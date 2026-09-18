TRT 1'de Yayınlanan Evlilik Güzeldir Dizisinin Oyuncusu Uğur Akay Eşiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'in oyuncusu Uğur Akay, eşiyle birlikte bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ambulansta boynuna korse takılan Akay'ın görüntüleri gündem oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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Kazada Akay'ın kullandığı gri renkli otomobil, karşı yönden gelen beyaz bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
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Ambulansta boynuna koruyucu korse takılan Akay'ın çektiği kareler, kazanın şiddetini ortaya koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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