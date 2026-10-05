Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 3-4 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Ringo’nun Dünyası: 3 Ekim Cmt, 13:00 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Siyah-beyaz kasvetli bir dünya ile lunapark renklerindeki bir dünyanın, birbirine geçen yerküre parçaları yüzünden uzlaşmak zorunda kaldığı müzikli danslı aile oyunu. 3 yaş ve üzeri bilete tabi, biletler 658 ₺.

Tanrı Misafiri: 3 Ekim Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Emekli Mümtaz’ın saf oğlu zaman tanrıçasına âşık olunca aile onu istemeye Olympos’a gidiyor. 16 yaş sınırlı, 70 dakikalık komedinin biletleri 300 ₺.

Meksika Açmazı – İyi Misin?: 3 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın popüler mizah podcast’i sahnede. 15 yaşından küçükler alınmıyor, kamera ve fotoğraf makinesi yasak. Biletler 1.250 ₺.

Kırmızı Kanatlı Baykuş: 4 Ekim Paz, 11:00 ve 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Fuaye Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Filozof Çocuklar” projesinden, kanatları yeterince kırmızı olmadığı için uçamayan küçük baykuşla bir farenin dostluğunu anlatan 30 dakikalık çocuk oyunu.

Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Paz, 13:00 | İstinyeArt Performans Arena. Ukulele çalan Cino ile çalışkan karınca kolonisi üzerinden emek ve dostluğu anlatan 60 dakikalık oyun. 3 yaş ve üzeri, veliler dahil herkes bilete tabi. Biletler 935 ₺.

La La La Fontaine Müzikali: 4 Ekim Paz, 14:00 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Ağustos Böceği ile Karınca, Aslan ile Fare, Tavşan ile Kaplumbağa masallarını müzikli ve interaktif biçimde sahneye taşıyan oyun 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 460 ₺.

Happy Pig’s Öğreniyor: 4 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi. Okul yolunda trafik kurallarını, sayıları ve renkleri oyunla öğreten çocuk oyunu. Biletler 672 ₺.

Sihirli Kalem: 4 Ekim Paz, 14:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Babaannesinin hediye ettiği sihirli kalemle dertlerini günlüğe yazan 10 yaşındaki Suna’nın hikâyesi. Biletler 300 ₺.

Çatalhöyük Macerası: 4 Ekim Paz, 15:00 | Peron Sanat. Müzede gizemli bir şarkının peşine düşen Mira ile Ege’nin binlerce yıl önceki Çatalhöyük’e yolculuğu. Biletler 515 ₺.

Karşı Cinse Karşı: 4 Ekim Paz, 20:00 | Pier Sahne. Âdem ile Havva’dan bu yana kadın ve erkeğin didişmesini ve anlaşmasını anlatan ilişki komedisi. Oyun başladıktan sonra seyirci alınmıyor, fotoğraf ve video çekimi yasak. Biletler 525 ₺.