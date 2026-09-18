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TRT 1'de Yayınlanan Evlilik Güzeldir Dizisinin Oyuncusu Uğur Akay Eşiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

TRT 1'de Yayınlanan Evlilik Güzeldir Dizisinin Oyuncusu Uğur Akay Eşiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 07:08
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'in oyuncusu Uğur Akay, eşiyle birlikte bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ambulansta boynuna korse takılan Akay'ın görüntüleri gündem oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Kazada Akay'ın kullandığı gri renkli otomobil, karşı yönden gelen beyaz bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Akay'ın kullandığı gri renkli otomobil, karşı yönden gelen beyaz bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı ilk duyuran isim, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan oldu. Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TRT 1 'Evlilik Güzeldir' dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü' ifadelerini kullandı. 

Kazanın tam olarak nerede ve nasıl meydana geldiğine dair resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Akay'ın kullandığı gri otomobille karşı yönden gelen beyaz bir aracın kafa kafaya çarpıştığını, her iki aracın ön kısmının da kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.

Ambulansta boynuna koruyucu korse takılan Akay'ın çektiği kareler, kazanın şiddetini ortaya koydu.

Ambulansta boynuna koruyucu korse takılan Akay'ın çektiği kareler, kazanın şiddetini ortaya koydu.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, ihtiyati tedbir amacıyla Akay'ın boynuna koruyucu bir korse taktı. Ambulans içinde çekilip sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta oyuncunun yorgun ve sarsılmış hali dikkat çekti. Tedavisinin ardından hesabından bir paylaşım yapan Akay, 'Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz' ifadeleriyle takipçilerine ve kendisini merak edenlere teşekkür etti. Eşinin de kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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