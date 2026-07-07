Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Tahsin'i Usta Oyuncu Zihni Göktay’ı Anma Töreninde Yan Yana Geldi

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Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Göktay'dan acı haberin gelmesinin ardından sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu.
Göktay için, hayatının 53 yılını adadığı tiyatro sahnesinde bir anma töreni düzenlendi. Törene katılan meslektaşları ve sanatçılar gözyaşlarını tutamadı. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret ve Tahsin karakterlerine hayat veren Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu da törendeydi. İkilinin birbirinin acısını paylaştığı anlar kameralara yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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