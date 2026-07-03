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Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Ünlülerden Tepki Yağdı! Sosyal Medyada Destek Mesajları Peş Peşe Geldi

Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Ünlülerden Tepki Yağdı! Sosyal Medyada Destek Mesajları Peş Peşe Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 15:59
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Komedyen Deniz Göktaş, günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada tutuklandı. YouTube'da milyonlarca kez izlenen Ölü Deniz isimli stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan Göktaş, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Deniz Göktaş'ın tutuklanması sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından çok sayıda ünlü isim sessiz kalmadı. Gözaltına alındığı ilk andan itibaren komedyene destek veren oyuncular, komedyenler ve gazeteciler, bu kez tutuklama kararına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Siyasi hiciv ve güncel olaylara yaptığı göndermelerle sosyal medyada geniş yankı uyandıran gösteri, bazı bölümleri nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Gösteriden paylaşılan kesitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda CİMER başvurusu yapıldı ve soruşturma başlatıldı. 

Yurt dışında tatilde bulunan Göktaş ise hakkında çıkan 'kaçtı' iddialarını reddederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan komedyen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. 

Yaklaşık iki saat süren savcılık sorgusunda Deniz Göktaş, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Komedyen, gösterinin yaklaşık üç yıldır sahnelendiğini ve bugüne kadar yüz binden fazla kişinin canlı izlediğini belirterek dini değerleri aşağılama kastı taşımadığını söyledi. 

Deniz Göktaş, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. YouTube'da milyonlarca kez izlenen 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama'suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi. Savunmasında gösterisinin tamamen mizah, hiciv ve toplumsal eleştiri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, kimseyi aşağılamayı ya da incitmeyi amaçlamadığını dile getiren Göktaş'ın bu savunması mahkeme tarafından yeterli görülmedi.

Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararının ardından sanat dünyasından peş peşe tepkiler geldi. Gözaltına alındığı ilk günden bu yana komedyene destek veren çok sayıda oyuncu, komedyen ve gazeteci, kararın açıklanmasının ardından da sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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