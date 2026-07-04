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100 Yaşındaki Dick Van Dyke Kendisinden 46 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülendi!

100 Yaşındaki Dick Van Dyke Kendisinden 46 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 11:23
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Hollywood'un yaşayan en büyük efsanelerinden Dick Van Dyke, bu kez unutulmaz filmleriyle değil, kendisinden 46 yaş küçük eşi Arlene Silver ile yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde. 100 yaşına rağmen enerjisi, hayata bağlılığı ve pozitif tavrıyla hayranlık uyandıran usta oyuncu, son görüntüleriyle bir kez daha dikkat çekti.

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Hollywood'un yaşayan en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Dick Van Dyke, yalnızca başarılı bir oyuncu değil; aynı zamanda komedyen, şarkıcı, dansçı ve televizyon tarihine damga vurmuş çok yönlü bir sanatçı.

Hollywood'un yaşayan en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Dick Van Dyke, yalnızca başarılı bir oyuncu değil; aynı zamanda komedyen, şarkıcı, dansçı ve televizyon tarihine damga vurmuş çok yönlü bir sanatçı.

Kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Van Dyke, enerjisi, sahne performansı ve kendine has mizah anlayışıyla kısa sürede Amerika'nın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Aralık 2025'te 100 yaşına basan usta oyuncu, bugün hâlâ aktif yaşamı, pozitif enerjisi ve üretkenliğiyle milyonlarca kişiye ilham vermeyi sürdürüyor.

Son olarak Temmuz 2026'da Los Angeles sokaklarında kendisinden 46 yaş küçük eşi Arlene Silver ile görüntülenen Van Dyke, yaşı nedeniyle yürüteç kullanmasına rağmen güler yüzü ve yaşam sevinciyle dünya basınında geniş yer buldu. Yüzyılı geride bırakmasına rağmen hala eşiyle etkinliklere katılan ve sosyal hayatın içinde olan oyuncu, 'yaş almak' kavramına bakış açısıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dick Van Dyke denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri hiç şüphesiz 1960'lı yılların fenomen dizisi The Dick Van Dyke Show oluyor. Kendi adını taşıyan bu sitcom, televizyon tarihinin en başarılı komedi dizileri arasında gösterilirken Van Dyke'ı da Amerikan televizyonunun vazgeçilmez yüzlerinden biri haline getirdi.

Sinema kariyerinde ise Disney'in kült müzikali Mary Poppins ayrı bir yere sahip. Julie Andrews ile başrolü paylaştığı filmde canlandırdığı bacacı Bert karakteri, dans performansları ve seslendirdiği unutulmaz şarkılarla sinema tarihine geçti. Ardından Chitty Chitty Bang Bang filmindeki mucit Caractacus Potts karakteriyle çocukların sevgilisi haline gelen oyuncu, ilerleyen yıllarda Night at the Museum (Müzede Bir Gece) serisinde canlandırdığı Cecil Fredericks karakteriyle yeni nesil izleyicilerle de buluştu.

Altmış yılı aşan kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan Van Dyke; altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülünün sahibi oldu. Disney tarafından 'Disney Legend' unvanına layık görülen usta oyuncu, ayrıca Screen Actors Guild Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Kennedy Center Onur Ödülü gibi eğlence dünyasının en prestijli ödüllerini de koleksiyonuna ekledi.

Dick Van Dyke'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Usta oyuncu, 2006 yılında Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri sırasında makyaj sanatçısı Arlene Silver ile tanıştı.

Dick Van Dyke'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Usta oyuncu, 2006 yılında Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri sırasında makyaj sanatçısı Arlene Silver ile tanıştı.

Aralarındaki dostluk kısa sürede aşka dönüşürken çift, 2012 yılında dünyaevine girdi.

Van Dyke ile Arlene Silver arasında tam 46 yaş bulunması ilk günden bu yana sık sık konuşuldu. Ancak çift, yaş farkını hiçbir zaman ilişkilerinin merkezine koymadı. Hatta Dick Van Dyke, bu konuda yaptığı açıklamada 'Ben ruhen hiçbir zaman yaşlanmadım. Arlene ise yaşına göre çok olgun. Bu yüzden tam ortada buluşuyoruz.' sözleriyle ilişkilerini özetledi.

Bugün 100 yaşındaki Van Dyke ile 54 yaşındaki Silver, sık sık birlikte dans ettikleri, şarkı söyledikleri ve spor yaptıkları anları paylaşarak hayranlarından büyük ilgi görüyor. Usta oyuncu, uzun ve sağlıklı yaşamının en büyük sırrının da eşiyle birlikte aktif kalmak olduğunu söylüyor. Yakın zamanda yayımladığı '100 Rules for Living to 100' adlı kitabında da mutlu bir evlilik, hareketli yaşam ve pozitif düşüncenin kendisini hayata bağlayan en önemli unsurlar olduğunu anlatıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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