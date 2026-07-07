Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Tahsin'i Usta Oyuncu Zihni Göktay’ı Anma Töreninde Yan Yana Geldi

Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının en önemli isimlerinden biri olan Zihni Göktay, 81 yıllık ömrüne sayısız eser sığdırdı. Özellikle efsanevi Lüküs Hayat müzikalinde canlandırdığı 'Rıza' karakteriyle nesiller boyu hafızalarda yer edinen usta oyuncu, yarım asırdan fazla süren sanat yaşamında milyonların sevgisini kazandı.

Son dönemde ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden Göktay, Ankara turnesindeyken talihsiz bir kaza geçirerek kalça kemiğini kırmış ve bu olaydan sonra sağlık durumu giderek kötüleşmişti. Aynı zamanda sarı nokta hastalığı nedeniyle de tedavi gören ve bir süredir bakım merkezinde kalan usta sanatçı, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin duyulmasının ardından, sanat camiası ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, usta oyuncu, tiyatroya bıraktığı miras ve yaşattığı unutulmaz anılar ile anıldı