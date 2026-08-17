Dünyanın En İyisi Seçilen Türk Tatlısının Lezzet Sırrı!
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını seçmiş, zirveye ise Türk lezzeti yerleşmişti. Yıllardır ustalardan ustalara aktarılan özel tarifin lezzet sırrı ortaya çıktı. Ünlü şef Celil Erkan, Antakya Künefesini diğer tatlılardan ayıran sırrın, kullanılan özel malzeme olduğunu belirtti.
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Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçildi.
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Lezzetin sırrı, özel üretim şekliyle öne çıkan peynirde saklı.
Türk mutfağının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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