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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur'un Babası Hasan Atilla Uğur Gözaltına Alındı

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur'un Babası Hasan Atilla Uğur Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 07:15
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir isim daha yakalandı. Kozinoğlu'nun eski koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönerken saat 23.36'da İstanbul Havalimanı'na inen uçağından pasaport kontrolüne geçtiği sırada gözaltına alındı.

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Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs Uçağından İnince Doğrudan Pasaport Kontrolünde Jandarma Ekiplerince Durduruldu.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs Uçağından İnince Doğrudan Pasaport Kontrolünde Jandarma Ekiplerince Durduruldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Hasan Atilla Uğur, günlerdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunuyordu. 17 Eylül akşamı bindiği uçak 23.36'da İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport kontrol noktasından geçmeye çalışan emekli albay, burada bekleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uğur, işlemlerinin ardından Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadesi alınmaya başlandı.

Hasan Atilla Uğur, Aslında Öcalan'ın Yakalanmasının Ardından İlk Sorgusunu Yapan İsimlerden Biriydi.

Hasan Atilla Uğur, Aslında Öcalan'ın Yakalanmasının Ardından İlk Sorgusunu Yapan İsimlerden Biriydi.

19 Aralık 1957 doğumlu Hasan Atilla Uğur, Kara Harp Okulu'ndan 1979'da jandarma teğmeni olarak mezun oldu. 1999'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından İmralı'daki sorgu sürecinde görev aldı. 2007'de kendi isteğiyle emekliye ayrılan albay, adını asıl 2008'de duyurdu: 1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı, 5 Ağustos 2013'te 29 yıl 3 aya varan hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 5 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014'te tahliye edilen Uğur, yeniden görülen davada 2019'da beraat etti ve karar kesinleşti. Kaşif Kozinoğlu ile tanışıklığı da bu döneme, Silivri Cezaevi'nde birlikte kaldıkları koğuşa dayanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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