Suits'in Louis Litt'i Rick Hoffman'ı Görenler Tanıyamadı! Verdiği Kilolar ve Yeni İmajıyla Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damga vuran Suits dizisinde hayat verdiği Louis Litt karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Rick Hoffman, bu kez oyunculuğuyla değil geçirdiği büyük değişimle gündemde. Yıllarca kilolu görüntüsü ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü oyuncu, verdiği kilolar ve yepyeni imajıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hukuk dizileri arasında kültleşen yapımlardan biri olan Suits, 2011 yılında yayın hayatına başladıktan sonra yalnızca sürükleyici hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
56 yaşındaki Rick Hoffman, Temmuz 2026'da Instagram hesabından paylaştığı ayna selfiesiyle dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın