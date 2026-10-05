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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 3-4 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 3-4 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Konser Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 03:02
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Ekimin ilk hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da devlet ve şehir tiyatroları yeni sezonun perdesini açıyor. Antalya Devlet Tiyatrosu “Shakespeare’in Bütün Oyunları” ile, Eskişehir Şehir Tiyatroları ise “Verimsizler” prömiyeriyle seyirci karşısına çıkıyor. 3-4 Ekim programında çocuk oyunlarından stand-up gecelerine, Eskişehir Gastro Fest’ten On Stage Antalya’ya kadar pek çok seçenek var. Şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Ringo’nun Dünyası: 3 Ekim Cmt, 13:00 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Siyah-beyaz kasvetli bir dünya ile lunapark renklerindeki bir dünyanın, birbirine geçen yerküre parçaları yüzünden uzlaşmak zorunda kaldığı müzikli danslı aile oyunu. 3 yaş ve üzeri bilete tabi, biletler 658 ₺.

  • Tanrı Misafiri: 3 Ekim Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Emekli Mümtaz’ın saf oğlu zaman tanrıçasına âşık olunca aile onu istemeye Olympos’a gidiyor. 16 yaş sınırlı, 70 dakikalık komedinin biletleri 300 ₺.

  • Meksika Açmazı – İyi Misin?: 3 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın popüler mizah podcast’i sahnede. 15 yaşından küçükler alınmıyor, kamera ve fotoğraf makinesi yasak. Biletler 1.250 ₺.

  • Kırmızı Kanatlı Baykuş: 4 Ekim Paz, 11:00 ve 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Fuaye Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Filozof Çocuklar” projesinden, kanatları yeterince kırmızı olmadığı için uçamayan küçük baykuşla bir farenin dostluğunu anlatan 30 dakikalık çocuk oyunu.

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Paz, 13:00 | İstinyeArt Performans Arena. Ukulele çalan Cino ile çalışkan karınca kolonisi üzerinden emek ve dostluğu anlatan 60 dakikalık oyun. 3 yaş ve üzeri, veliler dahil herkes bilete tabi. Biletler 935 ₺.

  • La La La Fontaine Müzikali: 4 Ekim Paz, 14:00 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Ağustos Böceği ile Karınca, Aslan ile Fare, Tavşan ile Kaplumbağa masallarını müzikli ve interaktif biçimde sahneye taşıyan oyun 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 460 ₺.

  • Happy Pig’s Öğreniyor: 4 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi. Okul yolunda trafik kurallarını, sayıları ve renkleri oyunla öğreten çocuk oyunu. Biletler 672 ₺.

  • Sihirli Kalem: 4 Ekim Paz, 14:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Babaannesinin hediye ettiği sihirli kalemle dertlerini günlüğe yazan 10 yaşındaki Suna’nın hikâyesi. Biletler 300 ₺.

  • Çatalhöyük Macerası: 4 Ekim Paz, 15:00 | Peron Sanat. Müzede gizemli bir şarkının peşine düşen Mira ile Ege’nin binlerce yıl önceki Çatalhöyük’e yolculuğu. Biletler 515 ₺.

  • Karşı Cinse Karşı: 4 Ekim Paz, 20:00 | Pier Sahne. Âdem ile Havva’dan bu yana kadın ve erkeğin didişmesini ve anlaşmasını anlatan ilişki komedisi. Oyun başladıktan sonra seyirci alınmıyor, fotoğraf ve video çekimi yasak. Biletler 525 ₺.

  • Töremiz Bu Muydu: 4 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Sevgilisine sürpriz yapmak için eve gizlice giren Tankut ile kadın kılığına soktuğu arkadaşı Abbas’ın töreci ağabeye yakalanmasıyla başlayan absürt komedi. 16 yaş sınırı var, biletler 200 ₺.

Konser ve Festivaller

  • Tire İncir & Ceviz Festivali: 3-4 Ekim | Tire Alay Parkı. Giriş ücretsiz. Cumartesi İzBB Pop Orkestrası & Özlem Menokan (15:30) ile Muammer Ketencoğlu & Balkan Yolculuğu (20:00), pazar ise İzBB THM Orkestrası & Burak Maral (13:00) ile İzBB Pop Orkestrası & Gülce Alatay (17:00) sahne alıyor. En iyi incir ve ceviz yarışmaları ile çocuk atölyeleri de programda.

  • Soner Arıca – Misafir Şarkılar: 3 Ekim Cmt, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. Kendi şarkılarının yanında hayatına “misafir olmuş” şarkıları da seslendiriyor. Biletler 990 ₺.

  • TNK: 3 Ekim Cmt, 22:00 | Skaff PSM Alsancak. Biletler 395 ₺.

  • Sertab Erener: 4 Ekim Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Sertab Erener hafta sonunu Kültürpark’ta kapatıyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 2 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast): David Ayer’ın yönettiği filmde Brad Pitt, uçak kazasının ardından askeri köpeği Odin’le Alaska’nın ıssız doğasında mahsur kalan eski bir özel kuvvetler subayını canlandırıyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı: Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett’li gerilimde, ünlü bir yazarın serisini bitirmek için tutulan Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfediyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Digger: Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği, Tom Cruise’un bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol kralını oynadığı 13+ aksiyon-komedi.

  • Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea): Juliette Binoche ve Tom Courtenay’in rol aldığı, demans hastası bir anne etrafında şekillenen 13+ dram.

  • Linkin Park: Unshatter: Grubun 2024’teki yeniden birleşmesini, From Zero albümünü ve São Paulo konserini anlatan 10+ konser belgeseli.

  • Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok: Murad Zaloğlu’nun yönettiği, aracılık ettiği mezar yerinde başka birinin gömülü olduğu ortaya çıkan mezarlık çalışanı İrfan’ın hikâyesini anlatan 13+ yerli dram. Film sınırlı sayıda seansta gösteriliyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: Yerli yapımlar “Robu 404” ve “Efsaneler Takımı: Görev İstanbul” genel izleyiciye uygun; Filipin mitolojisinden esinlenen “Unutulmuş Ada” ise 13+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, korku severler için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”; aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 16+ “İsyan” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; gerilim için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış”; komedi için Sermiyan Midyat’lı 10+ “Damat Mektebi”, aile seyirliği için ise 6+ “Kahraman Köpek Charlie” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Sihirli Kütüphane: 3 Ekim Cmt, 14:00 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Yağmurdan kaçıp kütüphaneye sığınan Leyla’nın, raflardan teker teker kaybolan kitapları geri getirmek için çıktığı macera. 3 yaş ve üzeri bilete tabi, 45 dakikalık oyunun biletleri 500 ₺, iptal ve iade yok.

  • 80 Günde Dünya Turu: 3 Ekim Cmt, 14:00 ve 16:00 | Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu. Phileas Fogg ile uşağı Passepartout’nun, peşlerindeki Dedektif Fix’le birlikte dünya turuna çıktığı 50 dakikalık oyun. 4-17 yaş için uygun, çocuk ve veli herkes bilete tabi. Biletler 840 ₺.

  • Cesur Balık: 3 ve 4 Ekim, 14:00 ve 15:00 | Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu. Keçiören Belediyesi’nin su altında geçen, dostluk ve cesareti anlatan mor ışık kukla gösterisi ücretsiz. 5 yaş ve üzeri çocuklar için, yer sınırlı olduğundan belediyenin sitesinden ön başvuru gerekiyor.

  • Ölü’n Bizi Ayırana Dek: 3 Ekim Cmt, 20:00 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Boşanmaya karar vermiş Cansu ile Serdar’ın, kendilerine düzenlenen “kutlama”nın ertesi sabahı aynı yatakta uyanmasıyla başlayan komedi. 12+ yaş sınırlı, iki perdelik oyunun biletleri 1.250 ₺.

  • Yaramazlar Sirki Kampta: 4 Ekim Paz, 13:00 | Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu. Festival öncesi bütün kadrosu hastalanan bir sirke, “Tahtabacak İso” ve haylaz ekibinin yardıma koştuğu çocuk oyunu.

  • Hokkabaz: 4 Ekim Paz, 14:30 | Karagöz Müzesi Hayali Küçük Ali Sahnesi. Kaybolan eşyalar ve havada asılı duran nesnelerle dolu illüzyon gösterisi, 4-15 yaş grubuna yönelik. Biletler 300 ₺.

  • Ceza Kanunu: 4 Ekim Paz, 20:00 | Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Fransız farsından uyarladığı, 1920’ler İstanbul’unda geçen komedide çapkın Amberi Bey, hapis cezasını okul arkadaşına çektirmeye çalışıyor.

  • Bu Sefer Dış Ses: 4 Ekim Paz, 20:00 | Route Ankara Sahnesi. İç sesinde kurduğu cümleleri doğrudan sahneye taşıyan tek kişilik stand-up gösterisi.

Konser ve Festivaller

  • Figaro’nun Düğünü: 3 Ekim Cmt, 20:00 | Opera Sahnesi. Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu Mozart’ın operasının prömiyeriyle açıyor. Sırp yönetmen Aleksandar Nikolic’in rejisindeki yapım dört perdeden iki perdeye uyarlandı, sonraki temsiller 5, 7, 21 ve 31 Ekim’de.

  • CSO Ada Ankara: 3 Ekim Cmt. Ziraat Bankası Ana Salon’da aşık ve ozan geleneğini 40 saz sanatçısıyla yorumlayan “Ulu Ozanlar ve Kırk Saz” ile Onur Şan’ın onur konuğu olduğu “Anadolu’nun Genç Nefesi: Bozkır’dan Geleceğe” konserleri var.

  • Mabel Matiz: 3 Ekim Cmt | CerModern.

  • Anadolu Ateşi: 4 Ekim Paz, 20:30 | Congresium Ankara. Mustafa Erdoğan’ın sanat yönetmenliğindeki dans gösterisi başkentte.

  • Gülşen: 4 Ekim Paz, 21:00 | Oran Açık Hava Sahnesi. “Bangır Bangır”, “Bir İhtimal Biliyorum” ve “İltimas” gibi hitleriyle sahnede.

  • Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali: 24 Eylül’de başlayan festivalin son günü 4 Ekim. Altındağ’daki Altınköy Açık Hava Müzesi 10:00-19:00 arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 2 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast): David Ayer’ın yönettiği filmde Brad Pitt, uçak kazasının ardından askeri köpeği Odin’le Alaska’nın ıssız doğasında mahsur kalan eski bir özel kuvvetler subayını canlandırıyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı: Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett’li gerilimde, ünlü bir yazarın serisini bitirmek için tutulan Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfediyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Digger: Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği, Tom Cruise’un bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol kralını oynadığı 13+ aksiyon-komedi.

  • Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea): Juliette Binoche ve Tom Courtenay’in rol aldığı, demans hastası bir anne etrafında şekillenen 13+ dram.

  • Linkin Park: Unshatter: Grubun 2024’teki yeniden birleşmesini, From Zero albümünü ve São Paulo konserini anlatan 10+ konser belgeseli.

  • Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok: Murad Zaloğlu’nun yönettiği, aracılık ettiği mezar yerinde başka birinin gömülü olduğu ortaya çıkan mezarlık çalışanı İrfan’ın hikâyesini anlatan 13+ yerli dram. Film sınırlı sayıda seansta gösteriliyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: Yerli yapımlar “Robu 404” ve “Efsaneler Takımı: Görev İstanbul” genel izleyiciye uygun; Filipin mitolojisinden esinlenen “Unutulmuş Ada” ise 13+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, korku severler için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”; aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 16+ “İsyan” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; gerilim için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış”; komedi için Sermiyan Midyat’lı 10+ “Damat Mektebi”, aile seyirliği için ise 6+ “Kahraman Köpek Charlie” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Verimsizler: 3 Ekim Cmt, 20:00 ve 4 Ekim Paz, 18:00 | Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi (Opera). Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu Peter Turrini’nin oyunuyla açıyor; cumartesi temsili prömiyer. Kemal Boztepe’nin çevirisi ve Barış Erdenk’in rejisiyle sahnelenen oyun, otorite karşısında güçsüzleşen tüketim toplumunu ve ekonomik düzeni eleştirel bir dille ele alıyor. Oyun 10-11 Ekim’de aynı saatlerde yeniden sahnelenecek.

  • Happy Pig’s Öğreniyor: 4 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | ArtCorner Sahne (Cassaba Modern). Happy Pig ve arkadaşlarının okul yolunda trafik kurallarını, sayıları, mevsimleri ve renkleri oyunla öğrendiği çocuk oyunu. Biletler 400 ₺.

  • Sefa Doğanay – Tek Mi Sandınız?: 4 Ekim Paz, 20:00 | Vehbi Koç Kongre Merkezi. Sefa Doğanay, 1 Ekim’de İzmir’de başlayan yeni sonbahar turnesiyle Eskişehir’de. Biletler 750 ₺’den başlıyor.

Konser ve Festivaller

  • Eskişehir Gastro Fest: 2-4 Ekim | Kentpark Festival Alanı. Üç gün boyunca 12 sanatçının sahne aldığı, 100’ü aşkın markanın yer aldığı lezzet ve müzik festivali. Cumartesi 17:30 Aisu, 18:30 Ankara Echoes, 20:00 Sagopa Kajmer ve 21:30 maNga; pazar 17:30 Feride Hilal Akın, 18:30 Yeni Türkü, 20:00 Dedublüman ve 21:30 Sıla sahnede. Ücretsiz tadımlar, atölyeler ve çocuk etkinlikleri de programda.

  • 3. Geleneksel Yörükkırka Balkabağı Festivali: 3-4 Ekim | Odunpazarı Yörükkırka Mahallesi. “Kabağın başkenti” olarak anılan mahallede yerel ürün stantları, atölyeler ve doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Cumartesi Semah Açıkel ve Arzu Elmacı, pazar ise Murat Şan sahne alıyor; pazar programı 10:00’da başlıyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 2 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast): David Ayer’ın yönettiği filmde Brad Pitt, uçak kazasının ardından askeri köpeği Odin’le Alaska’nın ıssız doğasında mahsur kalan eski bir özel kuvvetler subayını canlandırıyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı: Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett’li gerilimde, ünlü bir yazarın serisini bitirmek için tutulan Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfediyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Digger: Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği, Tom Cruise’un bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol kralını oynadığı 13+ aksiyon-komedi.

  • Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea): Juliette Binoche ve Tom Courtenay’in rol aldığı, demans hastası bir anne etrafında şekillenen 13+ dram.

  • Linkin Park: Unshatter: Grubun 2024’teki yeniden birleşmesini, From Zero albümünü ve São Paulo konserini anlatan 10+ konser belgeseli.

  • Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok: Murad Zaloğlu’nun yönettiği, aracılık ettiği mezar yerinde başka birinin gömülü olduğu ortaya çıkan mezarlık çalışanı İrfan’ın hikâyesini anlatan 13+ yerli dram. Film sınırlı sayıda seansta gösteriliyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: Yerli yapımlar “Robu 404” ve “Efsaneler Takımı: Görev İstanbul” genel izleyiciye uygun; Filipin mitolojisinden esinlenen “Unutulmuş Ada” ise 13+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, korku severler için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”; aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 16+ “İsyan” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; gerilim için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış”; komedi için Sermiyan Midyat’lı 10+ “Damat Mektebi”, aile seyirliği için ise 6+ “Kahraman Köpek Charlie” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Aladdin Müzikali: 3 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Sihirli lambanın hikâyesini şarkılarla anlatan, çocuklara yönelik müzikal.

  • Shakespeare’in Bütün Oyunları: 3 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi. Antalya Devlet Tiyatrosu yeni sezonu, üç arkadaşın Shakespeare’in bütün oyunlarını tek bir temsilde oynamaya çalıştığı komediyle açıyor. Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield’in oyununu Gökçe Yurtsal yönetiyor. İki perdelik, 1 saat 50 dakikalık oyun 12+ yaş sınırlı, biletler 105 ₺’den başlıyor.

  • Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 4 Ekim Paz, 13:00, 14:00, 15:00 ve 16:00 | Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi; aynı gün 15:00’te Mall of Antalya Gösteri Merkezi. Klasik masalın çocuklar için sahne uyarlaması.

  • Şubadap Çocuk: 4 Ekim Paz, 15:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Çocuk şarkılarıyla tanınan Şubadap Çocuk, minik dinleyicilerle buluşuyor.

  • Şair Evlenmesi: 4 Ekim Paz, 18:00 | Mall of Antalya Gösteri Merkezi. Şinasi’nin Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri kabul edilen töre komedisi sahnede.

  • Çok Güzel Hareketler 2: 4 Ekim Paz, 20:00 | Antalya Açıkhava Tiyatrosu. BKM Mutfak ekibinin yedi sezondur kapalı gişe oynayan skeç gösterisi Türkiye turnesiyle Antalya’da. Biletler 1.400 ₺’den başlıyor.

Konser ve Festivaller

  • On Stage Antalya 2026: 3-4 Ekim, 18:00 | Konyaaltı Atatürk Stadyumu. İki günlük açık hava festivalinde Blok3, Emir Can İğrek, Zeynep Bastık, Poizi ve Anka sahne alıyor.

  • Attila: 3 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya Devlet Opera ve Balesi. Verdi’nin operası sezonun ilk haftasında Antalyalı seyirciyle buluşuyor.

  • Emrah: 3 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya Açıkhava Tiyatrosu.

  • Carmina Burana: 3 Ekim Cmt, 21:00 | Antalya Devlet Senfoni Orkestrası. Carl Orff’un ünlü kantatı senfoni orkestrasının yorumuyla.

  • Candela Concert: 4 Ekim Paz, 18:30 | Antalya Atatürk Kültür Merkezi. Yüzlerce mumun ışığında verilen konser serisi Antalya’da.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 2 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast): David Ayer’ın yönettiği filmde Brad Pitt, uçak kazasının ardından askeri köpeği Odin’le Alaska’nın ıssız doğasında mahsur kalan eski bir özel kuvvetler subayını canlandırıyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı: Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett’li gerilimde, ünlü bir yazarın serisini bitirmek için tutulan Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfediyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Digger: Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği, Tom Cruise’un bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol kralını oynadığı 13+ aksiyon-komedi.

  • Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea): Juliette Binoche ve Tom Courtenay’in rol aldığı, demans hastası bir anne etrafında şekillenen 13+ dram.

  • Linkin Park: Unshatter: Grubun 2024’teki yeniden birleşmesini, From Zero albümünü ve São Paulo konserini anlatan 10+ konser belgeseli.

  • Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok: Murad Zaloğlu’nun yönettiği, aracılık ettiği mezar yerinde başka birinin gömülü olduğu ortaya çıkan mezarlık çalışanı İrfan’ın hikâyesini anlatan 13+ yerli dram. Film sınırlı sayıda seansta gösteriliyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: Yerli yapımlar “Robu 404” ve “Efsaneler Takımı: Görev İstanbul” genel izleyiciye uygun; Filipin mitolojisinden esinlenen “Unutulmuş Ada” ise 13+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, korku severler için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”; aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 16+ “İsyan” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; gerilim için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış”; komedi için Sermiyan Midyat’lı 10+ “Damat Mektebi”, aile seyirliği için ise 6+ “Kahraman Köpek Charlie” hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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