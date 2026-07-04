Manifest'in Hilal Yelekçi'sine Benzeyen Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Hypers New Media tarafından hayata geçirilen Manifest, Türkiye'de uzun yıllar sonra kurulan en büyük kız grubu projelerinden biri olarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. YouTube'da yayınlanan Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik grup, aylar süren vokal, dans ve sahne eğitimlerinin ardından 2025 yılında resmi olarak çıkış yaptı.

İlk şarkıları 'Zamansızdık' ile kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, daha sonra yayımladığı 'Arıyo', 'KTS', 'SNAP', 'RÜYA', 'Başrol Sensin', 'Daha İyi' ve son olarak Ajda Pekkan iş birliğiyle seslendirdikleri 'Hileli' gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Güçlü koreografileri, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sahne performansları sayesinde özellikle genç kuşağın en çok takip ettiği müzik gruplarından biri haline geldi.