"Lüküs Hayat" Oynadı, Hiç Lüks Yaşamadı: Kimseye Yük Olmamak İçin Huzurevinde Yaşayan Zihni Göktay'ın Hayatı

Zihni Göktay'ın kendisi gibi tiyatrocu kızı Zeynep Göktay Dilbaz, 1985 yılında, Türk tiyatro tarihini değiştiren o meşhur Lüküs Hayat operetinin ilk gecesinde dünyaya gelmişti. Zihni Göktay röportajlarında bu anı anlatırken, 'Sahnede binlerce kişiyi selamladım, eve döndüğümde ise hayatımın en büyük hediyesi, kızım Zeynep beni bekliyordu. O gece benim için çift prömiyerdi' ifadelerini kullanıyordu. Magazin basınının yarattığı 'Huzurevinde yalnız kaldı' algısını tamamen yıkan, babasına son anına kadar büyük bir sevgiyle bakan kişi yine kızıydı. Babasının huzurevinde kalmak istemesine başta karşı çıkan Zeynep Göktay Dilbaz, daha sonra babasının ısrarları sonucu bu karara saygı duymuştu. Evi kentsel dönüşüme girdiğinde babasının sağlığı ve profesyonel bakımı için bu kararı babasıyla ortaklaşa almış, her gün ziyaretine gitmiş ve onun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmişti.

Zihni Göktay, işine olan saygısı sebebiyle kızına karşı hep 'Soyadımın altında ezilmesin' düşüncesiyle yaklaşmıştı. Aslında Şehir Tiyatroları'nda dayısı Rıza Tüzün de oyuncu olan Göktay, kendisinin de gençken kimseden yardım istemediğini gururla anlatmıştı. Kızı Şehir Tiyatroları’nın 3 aşamalı zorlu sınavına girdiğinde ona hiç müdahale etmemiş ve 'Ona yardım etmedim, çünkü soyadımın altında ezilsin istemedim. Eğer kayırılsaydı, o yol kendi yolu olmazdı.' ifadelerini kullanmıştı.