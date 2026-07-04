Manifest'in Hilal Yelekçi'sine Benzeyen Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Manifest üyesi Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansıyla değil, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturan genç bir kullanıcı sayesinde konuşuluyor. Mezuniyet töreninde çektiği videoları TikTok'ta paylaşan genç kadın, yüz hatları, bakışları ve mimikleri nedeniyle kısa sürede binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı 'Hilal Yelekçi sandım' gibi yorumlar yaparken, benzerlik sosyal medyada gündem haline geldi.
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Manifest grubunun üyelerinden olan Hilal Yelekçi, yalnızca sahnedeki dans performansıyla değil, doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla da grubun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.
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TikTok'ta paylaşılan mezuniyet videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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