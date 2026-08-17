16 Yaşındaki Esmanur'un İlham Veren Başarısı: 5 Keçiyle Başladı, Şimdi Ailesine Destek Oluyor!
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Hatay'da 6 kız kardeşin en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur Berköz, ailesinin geçimine destek oluyor. Babasına destek olmak amacıyla 5 keçiyle başladığı hayvancılıkta başarı elde eden 16 yaşındaki kız, şimdi sürüsündeki hayvan sayısını 30'a çıkardı.
Esmanur'un başarı hikayesi, herkese ilham oluyor.
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16 yaşında ailesine destek oluyor.
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"Eşime en büyük destek kızımızdan geliyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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