların sütünü işleyen yöresel butik üreticilere kadar uzanan olağanüstü geniş bir yelpazeye sahiptir. Rekabetin maksimize olduğu bu pazarda üreticiler, spesifik tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföylerini kahvaltılık pastörize ürünler, geleneksel köy tipi yayık üretimleri, profesyonel mutfaklar için susuzlaştırılmış sadeyağ ve niş gastronomi meraklıları için manda ürünleri olarak alt segmentlere ayırmışlardır. Ancak 2026 yılı saha araştırmaları ve tüketici geri bildirimleri, markaların ürünlerini etiketleme vizyonları ile ürünlerin mutfaktaki fiili performansları arasında alarm verici uçurumlar ve kalite sapmaları olduğunu ortaya koymaktadır.

En İyi Kahvaltılık Tereyağı Markaları: Günlük Tüketim İçin Seçenekler

Kahvaltılık tereyağları kategorisi, genellikle çiğ sütün mekanik seperatörlerde çekilmesiyle elde edilen pastörize tatlı kremadan (sweet cream) formüle edilen, yüksek sürülebilirlik katsayısı ve standardize edilmiş, sürpriz barındırmayan nötr bir lezzet profili sunmayı hedefleyen ürün gruplarını kapsar. Sütaş, Pınar, İçim ve Kebir gibi hızlı tüketim malları (FMCG) sektörünün ulusal devleri bu kategorinin hacimsel liderleridir. Kahvaltılık segmentteki ürünlerin üretim proseslerinde karmaşık homojenizasyon teknikleri, vakumlu yoğurma ve kontrollü ani soğutma rejimleri (kristalizasyon) kullanılır. Bu teknolojik müdahaleler, tereyağı içindeki yağ kristallerinin mikroskobik boyutlarda kalmasını sağlayarak, ürünün buzdolabı sıcaklığından (4°C) çıkarıldığı an ekmek üzerine sürülebilir elastik bir kıvamda kalmasına olanak tanır.

Sütaş'ın yayık, pastörize ve pratik piknik boy tereyağı serileri ile Pınar'ın uzun yıllardır pazar standardı haline gelen folyo ambalajlı ürünleri bu pazarın referans noktalarıdır. Ayrıca Sütaş'ın dilimli paket konseptleri, kullanım kolaylığı açısından inovatif çözümler sunmaktadır. Ne var ki, 2026 dönemi Şikayetvar ve tüketici hakları platformlarının veri setleri analiz edildiğinde, kahvaltılık tereyağı pazarında devasa bir kalite kontrol krizinin baş gösterdiği saptanmaktadır. Tüketiciler, kahvaltılık olarak pazarlanan dev markalı ürünlerin, özellikle tavada eritildiğinde tereyağının kendine has fındıksı köpürme özelliğinden tamamen yoksun olduğunu ve yoğun bir bitkisel margarin hissiyatı, hatta sentetik bir koku verdiğini kitlesel olarak raporlamaktadırlar. Bu yapısal kusurlar, endüstriyel üreticilerin süt yağı emülsiyonlarını stabilize etmekte zorlandığına veya maliyetleri düşürmek adına proses parametrelerini değiştirdiğine işaret etmektedir.

En İyi Köy Tereyağı Markaları: Geleneksel Yayık Yöntemiyle Üretilenler

Köy veya yayık tereyağı (cultured butter), modern endüstriyel santrifüj kremasından üretilen standart yağların aksine, fermente edilmiş tam yağlı yoğurt veya spesifik laktik kültürlerle aşılanmış kremanın, geleneksel yöntemlerle ve mekanik bir türbülansta uzun süre çalkalanması (yayıklanması) ile elde edilen çok daha organik bir üründür. Bu prosesin kalbinde yatan fermentasyon süreci, ortamdaki laktik asit bakterilerinin (özellikle Lactococcus türlerinin) sitrik asidi parçalayarak 'diasetil' adı verilen uçucu ve aromatik bir bileşik üretmesini sağlar. Diasetil, yayık tereyağına o eşsiz, hafif ekşi, ferah ve derin köy tereyağı aromasını veren en kritik moleküldür.

Bu geleneksel kategoride Karlıdağ, Kars Bakkaliyesi, LadiKars, Niyazibey Çiftliği ve çeşitli Trakya, Erzurum ile Erzincan mandıraları ön plana çıkmaktadır. Karlıdağ markası, doğal tuzlu ve tuzsuz rulo formundaki köy evi konseptli geniş ürün gamıyla endüstriyel ile yöresel arasında hibrit bir pazar modeli kurmuştur. Bölgesel olarak Kars'ın ve Erzurum'un yüksek rakımlı çayırlarından beslenen ineklerin sütünden elde edilen Kars yayık tereyağları ise, yavaş üretim süreçleri sayesinde yüksek kalitede diasetil formasyonu ve doğal probiyotik özellikler sunar. Ancak geleneksel yayık tereyağı, yapısı gereği endüstriyel üretim kadar stabil bir fiziksel kimyaya sahip değildir; hayvanların mevsime göre değişen besin florasına, yayık suyunun sıcaklığına ve kültürel fermantasyon süresine bağlı olarak ürünün rengi, kokusu ve asidite düzeyi aydan aya karakteristik dalgalanmalar gösterebilir. Tüketicilerin bu dalgalanmaları 'bozulma' olarak değil, organik üretimin bir imzası olarak kabul etmesi gerekmektedir.

En İyi Sadeyağ (Tereyağı Yağı) Markaları: Pişirme ve Tatlı İçin

Uluslararası literatürde 'Ghee' veya 'Clarified Butter' olarak da bilinen Sadeyağ, standart tereyağının düşük ve kontrollü bir ateşte yavaşça ısıtılarak bünyesindeki %16 civarındaki su fazının tamamen buharlaştırılması ve laktoz ile kazein (süt proteini) gibi katı partiküllerin karamelize edilerek dibe çöktürülüp süzülmesiyle elde edilen, neredeyse %99,9 oranında saf süt yağıdır. Tereyağı ile sadeyağ arasındaki temel teknolojik ve fonksiyonel fark, termal stabilitede, yani yanma (dumanlanma) noktasında ortaya çıkar. Standart bir tereyağı içerdiği proteinler sebebiyle 150°C civarında yanarak acılaşıp siyahlaşmaya başlarken, protein, şeker ve sudan arındırılmış sadeyağ 250°C'ye kadar olağanüstü bir ısıl direnç gösterir. Bu muazzam termal dayanıklılık, sadeyağı et mühürleme, derin yağda kızartmalar, ağır kavurmalar ve yüksek ısıda fırınlanan geleneksel Türk şerbetli tatlıları (özellikle baklava ve künefe) için mutlak ve rakipsiz bir hammadde kılar.

Bu spesifik alanda açık ara en prestijli coğrafi üretim havzası Şanlıurfa'dır. Urfa sadeyağı, kendine has coğrafi işaretiyle Türkiye gastronomisinin en kıymetli hazinelerinden biridir. Pazar verileri incelendiğinde URFARM, Kadim Gıda ve Kars bölgesinden Kars Bakkaliyesi ile Gurme Kafkas gibi markaların bu segmenti domine ettiği görülmektedir. Sadeyağ pazarında iki temel hammadde profili mevcuttur: Koyun sütü ve inek sütü. Koyun sütünden elde edilen sadeyağlar (özellikle Awassi/İvesi ırkı koyunlardan), çok daha konsantre, yoğun ve ağır bir hayvansal kokuya sahipken, inek sütünden üretilenler daha nötr, evrensel ve hafif bir tatlılık sunar. Üretim sürecinde laktoz ve kazein bütünüyle ayrıştırıldığı için, süt intoleransı (laktoz hassasiyeti) olan bireyler, otoimmün diyet yapanlar ile makro besin dengesi arayan ketojenik diyet uygulayıcıları için sadeyağ, fizyolojik ve immünolojik açıdan en güvenli hayvansal yağ seçeneğidir.

En İyi Manda Tereyağı Seçenekleri: Yoğun Aroma Arayanlar İçin

Manda tereyağı pazarın hacimsel olarak dar fakat sadakati son derece yüksek, niş bir tüketici kitlesine hitap eden kategorisidir. Toplam süt üretimindeki manda sütü payının inek sütüne kıyasla çok düşük seviyelerde kalması, bu nadide ürünü ulusal zincir marketlerin raflarından ziyade butik mandıraların, lüks şarküterilerin ve yerel üretici kooperatiflerinin e-ticaret sitelerinin tekelinde tutmaktadır. Manda sütünün istisnai derecede yüksek kuru madde ve süt yağı oranları, termomekanik üretim esnasında oldukça katı, dış etkilere dayanıklı ve formunu mükemmel koruyan bir emülsiyon ağı yaratır.

Lipid analizleri, manda sütü yağındaki kolesterol seviyesinin inek yağına oranla dikkate değer ölçüde daha düşük olduğunu ve kalsiyum oranının anlamlı derecede yüksek bulunduğunu kanıtlamaktadır. Bu yapısal avantajlar, manda tereyağını kolesterol yönetimi yapan bireyler için spesifik bir alternatif konumuna getirmektedir. Türkiye özelinde Afyonkarahisar, Samsun Bafra ve İstanbul Çatalca bölgesi mandıraları bu alanda yüksek kaliteli ve geleneksel reçetelere sadık kalan yöresel tedarikçiler olarak öne çıkmaktadır.

En İyi Tereyağı Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Tereyağı Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

2026 mali yılı, Türkiye'deki tereyağı endüstrisinde hammadde tedariki, fiyatlandırma stratejileri ve tüketici memnuniyeti açısından son derece türbülanslı ve kriz odaklı bir dönem olmuştur. Tarımsal üretim maliyetlerinin artması, ambalaj ve lojistik giderlerindeki enflasyonist tırmanış ve çiftliklerden süt toplanmasındaki organizasyonel sorunlar, pazarın en köklü ve devasa oyuncularında dahi kalite stabilizasyonunun çökmesine yol açmıştır. Aşağıdaki derinlemesine analiz, pazar verileri, fiyat endeksleri ve sahadan toplanan şikayet raporlamaları ışığında markaların 2026 performansını objektif bir şeffaflıkla irdelemektedir.

Sütaş ve Pınar: Türkiye'nin En Yaygın Yerli Tereyağı Markaları

Sütaş ve Pınar, Türkiye genelinde tedarik zinciri en komplike olan, soğuk hava filosu en geniş ve zincir market penetrasyonu en yüksek düzeydeki süt endüstrisi konglomeralarıdır. Kurumsal kimliği ve üretim kapasitesi ile Sütaş, yayık tereyağı, pastörize tereyağı, catering/restoran kullanımı için dilimli paketler ve otel-uçak menüleri için piknik boy (10g-15g) seçenekleriyle son derece kapsamlı ve agresif bir portföy yönetmektedir. Benzer şekilde Pınar Et ve Süt, folyo ambalajları ve mutfak tipi 1 kg'lık rulo boylarıyla pazarın premium algısını korumaya çalışan bir diğer hakim güçtür.

Ne var ki, 2025'in son çeyreği ve 2026 yılı dönemi boyunca her iki markaya, özellikle de Sütaş'a yönelik Şikayetvar ve bağımsız tüketici forumlarına yansıyan geri bildirimlerde emsali görülmemiş bir 'kalite kontrol ve tağşiş şüphesi krizi' patlak vermiştir. Sahadan toplanan binlerce veriye göre çok sayıda tüketici, büyük güvenle aldıkları Sütaş markalı 750 gramlık ve 1 kilogramlık tereyağlarını erittiklerinde tereyağı aromasından tamamen uzak, ucuz bitkisel margarin benzeri rahatsız edici bir sentetik koku ve tat aldıklarını defalarca rapor etmiştir. Dahası, tüketiciler ambalajı açtıklarında ürünün dokusunun doğal süt yağından ziyade homojenize edilmemiş katı margarinleri andırdığını, erime fazında çökeldiğini, hatta renk formasyonunda grileşme veya turuncuya dönük olağandışı tehlikeli pigmentasyon lekeleri bulunduğunu video kanıtlarıyla sunmuşlardır.

Bu endişe verici tablo sadece tereyağı ile sınırlı kalmamış; Sütaş'ın diğer fermente ürün serilerinde de (ayran, kefir ve kaşar peyniri) ambalaj içi plastik benzeri yabancı madde çıkması, raf ömrü dolmadan kefir kutularının şişerek patlaması veya ürünlerin ekşimesi gibi çok yönlü mikrobiyolojik ve fiziksel bulaş problemleri yaşanmıştır. Benzer şekilde Pınar markasının et ve süt ürünleri hattında da kontaminasyon, yabancı madde ve ürünlerin raf ömründen önce bozulması şikayetleri görülmüştür. Ayrıca, yerel perakendeciler ve B2B bayiler, Sütaş'ın dağıtım ağında kronik aksaklıklar yaşandığını, haftalarca temel ürünlerin raflara ulaştırılamadığını belirtmektedir. Tüm bu veriler, pazar devlerinin maliyet baskısı altında üretim bantlarını kontrolsüzce hızlandırdığına, soğuk zincir lojistiğinde ciddi açıklar verildiğine ve krema standardizasyonunda tağşişe (maliyet düşürücü ikame yağların sisteme sızmasına) yönelik çok ciddi sektörel şüpheler doğurmaktadır.

Tahsildaroğlu ve İçim: Kalite ve Erişilebilirlik Dengesiyle Öne Çıkanlar

Ezine peyniri ve yöresel ürünler kategorisindeki yüksek premium algısıyla bilinen Tahsildaroğlu ile pazarın orta-üst segmentinde erişilebilirlik ve fiyat dengesi kurmaya çalışan İçim, tereyağı pazarının diğer majör aktörleridir. Tahsildaroğlu tereyağları uzun yıllar boyunca gurme tüketici segmentinde konumlanmış ve geleneksel tatlar arayanlar için bir referans kabul edilmiş olsa da, 2025-2026 güncel verileri markanın tereyağı ve diğer süt ürünlerinde ciddi biyokimyasal degradasyon (bozunma) krizleri yaşadığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır.

Tüketiciler, zincir marketlerden aldıkları Tahsildaroğlu tereyağı ambalajlarını mutfakta açtıklarında, ürünün yapısal bütünlüğünü kaybettiğini, çökelek veya lor peyniri gibi pütür pütür kesilmiş bir faza ayrıştığını ifade etmişlerdir. Ayrıca ürünlerin margarin hissiyatı verdiği, erime esnasında su saldığı ve en kötüsü de 'ölü hayvan', 'kötü çorap' veya bozuk peynir kokusunu andıran son derece ağır sülfürik kokular yaydığı kitlesel olarak raporlanmıştır. Bu durum, sadece bir lezzet hatası değil; üretim sırasında pH dengesinin kurulamadığını, kullanılan çiğ sütün veya kremanın başlangıç mikrobiyal yükünün çok yüksek olduğunu ve soğuk zincirin depolama aşamasında kritik şekilde kırıldığını göstermektedir.

İçim markası tereyağı kalitesi özelinde rakiplerine kıyasla daha az kitlesel şikayet almakla birlikte, organizasyonel olarak bayiler ve yerel market işletmecileri tarafından dile getirilen kronik sevkiyat felçleri ve stok tedarik problemlerinden muzdariptir. Yerel işletmeciler, büyük zincir marketlere ürün kaydırılırken kendilerine 'ürün yok' denilerek aylarca İçim markalı süt ve tereyağı tedarik edilmediğini, müşteri kaybettiklerini raporlamışlardır. Bu lojistik kırılganlıklar ve dağıtım adaletsizlikleri, İçim ve Tahsildaroğlu ürünlerinin raf devir hızını sekteye uğratmakta, perakende noktasında ürünlerin dolaplarda bekleyerek bayatlamasına zemin hazırlamaktadır.

Trakya, Erzincan ve Kars Menşeli Butik Tereyağı Üreticileri

Ulusal endüstriyel markalardaki bu dramatik standardizasyon çöküşü, kontaminasyon olayları ve tüketici nezdindeki büyük güven erozyonu, 2026 yılında pazar dinamiklerinde sert bir kırılma yaratmış ve bilinçli tüketicileri hızla yöresel ve butik üreticilere yöneltmiştir. E-ticaretin ve doğrudan tüketiciye (D2C) kargo ağlarının gelişmesiyle birlikte Kars Bakkaliyesi, LadiKars, Kars Peynircilik, Turut Şarküteri, Taşkın, Ariste ve Kars Kafkas gibi yöresel kooperatif veya aile işletmesi niteliğindeki üreticiler, pazarın parlayan ve güven veren yıldızları haline gelmiştir.

Bu butik markaların endüstri devlerine karşı en büyük rekabet silahı, üretim felsefelerinin şeffaflığıdır: Süt yağı dışındaki hiçbir nebati yağın, emülgatörün veya sentetik koruyucunun prosese dahil edilmemesi. Özellikle yüksek rakımlı Kars, Ardahan ve Erzurum meralarındaki endemik bitki örtüsüyle beslenen Zavot ırkı ineklerin sütünün kullanılması, bu tereyağlarına kopyalanamaz bir ko-enzim ve aroma profili sağlar. Kars bölgesinden elde edilen bu hakiki mayıs ve yayık tereyağları, kase veya geleneksel rulo formlarında tüketicilere sunulmakta olup, doğal mayalanma süreçlerinden geçtikleri için bağırsak mikrobiyomu açısından probiyotik olarak da değerli bulunurlar.

Diğer taraftan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl coğrafyasını kapsayan Şavak yöresi tereyağları, özellikle keçi ve koyun sütünün sağladığı daha keskin, asidik ve karakterli lezzetleriyle dikkat çekmektedir. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yöresel bakkallar üzerinden satışa sunulan Seferihisar köy tereyağı, Ödemiş yöresel, Vakfıkebir, Dikili suda yayık ve Akçaabat tereyağları, endüstriyel tekdüzelik ve standardizasyon fetişizmi yerine 'terroir' (yöresel coğrafi karakter ve iklimsel imza) kavramını ön plana çıkaran eşsiz gastronomi unsullarıdır. Elbette butik üreticilerin tedarik zincirindeki en büyük handikap, sınırlı üretim kapasiteleri nedeniyle fiyatların yukarı yönlü esnekliği ve yaz aylarında online kargo siparişlerinde EPS (strafor) kutu ve kuru buz gerektiren soğuk zincir maliyetleridir; ancak saf lezzet ve sağlık arayışındaki tüketiciler için bu butik markalar 2026 itibarıyla pazarın en güvenilir limanı olarak tasdik edilmektedir.

Tereyağı Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Tereyağı Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Türkiye'deki hiperenflasyonist konjonktür, tarımsal yem fiyatlarındaki astronomik artış, enerji maliyetleri ve genel operasyonel endekslerdeki yükseliş, 2026 yılı boyunca tereyağı perakende ve toptan fiyatlarında yukarı yönlü son derece sert ve durdurulamaz bir ivmelenme yaratmıştır. Ev tüketicileri, butik pastaneler ve endüstriyel mutfaklar için doğru fiyat-performans dengesini kurgulamak, artık ürünlerin sadece etiket fiyatlarına bakmaktan ziyade, kilogram maliyetleri ile sahadaki erime fireleri ve verimliliklerini analitik bir matriks üzerinde karşılaştırmayı gerektirmektedir.

Kilogram Bazında Marka Bazlı Güncel Tereyağı Fiyat Karşılaştırması

Eylül 2026 dönemi piyasa verilerine, zincir market aktüel bültenlerine ve e-ticaret platformu (Akakçe, Hepsiburada, Trendyol vb.) dökümlerine dayanarak hazırlanan aşağıdaki analitik tablo, pazarın farklı segmentlerindeki başlıca markaların kilogram başına düşen birim maliyetlerini göstermektedir. Fiyatlandırmalar; ambalaj türüne, satış noktasına (indirimli zincir market vs. yöresel e-ticaret) ve paketleme metodolojisine göre oldukça geniş bir bantta dalgalanmaktadır.

Pazar verileri dikkatle incelendiğinde, modern iktisat teorilerine aykırı duran ilginç bir pazar anomalisi (sapması) göze çarpmaktadır: Regülasyonlara tabi endüstriyel devler (Sütaş, Pınar, Kebir), devasa süt alım kotaları sayesinde büyük bir üretim ölçek ekonomisine sahip olmalarına rağmen, kilogram maliyetlerinde Kars menşeli bazı yöresel butik tereyağlarından (600-800 TL bandı) daha yüksek veya bunlara çok yakın fiyatlardan satılmaktadır. Bu durum, butik kooperatiflerin ulusal zincir market komisyonlarını, ulusal reklam bütçelerini ve karmaşık distribütör marjlarını ortadan kaldırarak uyguladıkları D2C (Doğrudan Tüketiciye) modellerinin enflasyonist ortamlarda ne denli verimli çalıştığını kanıtlamaktadır.

Köy Tereyağı Neden Daha Pahalı? Üretim ve Maliyet Analizi

Otantik köy tereyağının veya yöresel üretimlerin, endüstriyel muadillerine kıyasla zaman zaman daha pahalı (veya üretici açısından kar marjının çok daha dar) olmasının temelinde acımasız bir süt verim matematiği ve biyokimyasal faktörler yatmaktadır. Yaklaşık %3,5 ila %4 aralığında süt yağı içeren ortalama 100 litre çiğ inek sütünden, separasyon kayıpları ve üretim fireleri de hesaba katıldığında, termodinamik olarak ancak 4 ile 4,5 kilogram arasında gerçek tereyağı (asgari %82 yağlı) elde edilebilmektedir. Bu durum, 1 kilogram saf tereyağı üretebilmek için ortalama 20-22 litre yüksek kaliteli çiğ sütün buharlaştırılması/ayrıştırılması gerektiği anlamına gelir. 2026 yılı ulusal tarımsal maliyet endeksinde çiğ sütün litre fiyatlarının artan yem ve mazot giderleriyle rekor kırması, doğal olarak tereyağı fiyat tabanını ve başa baş noktasını yukarı itmektedir.

Ayrıca, geleneksel yayık yönteminde süreç, sürekli akış (continuous flow) sağlayan dev endüstriyel santrifüj makinelerine kıyasla kesintili (batch) bir prosestir. Çiğ sütün kremasının ayrılması, laktik asit florası ile kültürlenip fermentasyona bırakılması, saatlerce mekanik yayıkta dövülmesi ve en önemlisi kalan asidik ayran (buttermilk) ve serumun uzaklaştırılması için defalarca buz gibi soğuk suyla yıkanması olağanüstü yoğun bir emek, enerji ve zaman gerektirir. Köy üretiminde serumun (su fazının) yeterince yıkanmaması durumunda tereyağında peynirimsi, ekşi tatlar kalır, laktoz fermente olmaya devam eder ve raf ömrü kısalarak ürün hızla bozulur. İnsan emeğinin yoğun olduğu bu zanaatkar üretim tarzı, modern e-ticaretin gerektirdiği pahalı soğuk zincir ambalajlama (kuru buz, izole köpük) giderleri ile birleştiğinde, butik köy tereyağının maliyetini doğal olarak yukarı çeker; ancak karşılığında endüstrinin kopyalayamayacağı bir saflık sunar.

Ekonomik Boy ve Toplu Alımda En Avantajlı Seçenekler

Özellikle gastronomi profesyonelleri, horeca (otel, restoran, kafe) işletmeleri, kalabalık geniş aileler veya düzenli olarak şerbetli tatlı/hamur işi yapan girişimciler için gramaj bazlı (250g, 500g) perakende raf alımları bütçeyi derinden sarsan bir faktör haline gelmiştir. Finansal optimizasyon sağlamak amacıyla piyasa; 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg ve 18 kg gibi devasa ticari/endüstriyel ambalajlara yönelmektedir.

En çarpıcı arbitraj (fiyat avantajı) sadeyağ piyasasında gözlemlenmektedir. Örneğin, Şanlıurfa sadeyağında perakende müşterisi için cam kavanozda satılan 900 gramlık bir ürün 1.283 TL gibi bir fiyat etiketine sahipken, aynı üreticiden aynı kalitedeki inek sadeyağını 17,5 kilogramlık galon/tenekede almak toplamda 13.900 TL'ye (yaklaşık 794 TL/kg) mal olmaktadır. Bu, küçük boy alımlara göre kilogram başına neredeyse 500 TL'lik devasa bir tasarruf, yüzdesel bazda ise yaklaşık %40'lık bir maliyet indirimi anlamına gelir. Benzer şekilde, Belendağ markalı geleneksel tereyağının 4 kg'lık kova versiyonu veya Ariste markasının 3 kg'lık (1000 gr x 3) rulo çoklu setleri (yaklaşık 2.500 TL) perakende raf fiyatlarının oldukça altında bir birim maliyet sunmaktadır. Karlıdağ gibi markalarda da 3x1000g alımları fiyatı ciddi şekilde dengelemektedir. Tereyağının ve özellikle yapısında hiç su bulunmayan sadeyağın doğru termal koşullarda dondurularak aylarca hatta yıllarca saklanabilmesi, akıllı tüketicilerin bu büyük boyları toptan alıp evde porsiyonlayarak enflasyona karşı korunmalarını (hedging) sağlayan en rasyonel stratejidir.

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SSS: Tereyağı Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Tereyağı Markaları Hakkında Merak Edilenler

Pazardaki regülatif değişimler, fahiş fiyat artışları ve dev markaların yarattığı kalite hayal kırıklıkları, 2026 yılı tüketicisinin zihninde derin şüpheler ve pek çok soru işareti doğurmuştur. Aşağıdaki bölüm, sahadan toplanan şikayet verileri, kimyasal analizler ve pazar metrikleri ışığında en sık sorulan soruları akademik bir kesinlikle yanıtlamaktadır.

En İyi Tereyağı Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

2026 yılı pazar analizleri, mikrobiyolojik raporlamalar ve tüketici memnuniyet metrikleri detaylı olarak incelendiğinde, tek bir 'en iyi' marka belirlemek teknik olarak imkansız ve yanıltıcıdır; bunun yerine, ürünün kullanım amacına (sofra, hamur işi, yüksek ısılı kızartma) göre segmentasyon yapmak en bilimsel yaklaşımdır.

Ancak negatif bir seleksiyon yapmak gerekirse; ulusal endüstriyel markalardaki (Sütaş, Kebir, Tahsildaroğlu, Karlıdağ) 2025-2026 dönemi boyunca tüketiciler tarafından Tarım Bakanlığı ve şikayet platformlarına raporlanan yoğun margarin tadı, erimeme, acılaşma, küflenme ve plastik bulaşı gibi çok sayıda kronik kalite kontrol felaketi, bu markaları güvenle önermeyi büyük bir risk haline getirmektedir. Özellikle Türkiye çapında tanınan Karlıdağ ürünleri için tüketiciler; '1900 gramlık ürünün tavada erimediği', 'içinden çökelek benzeri tortular çıktığı', 'altı boş ambalajlar satıldığı' ve 'üretici firma (Kaçmazlar Gıda'dan Perka'ya) değişiminin kaliteyi dibe çektiği' gibi son derece ağır ithamlarla markayı şikayet etmektedir. Trabzon menşeli Kebir markası için ise durum daha da vahimdir; tüketiciler ürünlerin içinden 'mavi yabancı cisimler' ve 'kıl' çıktığını, ambalaj açıldığında 'mazot, deterjan veya bozuk et' kokusu yayıldığını, son kullanma tarihine aylar kala ürünlerin derinlemesine küflendiğini belirterek markanın gıda güvenliği protokollerinin çöktüğünü ilan etmişlerdir. Hatta Kebir ürünlerinin (özellikle 500g ve 1kg formatlarının) marketlere depolardan sevkiyatında da eksiklikler yaşandığı, raf fiyatlarının 575 TL'den aniden 775 TL'ye gibi fahiş oranlarda yükseltildiği raporlanmıştır.

Bu endüstriyel çöküş tablosuna karşın, sofra ve günlük kahvaltı tüketimi için 2026'nın en güvenilir, saf ve organik tercihlerin Kars, Erzurum ve Doğu Anadolu menşeli; LadiKars, Taşkın, Turut Şarküteri, Niyazibey ve Kars Bakkaliyesi gibi lokal butik kooperatiflerin markaları olduğu matematiksel bir gerçektir. Bu ürünler, endüstriyel hilelerden ve ucuz margarin harmanlarından uzak, tamamen merada otlayan hayvanların sütünün geleneksel fermantasyonu ile elde edilen otantik laktik lezzetler sunmaktadır. Yemeklik, ağır kavurmalar, et mühürleme ve profesyonel pastacılık (şerbetli tatlı) kullanımı söz konusu olduğunda ise, pazarın ve mutfak kimyasının mutlak hakimi URFARM ve Kars Bakkaliyesi etiketleriyle sunulan Saf Sadeyağ (Ghee) seçenekleridir. Sadeyağın 250°C'ye varan eşsiz yanma derecesi ve su/laktoz içermeyen rafine yapısı, onu termal işlemler ve gurme tarifler için alternatifi olmayan birinci sıraya yerleştirmektedir.

Tereyağı Nasıl Saklanmalı? Buzdolabı ve Dondurucu Rehberi

Tereyağı, içerdiği çok sayıdaki doymamış ve kısa zincirli yağ asidi, kolesterol ve oksijene son derece duyarlı lipid yapısı nedeniyle fotokimyasal ve biyokimyasal bozulmaya oldukça açık, hassas bir maddedir. Yanlış depolama ve ışık maruziyeti, ürünün lipid zincirlerinin koparak kısa sürede otoksidasyona (rancidity/acılaşma) uğramasına neden olur.

  • Buzdolabı (4°C) ve Kısa Dönem Muhafaza: Gündelik olarak kahvaltı veya yemek için kullanılacak olan miktar (maksimum 1 ila 2 haftalık periyodik tüketim), buzdolabının kapı içlerinde değil (çünkü kapı açıldıkça ısı dalgalanması yaşanır), en soğuk iç raflarında tutulmalıdır. Tereyağı, fiziksel yapısı itibarıyla ortamdaki uçucu molekülleri ve kokuları bir karbon sünger gibi hızla içine çeken (koku absorpsiyonu) mikroskobik gözenekli bir matristir. Koruyucu folyosu veya kapağı açık bırakıldığında dolaptaki doğranmış soğanın, balığın, kavunun veya olgunlaşmış peynirlerin kokusunu birkaç saat içinde kendi bünyesine katar. Bu nedenle mutlaka kendi özel cam/seramik tereyağdanlığı veya hava sızdırmaz bir kap içinde izole edilmelidir.

  • Dondurucu (-18°C) ve Uzun Dönem Muhafaza: Tereyağını aylar boyunca yapısal bozulmaya uğramadan korumanın bilinen tek bilimsel yolu derin dondurucu teknolojisidir. Enflasyona karşı toplu alımlarda (örneğin 1, 2 veya 3 kg'lık ekonomik paketler), tereyağı kullanımlık porsiyonlara bölünmeli, streç filmle hava ile teması tamamen kesilecek şekilde birkaç tur sıkıca sarılmalı ve ardından mutlaka alüminyum folyoya kaplanarak dondurucuya atılmalıdır. Alüminyum folyonun buradaki mühendislik işlevi, dondurucu kapağı her açıldığında içeri giren ortam ışığının neden olduğu foto-oksidasyon tepkimesini engelleyerek yağın sararmasını (karoten yıkımını) durdurmasıdır. Bu yöntemle tuzsuz tereyağı -18°C'de kalite kaybı olmaksızın 6 ay, tuzlu tereyağı 9 ay, sadeyağ ise yapısındaki su tamamen buharlaştırıldığı için çok daha uzun süre (1-2 yıla kadar) güvenle ve bozulmadan muhafaza edilebilir. Kullanılacağı zaman, dondurucudan çıkarılan porsiyon oda sıcaklığında değil, buzdolabı rafında yavaşça (temperlenerek) çözdürülmelidir.

Tereyağı mı, Margarin mi? İçerik ve Kullanım Karşılaştırması

Toplumda, medyada ve tıp camiasında on yıllardır süregelen tereyağı ve margarin ikilemi, temelde laboratuvar tabanlı bir kimyasal mühendislik süreci ile milyonlarca yıllık doğal biyoloji evrimi arasındaki dramatik bir çatışmadır.

İçerik ve Biyokimya: Gerçek tereyağı, yalnızca memeli hayvan sütünün (inek, koyun, keçi, manda) mekanik olarak çırpılmasıyla elde edilen doğal, canlı ve biyolojik bir süt yağı-su emülsiyonudur. Yapısında memeli fizyolojisi için esansiyel olan A, D, E ve K2 (menakinon) vitaminlerini, güçlü bir antioksidan olan konjuge linoleik asidi (CLA) ve bağırsak epitel hücreleri ile mikrobiyom sağlığı için hayati bir enerji kaynağı olan doğal bütirik asidi barındırır. Buna karşın margarin; pamuk tohumu, kanola, soya, ayçiçek veya ucuz palm yağı gibi sıvı bitkisel yağların, endüstriyel çelik reaktörlerde yüksek ısı, basınç ve nikel gibi ağır metal katalizörler eşliğinde hidrojen gazı ile doyurulması (hidrojenasyon) veya modern adıyla interesterifikasyon yöntemleri kullanılarak zorla sıvı fazdan katı faza geçirilmesiyle üretilen sentetik, ultra-işlenmiş bir polimer yapısına sahiptir. Doğal hiçbir kokusu olmayan bu sentetik bloğa, sonradan fabrikalarda laboratuvar üretimi sentetik diasetil aroması (tereyağı illüzyonu yaratmak için) ve beta-karoten/annatto gibi sarı renklendiriciler enjekte edilir.

Kullanım ve Sağlık İronisi: Biyolojik asimilasyon (hücreler tarafından tanınma, metabolize edilme ve sindirilme) açısından doğal tereyağı, insan fizyolojisine uygun, genetik kodumuzun tanıdığı metabolik yolları aktive eder. Geçmişte sadece yüksek kolesterol ve kalp hastalıkları hipotezleriyle (çoğunlukla hatalı epidemiyolojik çalışmalarla) sofralardan uzaklaştırılan tereyağı, güncel akademik literatürde ve endokrinoloji araştırmalarında, ölçülü tüketildiğinde insülin direncini kırmada ve sağlıklı lipid profilini desteklemede güvenilir bir bileşen olarak aklanmıştır. Buna karşılık margarinlerin içerdiği veya işlem sırasında oluşan trans yağlar ile okside linoleik asit türevlerinin kardiyovasküler inflamasyona yol açtığı kanıtlanmıştır.

Gerçek Kullanıcı Deneyimleri: Markalara Yönelik Tüketici Yorumları

Pazarın teknik ve kimyasal analizlerini bir kenara bırakıp işin asıl mutfağına, yani bu ürünleri parasıyla satın alıp evinde tüketen insanların deneyimlerine baktığımızda oldukça çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2026 yılı itibarıyla tüketici şikayet platformları ve bağımsız forumlarda yer alan gerçek kullanıcı yorumları, dev markaların üretim bantlarında ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor. İşte markalara göre öne çıkan bazı çarpıcı tüketici deneyimleri:

Sütaş ve Pınar Kullanıcı Yorumları: Sütaş tereyağı kullanıcılarının en büyük ve ortak isyanı, ürünün 'margarin' gibi kokması ve eridiğinde o beklenen tereyağı köpürmesini yapmamasıdır. Tüketiciler, ürünü tavada erittiklerinde tereyağı aromasından tamamen uzak, sentetik bir koku aldıklarını, hatta erime sırasında yoğurt kesiği gibi çökelmeler yaşandığını videolu kanıtlarla paylaşıyorlar. Hatta bazı kullanıcılar, ürünün içinde gri veya turuncumsu garip lekeler gördüklerini belirtiyor. Süt ve peynir ürünlerinde de naylon/plastik yabancı maddelerin çıktığına dair şikayetler, üretim güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmış durumda. Pınar cephesinde ise ürünlerin raf ömründen çok önce bozulduğuna dair benzer kontaminasyon şikayetleri göze çarpıyor.

Tahsildaroğlu Kullanıcı Yorumları: Gurme peynirleriyle bilinen Tahsildaroğlu, tereyağında maalesef tüketicileri büyük hayal kırıklığına uğratmış görünüyor. Şikayet platformlarındaki yorumlara göre, ambalajı açan pek çok kullanıcı peynirimsi, pütür pütür kesilmiş bir dokuyla karşılaşmış. İşin daha da kötüsü, tüketiciler üründen 'kötü çorap', 'ölü hayvan' veya bozuk peynir kokusuna benzer son derece ağır ve rahatsız edici sülfürik kokular yayıldığını, ürünün margarin hissi verdiğini dile getiriyorlar.

Karlıdağ Kullanıcı Yorumları: Daha geleneksel ve yöresel bir algıya sahip olan Karlıdağ markası da eleştirilerden nasibini alıyor. Tüketiciler özellikle 1900 gramlık büyük kutularda ürünün tavada erimediğinden ve içinden sürekli çökelek benzeri tortular çıktığından dert yanıyor. Hatta 750 gramlık paketlerin altının tamamen boş çıktığına dair ilginç üretim hataları raporlanmış. Birçok eski ve sadık müşteri, üretici firmanın (Kaçmazlar Gıda'dan Perka'ya) değişmesiyle birlikte kalitenin dibe vurduğunu ve o eski lezzetin yerini margarin tadına bıraktığını vurguluyor.

Kebir Kullanıcı Yorumları: Trabzon menşeli Kebir markasında durum biraz daha endişe verici boyutta. Tüketiciler tereyağının içinden mavi renkte yabancı cisimler veya kıl çıktığını raporlarken, ambalajı ilk açtıklarında 'mazot', 'deterjan' veya bozuk et benzeri kokular aldıklarını belirtiyorlar. Üstelik son kullanma tarihine aylar olmasına rağmen kapalı ambalajların içinde yoğun küflenmelerle karşılaştıklarını, buna bir de marketlerde yaşanan ani ve fahiş fiyat artışlarının eklendiğini ifade ediyorlar.

Tüm bu gerçek yorumlar, tüketicilerin artık sadece markanın ismine veya ambalajına aldanmadığını, mutfaktaki performansı birer gıda dedektifi gibi bizzat test ederek karar verdiklerini açıkça kanıtlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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