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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kurtlar Vadisi Senaristleri İfadeye Çağrıldı

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kurtlar Vadisi Senaristleri İfadeye Çağrıldı

Kurtlar Vadisi MİT
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 21:19
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümünü yeniden soruşturuyor. Dosyaya göre, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin bazı sahneleriyle Kozinoğlu'nun ölüm süreci arasında çarpıcı paralellikler bulundu. Bu kapsamda senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.

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Dizideki enjeksiyon sahnesi ölümden sonra yayınlandı.

Dizideki enjeksiyon sahnesi ölümden sonra yayınlandı.

Dosyaya göre, dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde 'Kazım Kaşifoğlu' karakteri bir hücrede tutuluyor. İlhan adlı karakter ona 'Azrailin benim, seni ben öldüreceğim' diye tehdit savuruyor. Kozinoğlu ise bu bölümden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yayınlanan 139. bölümde ise aynı karakter koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor.

Kozinoğlu'nun ölümü, 2012'de kovuşturmaya yer olmadan kapatılmıştı.

Kozinoğlu'nun ölümü, 2012'de kovuşturmaya yer olmadan kapatılmıştı.

Kozinoğlu, olay tarihinde eski MİT görevlisi sıfatıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluydu. Ölümünün ardından yapılan ilk incelemede, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya bir süre kapalı kaldı.

Dosya yeniden açıldı, mezardan örnek alındı.

Dosya yeniden açıldı, mezardan örnek alındı.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, 26 Ağustos 2026'da bu kararı kaldırdı. Soruşturma yeniden başlatıldı, gizlilik kararı alındı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezarı açıldı, örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay tarihinde görevli 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Senaristler 14 Eylül'de bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.

Senaristler 14 Eylül'de bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.

Dosyada, 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki mezarlık sahnesinde 'ERDOĞAN' yazılı mezar taşı da görüntülendi. 79. bölümde ise '34 FG 7061' plakalı bir araç ekrana geldi. Üç senarist, 14 Eylül 2026'da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye başvurulacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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