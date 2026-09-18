TRT 1'de Yayınlanan Evlilik Güzeldir Dizisinin Oyuncusu Uğur Akay Eşiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

Kazayı ilk duyuran isim, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan oldu. Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TRT 1 'Evlilik Güzeldir' dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü' ifadelerini kullandı.

Kazanın tam olarak nerede ve nasıl meydana geldiğine dair resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Akay'ın kullandığı gri otomobille karşı yönden gelen beyaz bir aracın kafa kafaya çarpıştığını, her iki aracın ön kısmının da kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.