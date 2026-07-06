article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Lüküs Hayat" Oynadı, Hiç Lüks Yaşamadı: Kimseye Yük Olmamak İçin Huzurevinde Yaşayan Zihni Göktay'ın Hayatı

"Lüküs Hayat" Oynadı, Hiç Lüks Yaşamadı: Kimseye Yük Olmamak İçin Huzurevinde Yaşayan Zihni Göktay'ın Hayatı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 09:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Lüküs Hayat'ın efsane aktörü, Cennet Mahallesi’nin Gamsız Ethem’i Zihni Göktay, sadece sahnelerin değil, asil duruşunun da simgesiydi. Hayatının son döneminde Maltepe'deki bir bakımevine yerleşmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış, 'Yalnız mı bırakıldı?' sorularını beraberinde getirmişti. Oysa bu kararın arkasında, 'İnsan eti ağırdır, kimseye yük olmak istemedim' diyen muazzam bir baba şefkati ve asalet yatıyordu. İşte yarım asırlık büyük aşkından tiyatro işçiliğine, kızının doğduğu gece yaşadıklarından bilinçli lüks reddine kadar Zihni Göktay’ın sahne arkasındaki gerçek ve buruk hikayesi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz çınarlarından Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz çınarlarından Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

80 yıllık ömrünü adeta sanata adayan usta ismin hayatına dair detaylar vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Huzurevinde yaşayan Zihni Göktay için 'Neden huzurevine yerleşti, neden huzurevinde yaşıyordu?' sorularıyla gündeme gelmiş, Ailesi tarafından yalnız bırakıldı, terk edildi' algısına ise usta sanatçı oldukça sert cevaplar vermişti.

Peki ama Zihni Göktay neden huzurevinde kalıyordu?

Peki ama Zihni Göktay neden huzurevinde kalıyordu?

2022 yılında yarım asırlık hayat arkadaşını kaybettikten sonra derin bir yalnızlığa gömülen Zihni Göktay, sahnelerden uzaklaştıkça da bu eksikliği daha derinden hissetmeye başlamıştı. Yaşadığı sağlık sorunlarının arkasında bu büyük kaybın getirdiği moral bozukluğunun da payı büyük olan Zihni Göktay, Fenerbahçe'deki evi kentsel dönüşüme girdiği için geçici bir barınma ihtiyacı doğmuştu. Eşinin vefatının ardından evde düşüp kolunu kırmış ve gözlerinde sarı nokta rahatsızlığı başlayan usta sanatçı ilaç takibinin düzenli yapılması için burayı kendisi seçmişti.  Kızının kendisini yanına almak için ısrar ettiğini belirten usta oyuncu, 'Kızımın da iki çocuğu var, düzeni var. İnsan eti ağırdır, kimseye yük olmak istemedim. Burası bana iyi geldi, disiplinli yaşıyorum.' cevabını vermişti.

Zihni Göktay, "28 Yıl Lüküs Hayat Oynadım Ama Hiç Lüks Bir Hayat Sürmedim" sözleriyle de hafızalara kazınmıştı.

Zihni Göktay, "28 Yıl Lüküs Hayat Oynadım Ama Hiç Lüks Bir Hayat Sürmedim" sözleriyle de hafızalara kazınmıştı.

28 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynadığı efsanevi 'Lüküs Hayat' müzikalinde rol alan usta sanatçı bu kadar uzun süre rol aldığı tiyatronun ardından yaptığı 'Yıllarca zenginlerin, lüks hayatın parodisini yaptım ama hiçbir zaman lüks bir hayatım olmadı. Çocuklarımı tiyatrodan aldığım memur maaşıyla, namusumla büyüttüm. Tiyatro benim hep ekmek teknem oldu, holdingim değil.' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Huzurevi haberlerinin ardından "Zihni Göktay'ın kızı kimdir?" sorusu magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Huzurevi haberlerinin ardından "Zihni Göktay'ın kızı kimdir?" sorusu magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Zihni Göktay'ın kendisi gibi tiyatrocu kızı Zeynep Göktay Dilbaz, 1985 yılında, Türk tiyatro tarihini değiştiren o meşhur Lüküs Hayat operetinin ilk gecesinde dünyaya gelmişti. Zihni Göktay röportajlarında bu anı anlatırken, 'Sahnede binlerce kişiyi selamladım, eve döndüğümde ise hayatımın en büyük hediyesi, kızım Zeynep beni bekliyordu. O gece benim için çift prömiyerdi' ifadelerini kullanıyordu. Magazin basınının yarattığı 'Huzurevinde yalnız kaldı' algısını tamamen yıkan, babasına son anına kadar büyük bir sevgiyle bakan kişi yine kızıydı. Babasının huzurevinde kalmak istemesine başta karşı çıkan Zeynep Göktay Dilbaz, daha sonra babasının ısrarları sonucu bu karara saygı duymuştu.  Evi kentsel dönüşüme girdiğinde babasının sağlığı ve profesyonel bakımı için bu kararı babasıyla ortaklaşa almış, her gün ziyaretine gitmiş ve onun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmişti. 

Zihni Göktay, işine olan saygısı sebebiyle kızına karşı hep 'Soyadımın altında ezilmesin' düşüncesiyle yaklaşmıştı. Aslında Şehir Tiyatroları'nda dayısı Rıza Tüzün de oyuncu olan Göktay, kendisinin de gençken kimseden yardım istemediğini gururla anlatmıştı. Kızı Şehir Tiyatroları’nın 3 aşamalı zorlu sınavına girdiğinde ona hiç müdahale etmemiş ve 'Ona yardım etmedim, çünkü soyadımın altında ezilsin istemedim. Eğer kayırılsaydı, o yol kendi yolu olmazdı.' ifadelerini kullanmıştı.

Pek çok unutulmaz karaktere imza atan Zihni Göktay'ın son yıllarda en çok konuşulan rollerinden biri de Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ethem karakteriydi.

Pek çok unutulmaz karaktere imza atan Zihni Göktay'ın son yıllarda en çok konuşulan rollerinden biri de Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ethem karakteriydi.

Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Cennet Mahallesi dizisindeki 'Gamsız Ethem' karakteri, onun magazinel popülaritesini zirveye taşımıştı. Gerçek hayatında da Fatih doğumlu olan ve tam bir İstanbul beyefendisi profili çizen Göktay, dizideki o samimi mahalle kültürünün gerçek hayatta yok olmasından ve modern dönemin getirdiği yalnızlaşmadan magazin röportajlarında sıkça dert yanardı. Zihni Göktay'ın ani vefatının ardından hem sanatı hem hayatına dair detaylar yeniden hatırlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın