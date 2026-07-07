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Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Tahsin'i Usta Oyuncu Zihni Göktay’ı Anma Töreninde Yan Yana Geldi

Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Tahsin'i Usta Oyuncu Zihni Göktay’ı Anma Töreninde Yan Yana Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 21:13 Son Güncelleme: 07.07.2026 - 22:18

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Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Göktay'dan acı haberin gelmesinin ardından sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. 

Göktay için, hayatının 53 yılını adadığı tiyatro sahnesinde bir anma töreni düzenlendi. Törene katılan meslektaşları ve sanatçılar gözyaşlarını tutamadı. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret ve Tahsin karakterlerine hayat veren Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu da törendeydi. İkilinin birbirinin acısını paylaştığı anlar kameralara yansıdı.

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Sanata adanmış bir ömür!

Sanata adanmış bir ömür!

Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının en önemli isimlerinden biri olan Zihni Göktay, 81 yıllık ömrüne sayısız eser sığdırdı. Özellikle efsanevi Lüküs Hayat müzikalinde canlandırdığı 'Rıza' karakteriyle nesiller boyu hafızalarda yer edinen usta oyuncu, yarım asırdan fazla süren sanat yaşamında milyonların sevgisini kazandı.

Son dönemde ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden Göktay, Ankara turnesindeyken talihsiz bir kaza geçirerek kalça kemiğini kırmış ve bu olaydan sonra sağlık durumu giderek kötüleşmişti. Aynı zamanda sarı nokta hastalığı nedeniyle de tedavi gören ve bir süredir bakım merkezinde kalan usta sanatçı, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin duyulmasının ardından, sanat camiası ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, usta oyuncu, tiyatroya bıraktığı miras ve yaşattığı unutulmaz anılar ile anıldı

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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