100 Yaşındaki Dick Van Dyke Kendisinden 46 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülendi!

Kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Van Dyke, enerjisi, sahne performansı ve kendine has mizah anlayışıyla kısa sürede Amerika'nın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Aralık 2025'te 100 yaşına basan usta oyuncu, bugün hâlâ aktif yaşamı, pozitif enerjisi ve üretkenliğiyle milyonlarca kişiye ilham vermeyi sürdürüyor.

Son olarak Temmuz 2026'da Los Angeles sokaklarında kendisinden 46 yaş küçük eşi Arlene Silver ile görüntülenen Van Dyke, yaşı nedeniyle yürüteç kullanmasına rağmen güler yüzü ve yaşam sevinciyle dünya basınında geniş yer buldu. Yüzyılı geride bırakmasına rağmen hala eşiyle etkinliklere katılan ve sosyal hayatın içinde olan oyuncu, 'yaş almak' kavramına bakış açısıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dick Van Dyke denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri hiç şüphesiz 1960'lı yılların fenomen dizisi The Dick Van Dyke Show oluyor. Kendi adını taşıyan bu sitcom, televizyon tarihinin en başarılı komedi dizileri arasında gösterilirken Van Dyke'ı da Amerikan televizyonunun vazgeçilmez yüzlerinden biri haline getirdi.

Sinema kariyerinde ise Disney'in kült müzikali Mary Poppins ayrı bir yere sahip. Julie Andrews ile başrolü paylaştığı filmde canlandırdığı bacacı Bert karakteri, dans performansları ve seslendirdiği unutulmaz şarkılarla sinema tarihine geçti. Ardından Chitty Chitty Bang Bang filmindeki mucit Caractacus Potts karakteriyle çocukların sevgilisi haline gelen oyuncu, ilerleyen yıllarda Night at the Museum (Müzede Bir Gece) serisinde canlandırdığı Cecil Fredericks karakteriyle yeni nesil izleyicilerle de buluştu.

Altmış yılı aşan kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan Van Dyke; altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülünün sahibi oldu. Disney tarafından 'Disney Legend' unvanına layık görülen usta oyuncu, ayrıca Screen Actors Guild Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Kennedy Center Onur Ödülü gibi eğlence dünyasının en prestijli ödüllerini de koleksiyonuna ekledi.