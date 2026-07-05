Zihni Göktay Kimdir, Sağlık Durumu Nasıl? Zihni Göktay Filmleri ve Hayatı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Usta oyuncu Zihni Göktay'dan üzücü haber geldi. Göktay'ın yoğum bakıma alındığı öğrenildi. Zihni Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.
İşte Zihni Göktay hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihni Göktay Kimdir, Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihni Göktay'ın Kariyeri
Zihni Göktay Filmleri ve Dizileri
Zihni Göktay'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın