"Lüküs Hayat" Oynadı, Hiç Lüks Yaşamadı: Kimseye Yük Olmamak İçin Huzurevinde Yaşayan Zihni Göktay'ın Hayatı
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'Lüküs Hayat'ın efsane aktörü, Cennet Mahallesi’nin Gamsız Ethem’i Zihni Göktay, sadece sahnelerin değil, asil duruşunun da simgesiydi. Hayatının son döneminde Maltepe'deki bir bakımevine yerleşmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış, 'Yalnız mı bırakıldı?' sorularını beraberinde getirmişti. Oysa bu kararın arkasında, 'İnsan eti ağırdır, kimseye yük olmak istemedim' diyen muazzam bir baba şefkati ve asalet yatıyordu. İşte yarım asırlık büyük aşkından tiyatro işçiliğine, kızının doğduğu gece yaşadıklarından bilinçli lüks reddine kadar Zihni Göktay’ın sahne arkasındaki gerçek ve buruk hikayesi...
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz çınarlarından Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Peki ama Zihni Göktay neden huzurevinde kalıyordu?
Zihni Göktay, "28 Yıl Lüküs Hayat Oynadım Ama Hiç Lüks Bir Hayat Sürmedim" sözleriyle de hafızalara kazınmıştı.
Huzurevi haberlerinin ardından "Zihni Göktay'ın kızı kimdir?" sorusu magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
Pek çok unutulmaz karaktere imza atan Zihni Göktay'ın son yıllarda en çok konuşulan rollerinden biri de Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ethem karakteriydi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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