100 Yaşındaki Dick Van Dyke Kendisinden 46 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülendi!
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Hollywood'un yaşayan en büyük efsanelerinden Dick Van Dyke, bu kez unutulmaz filmleriyle değil, kendisinden 46 yaş küçük eşi Arlene Silver ile yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde. 100 yaşına rağmen enerjisi, hayata bağlılığı ve pozitif tavrıyla hayranlık uyandıran usta oyuncu, son görüntüleriyle bir kez daha dikkat çekti.
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Hollywood'un yaşayan en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Dick Van Dyke, yalnızca başarılı bir oyuncu değil; aynı zamanda komedyen, şarkıcı, dansçı ve televizyon tarihine damga vurmuş çok yönlü bir sanatçı.
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Dick Van Dyke'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Usta oyuncu, 2006 yılında Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri sırasında makyaj sanatçısı Arlene Silver ile tanıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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