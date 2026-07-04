article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest'in Hilal Yelekçi'sine Benzeyen Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Manifest'in Hilal Yelekçi'sine Benzeyen Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 12:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest üyesi Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansıyla değil, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturan genç bir kullanıcı sayesinde konuşuluyor. Mezuniyet töreninde çektiği videoları TikTok'ta paylaşan genç kadın, yüz hatları, bakışları ve mimikleri nedeniyle kısa sürede binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı 'Hilal Yelekçi sandım' gibi yorumlar yaparken, benzerlik sosyal medyada gündem haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest grubunun üyelerinden olan Hilal Yelekçi, yalnızca sahnedeki dans performansıyla değil, doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla da grubun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Manifest grubunun üyelerinden olan Hilal Yelekçi, yalnızca sahnedeki dans performansıyla değil, doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla da grubun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Hypers New Media tarafından hayata geçirilen Manifest, Türkiye'de uzun yıllar sonra kurulan en büyük kız grubu projelerinden biri olarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. YouTube'da yayınlanan Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik grup, aylar süren vokal, dans ve sahne eğitimlerinin ardından 2025 yılında resmi olarak çıkış yaptı. 

İlk şarkıları 'Zamansızdık' ile kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, daha sonra yayımladığı 'Arıyo', 'KTS', 'SNAP', 'RÜYA', 'Başrol Sensin', 'Daha İyi' ve son olarak Ajda Pekkan iş birliğiyle seslendirdikleri 'Hileli' gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Güçlü koreografileri, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sahne performansları sayesinde özellikle genç kuşağın en çok takip ettiği müzik gruplarından biri haline geldi.

TikTok'ta paylaşılan mezuniyet videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TikTok'ta paylaşılan mezuniyet videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kep ve cübbesiyle kamera karşısına geçen genç kadın, özellikle yakın plan çekimlerinde Manifest üyesi Hilal Yelekçi'ye olan benzerliğiyle gündem oldu.

Yüz şekli, açık renk gözleri, kaş yapısı, dudakları ve gülüşü nedeniyle birçok kullanıcı o kişinin Hilal Yelekçi olduğunu düşündüğünü belirtti. Paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce benzer yorum gelirken, video farklı platformlarda da paylaşılmaya başladı.

twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın