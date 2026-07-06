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"Kızım Çok Israr Etti" Demişti: Zihni Göktay'ın Kaldığı Huzurevi'nde Çekilmiş Görüntüleri Paylaşıldı

"Kızım Çok Israr Etti" Demişti: Zihni Göktay'ın Kaldığı Huzurevi'nde Çekilmiş Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 10:18 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 10:37

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Yeşilçam'ın ustalarından peş peşe acı haberler geldi. Kadir İnanır'ın vefatından sonra şimdi de 81 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Zihni Göktay'ın bir süredir huzurevinde kaldığı biliniyordu. Yalnız bırakıldığı iddialarını yalanlayan Zihni Göktay, huzurevine kendi isteğiyle yerleştiğini ve çok mutlu olduğunu belirtmişti. Usta oyuncunun kaldığı huzurevinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Evi kentsel dönüşüme girmiş.

Evi kentsel dönüşüme girmiş.

Usta sanatçının huzurevine yerleşmesinin ardından 'yalnız bırakıldı' söylemleri başlamıştı. Bu algıyı tamamen reddeden Göktay, kızının kendisine evinde bakmak için ısrar ettiğini fakat kendisinin bunu istemediğini belirtmişti. Huzurevine yerleşmeye de, yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi sebebiyle karar verdiğini anlatmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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