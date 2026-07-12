Gözlüğünü Çıkarmayan Adam Geri Döndü: Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı İkonik Sahnelerini Canlandırdı

Televizyon tarihinin en köklü ve unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, karakterleriyle zihinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Dizide kendine has tarzı, gizemli havası ve keskin replikleriyle izleyicinin favorilerinden biri haline gelen Pala karakteri, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan eski sahnelerin ardından, efsane karaktere hayat veren usta oyuncu nostaljik bir buluşmaya imza attı.

Yüksel Arıcı uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizideki ikonik repliklerini canlı yayında seslendiren Arıcı, hem nostalji rüzgarları estirdi hem de o döneme dair çok konuşulacak bir gerçeği ilk kez izleyicilerle paylaştı.