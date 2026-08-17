16 Yaşındaki Esmanur'un İlham Veren Başarısı: 5 Keçiyle Başladı, Şimdi Ailesine Destek Oluyor!

Kızının azminden memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Fatma Berköz, Esmanur'u her işte sorumluluk alabilen güçlü bir birey olarak yetiştirdiklerini belirtiyor. Baba, günlük yevmiyeli işlere giderken kızları ise evin geçiminde babasına destek oluyor.

Esmanur, hayvancılığı büyütmeye devam edeceğini ve bu işi sevdiğini belirtiyor. Küçük ama azimli kız 'Babam geçmişte hayvancılık yapıyordu ve benim hayvanlara ilgim o dönemde başladı. Babama yardımcı olmaya çalıştığımda, babam eve dönmemi isterdi. Bende babamın sözünü dinlemiyordum, keçi satın almaya başladı. İlk başta 5 tane aldım, sonra yavrularını sattım. Al, sat yaparak devam ettim ve şimdi yaklaşık 30 tane var. Biz 6 kız kardeşiz, erkek kardeşimiz yok. Babamın erkek çocuğu olmadığı için görevleri ben yerine getiriyorum. Sabah güne kuşlarımı ve atımı yemleyerek başlıyorum. Köpeğimi de besliyorum ve ardından keçilerimi yayıp 6 gibi getiriyorum' diyor.