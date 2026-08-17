Dünyanın En İyisi Seçilen Türk Tatlısının Lezzet Sırrı!

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde birinciliğe Antakya Künefesini seçmişti. Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Antakya Künefesi, hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gördü.

Antakya Künefesini, diğer künefelerden ayıran o lezzet ise yıllardır merak ediliyordu.

Dünyanın en iyi tatlısının sırrını, Hataylı şef açıkladı.