Zihni Göktay Kimdir, Sağlık Durumu Nasıl? Zihni Göktay Filmleri ve Hayatı

Göktay, hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda, filmde ve dizide yer aldı.

İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı.

Ödülleri