Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Ünlülerden Tepki Yağdı! Sosyal Medyada Destek Mesajları Peş Peşe Geldi
Komedyen Deniz Göktaş, günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada tutuklandı. YouTube'da milyonlarca kez izlenen Ölü Deniz isimli stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan Göktaş, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Deniz Göktaş'ın tutuklanması sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından çok sayıda ünlü isim sessiz kalmadı. Gözaltına alındığı ilk andan itibaren komedyene destek veren oyuncular, komedyenler ve gazeteciler, bu kez tutuklama kararına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Gonca Vuslateri
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