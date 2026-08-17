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Dünyanın En İyisi Seçilen Türk Tatlısının Lezzet Sırrı!

Dünyanın En İyisi Seçilen Türk Tatlısının Lezzet Sırrı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:42
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını seçmiş, zirveye ise Türk lezzeti yerleşmişti. Yıllardır ustalardan ustalara aktarılan özel tarifin lezzet sırrı ortaya çıktı. Ünlü şef Celil Erkan, Antakya Künefesini diğer tatlılardan ayıran sırrın, kullanılan özel malzeme olduğunu belirtti.

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Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde birinciliğe Antakya Künefesini seçmişti. Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Antakya Künefesi, hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gördü. 

Antakya Künefesini, diğer künefelerden ayıran o lezzet ise yıllardır merak ediliyordu. 

Dünyanın en iyi tatlısının sırrını, Hataylı şef açıkladı.

Lezzetin sırrı, özel üretim şekliyle öne çıkan peynirde saklı.

Lezzetin sırrı, özel üretim şekliyle öne çıkan peynirde saklı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi mutfak şefi Celil Erkan, bu eşsiz tatlıyı diğerlerinden ayıran en önemli unsurun kullanılan malzeme olduğunu belirtiyor. Esasen dört ana malzemeden yapılan Antakya Künefesinin bu kadar farklı olmasının sebebi ise üretim şekli ve özellikleriyle öne çıkan peyniri. 

Ünlü şef Celil Erkan 'Künefemizin olmazsa olmazı tescilli künefelik peynirimizdir. Künefelik peynirimizin özelliği tuzsuz ve mayalı olmasıdır. pH derecesinin 5.10 ile 5.20 aralığında olması gerekir. Künefedeki uzama ve sünme tamamen peynirin yağ oranı ile pH değerine bağlıdır.' diyerek açıklıyor.

Türk mutfağının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri.

Türk mutfağının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri.

Coğrafi işaret tescili, Avrupa Birliği tescili ve TasteAtlas'tan aldığı birincilikle adından söz ettiren Antakya Künefesi, Türk mutfağını en güzel şekilde tanıtmaya devam ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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