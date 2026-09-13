Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kurtlar Vadisi Senaristleri İfadeye Çağrıldı

Dosyaya göre, dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde 'Kazım Kaşifoğlu' karakteri bir hücrede tutuluyor. İlhan adlı karakter ona 'Azrailin benim, seni ben öldüreceğim' diye tehdit savuruyor. Kozinoğlu ise bu bölümden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yayınlanan 139. bölümde ise aynı karakter koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor.