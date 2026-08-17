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16 Yaşındaki Esmanur'un İlham Veren Başarısı: 5 Keçiyle Başladı, Şimdi Ailesine Destek Oluyor!

16 Yaşındaki Esmanur'un İlham Veren Başarısı: 5 Keçiyle Başladı, Şimdi Ailesine Destek Oluyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 15:08
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Hatay'da 6 kız kardeşin en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur Berköz, ailesinin geçimine destek oluyor.  Babasına destek olmak amacıyla 5 keçiyle başladığı hayvancılıkta başarı elde eden 16 yaşındaki kız, şimdi sürüsündeki hayvan sayısını 30'a çıkardı.

Esmanur'un başarı hikayesi, herkese ilham oluyor.

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16 yaşında ailesine destek oluyor.

16 yaşında ailesine destek oluyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Paşahöyük Mahallesi'nde yaşayan Yusuf ve Fatma Berköz çiftinin en büyük çocuğu Esmanur, babasının işlerini hafifletmek için elini taşın altına koydu. 6 kız çocuğundan en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur, ailesinin de desteğiyle ilk olarak 5 keçiye bakmaya başladı.

Zamanla keçilerin yavrularını satıp yeni keçiler alarak elindeki keçilerin sayısını 30'a yükseltti. Esmanur, gününün büyük bölümünü at sırtında keçilerini otlatarak ve bakımını üstlendiği hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

"Eşime en büyük destek kızımızdan geliyor."

"Eşime en büyük destek kızımızdan geliyor."

Kızının azminden memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Fatma Berköz, Esmanur'u her işte sorumluluk alabilen güçlü bir birey olarak yetiştirdiklerini belirtiyor. Baba, günlük yevmiyeli işlere giderken kızları ise evin geçiminde babasına destek oluyor. 

Esmanur, hayvancılığı büyütmeye devam edeceğini ve bu işi sevdiğini belirtiyor. Küçük ama azimli kız 'Babam geçmişte hayvancılık yapıyordu ve benim hayvanlara ilgim o dönemde başladı. Babama yardımcı olmaya çalıştığımda, babam eve dönmemi isterdi. Bende babamın sözünü dinlemiyordum, keçi satın almaya başladı. İlk başta 5 tane aldım, sonra yavrularını sattım. Al, sat yaparak devam ettim ve şimdi yaklaşık 30 tane var. Biz 6 kız kardeşiz, erkek kardeşimiz yok. Babamın erkek çocuğu olmadığı için görevleri ben yerine getiriyorum. Sabah güne kuşlarımı ve atımı yemleyerek başlıyorum. Köpeğimi de besliyorum ve ardından keçilerimi yayıp 6 gibi getiriyorum' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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