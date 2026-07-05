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Zihni Göktay Kimdir, Sağlık Durumu Nasıl? Zihni Göktay Filmleri ve Hayatı

Zihni Göktay Kimdir, Sağlık Durumu Nasıl? Zihni Göktay Filmleri ve Hayatı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 00:32
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Usta oyuncu Zihni Göktay'dan üzücü haber geldi. Göktay'ın yoğum bakıma alındığı öğrenildi. Zihni Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

İşte Zihni Göktay hakkında merak edilenler...

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Zihni Göktay Kimdir, Nereli?

Zihni Göktay Kimdir, Nereli?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 yılında İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı.

Göktay, tiyatro sahnesinde 'Lüküs Hayat' operetindeki performansıyla tanındı. Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zihni Göktay'ın Kariyeri

Zihni Göktay'ın Kariyeri

Göktay, hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda, filmde ve dizide yer aldı.

İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. 

Ödülleri

  • Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2019 'Onur Ödülü'

  • Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017 'Emek Ödülleri'

  • Cibali Karakolu/ Lions Tiyatro Ödülleri 2015' Yılın Tiyatro Hizmet Ödülü'

  • Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri 2012' Onur Ödülü'

Zihni Göktay Filmleri ve Dizileri

Zihni Göktay Filmleri ve Dizileri

  • 1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci

  • 1976: Tosun Paşa - Ruhi

  • 1983: Üç İstanbul

  • 1984: Atla Gel Şaban - Halil

  • 1984: Fahriye Abla

  • 1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi

  • 1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi

  • 1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi

  • 1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi

  • 1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi

  • 1997: Eltiler - Dizi

  • 1997: Komşu Komşu - Dizi

  • 1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi

  • 2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi

  • 2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi

  • 2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi

  • 2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi

  • 2003: Beybaba - TRT

  • 2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf

  • 2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi

  • 2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay

  • 2004: Koltuk - TRT

  • 2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi

  • 2005: Döngel Kârhanesi - Sabri

  • 2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf

  • 2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi

  • 2006: Kirpi - Müştak

  • 2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi

  • 2008: Çıngıraklı Top - Ahi

  • 2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi

  • 2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar

  • 2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi

  • 2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi

  • 2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede

  • 2015: Kara Bela - Kudret'in babası

  • 2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası

  • 2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi

  • 2021: Seni Bulacağım Oğlum

  • 2023: Güven Bana

  • 2023: Oregon

  • 2025: Ayakçı

Zihni Göktay'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Zihni Göktay'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Zihni Göktay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Usta ismin sağlık durumuna dair henüz başka bir açıklama yapılmadı. Sevenleri ve sanat camiasında umutlu bekleyiş sürüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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