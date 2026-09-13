Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kurtlar Vadisi Senaristleri İfadeye Çağrıldı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümünü yeniden soruşturuyor. Dosyaya göre, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin bazı sahneleriyle Kozinoğlu'nun ölüm süreci arasında çarpıcı paralellikler bulundu. Bu kapsamda senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.
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Dizideki enjeksiyon sahnesi ölümden sonra yayınlandı.
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Kozinoğlu'nun ölümü, 2012'de kovuşturmaya yer olmadan kapatılmıştı.
Dosya yeniden açıldı, mezardan örnek alındı.
Senaristler 14 Eylül'de bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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