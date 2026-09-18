Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur'un Babası Hasan Atilla Uğur Gözaltına Alındı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir isim daha yakalandı. Kozinoğlu'nun eski koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönerken saat 23.36'da İstanbul Havalimanı'na inen uçağından pasaport kontrolüne geçtiği sırada gözaltına alındı.
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Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs Uçağından İnince Doğrudan Pasaport Kontrolünde Jandarma Ekiplerince Durduruldu.
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Hasan Atilla Uğur, Aslında Öcalan'ın Yakalanmasının Ardından İlk Sorgusunu Yapan İsimlerden Biriydi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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