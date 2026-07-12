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Gözlüğünü Çıkarmayan Adam Geri Döndü: Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı İkonik Sahnelerini Canlandırdı

Gözlüğünü Çıkarmayan Adam Geri Döndü: Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı İkonik Sahnelerini Canlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 15:50 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 15:51

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Televizyon tarihinin en köklü ve unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, karakterleriyle zihinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Dizide kendine has tarzı, gizemli havası ve keskin replikleriyle izleyicinin favorilerinden biri haline gelen Pala karakteri, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan eski sahnelerin ardından, efsane karaktere hayat veren usta oyuncu nostaljik bir buluşmaya imza attı.

Yüksel Arıcı uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizideki ikonik repliklerini canlı yayında seslendiren Arıcı, hem nostalji rüzgarları estirdi hem de o döneme dair çok konuşulacak bir gerçeği ilk kez izleyicilerle paylaştı.

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"Bu Pala karakteri gözlüğünü öyle mendille falan silmez. Bu adam atletini çıkarır, gözlüğünü atletiyle siler"

"Bu Pala karakteri gözlüğünü öyle mendille falan silmez. Bu adam atletini çıkarır, gözlüğünü atletiyle siler"

Dizide gözünden hiç çıkarmadığı siyah güneş gözlükleriyle bir fenomene dönüşen Pala karakterinin ardındaki sır, aslında usta oyuncunun tamamen doğaçlama gelişen bir fikrine dayanıyor. Yüksel Arıcı, gerçek hayatta güneş gözlüğü takmaktan hoşlanmadığını ve dizideki tüm sahnelerde bu gözlüklerle oynamanın kendisi için büyük bir meydan okuma olduğunu itiraf etti. Çekimler sırasında yönetmen Serdar Akar'ın 'Abi şu gözlüğün camını siler misin? İçinden nasıl geliyorsa öyle yap' demesi üzerine, usta oyuncu televizyon tarihine geçecek o meşhur hareketi tasarlamış. 'Bu Pala karakteri gözlüğünü öyle mendille falan silmez. Bu adam atletini çıkarır, gözlüğünü atletiyle siler' diyerek sahneyi tamamen kendi kurgulamış. Yönetmenin de çok beğendiği bu doğaçlama an, Kurtlar Vadisi izleyicilerinin hafızasına kazınan en ikonik Pala hareketine dönüşmüş. Röportajda 'Sadece ölüler görür', 'Bıdı bıdı yapma kral, kalıbının adamı ol' ve 'İstanbul’un sisiyle sırrı iki dakikada dağılır' repliklerini aynı ses tonu ve heyecanla yeniden canlandıran Arıcı, bu sözlerin senaryoda yazıldığı gibi oynandığını ancak karakterin tüm jest ve mimiklerinin sahada spontane bir şekilde hayat bulduğunu belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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